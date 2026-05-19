Crisis en Añelo: UOCRA denuncia "perversidad" y falta de empleo local

Juan Carlos Levi , secretario adjunto de UOCRA Neuquén , describe un escenario que lleva más de un año sin solución: obras paralizadas, más de 100 trabajadores sin empleo en Añelo y operadoras que eligen empresas foráneas sobre el tejido productivo local.

Récord de producción, pero cien trabajadores sin empleo en Añelo. Levi habla de " perversidad " y exige que el boom del shale también llegue a quienes construyeron la industria desde adentro.

En declaraciones a LU5, Levi no dejó margen para la ambigüedad. El secretario adjunto del gremio de la construcción en Neuquén lleva meses repitiendo el mismo diagnóstico: en Vaca Muerta se producen más barriles que nunca, pero los trabajadores y las empresas que edificaron esa infraestructura desde el inicio hoy no consiguen contratos.

"La problemática viene desde ya prácticamente más de un año. Las obras que empiezan, que no empiezan... y a esto se le agrega algo que está pasando en cada localidad: hay muchos compañeros que están sin trabajo".

Levi es uno de los firmantes de la convocatoria a una cumbre urgente para hoy en Añelo, junto a las cámaras empresariales CEISA y CEIPA y el intendente Fernando Banderet. El objetivo: encontrar soluciones inmediatas ante lo que el sector ya denomina abiertamente una parálisis laboral.

El esquema que Levi llama "perverso"

Para el dirigente gremial, el problema no es solo la falta de obra. Es a quién se le adjudica la obra que sí existe.”Las operadoras petroleras optan de manera sistemática por empresas llegadas desde otras provincias, que traen su propio personal y operan sin cumplir las leyes que exigen mano de obra local”, asegura.

"Es un esquema perverso de parte de las operadoras. Contratan empresas de afuera con personal de afuera para hacer obras que tranquilamente podrían hacer las empresas locales", dijo Levi.

Según el sindicalista, estas compañías —provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chubut— subcontratan con cotizaciones provinciales más bajas, lo que les permite competir con una ventaja estructural que las pymes neuquinas no pueden igualar. "No se están cumpliendo las leyes provinciales, en las cuales tiene que haber mano de obra local", advirtió el dirigente.

De acuerdo al comunicado difundido durante la mañana, el costo laboral de la "Zona II" impacta directamente sobre las empresas neuquinas, que compiten contra firmas de otras provincias con menores cargas impositivas y sin controles sobre el cumplimiento laboral local.

Los números que maneja Levi son concretos. En Añelo, hoy hay registrados más de 100 afiliados a UOCRA sin trabajo. Pero la desocupación se extiende a lo largo de toda la región, con trabajadores parados en El Chañar, Centenario, Vista Alegre, Senillosa y Plottier desde el año pasado.

"Tenemos bastante gente sin trabajo. Atrás de cada expectativa, de todo lo que se inscribe, hay una esperanza, hay una familia", aseguró.

Esa frase apunta a otro costado del problema que indigna al gremialista: la difusión de búsquedas laborales que generan expectativas sin respaldo real. "A veces no entendés cuál es el motivo de hacer publicidad sobre búsquedas", señaló Levi, que ve cómo cada convocatoria moviliza a familias enteras que terminan sin respuesta.

Campamentos y alquileres fuera de Añelo

La "invasión foránea" —en los términos que usa el propio sector— no solo desplaza empleo. También retira de la economía local el gasto que generan esos trabajadores. Según Levi, las operadoras garantizan alojamiento a las cuadrillas externas, que instalan campamentos propios o buscan hospedaje fuera de Añelo, sin derramar ingresos en la comunidad que sostiene la logística de Vaca Muerta.

"Las empresas, cuando las traen, les garantizan el alojamiento y todo. Eso está generando un malestar bastante importante", aseguró el dirigente gremial.

El resultado, dice, es una inestabilidad económica que se siente en comercios, servicios y propietarios de toda la zona. El municipio de Añelo, que tiene un parque industrial donde muchos empresarios apostaron capital, observa el fenómeno con preocupación creciente. "Ellos ven también la situación que se está generando. Ver estas cosas que pasan por el costado es preocupante para la economía local", describió el dirigente.

La paradoja del boom

El contraste que enmarca el reclamo de Levi y de las cámaras empresariales es tan llamativo como incómodo para el sector. Según datos citados por CEISA, Neuquén alcanzó una producción récord superior a los 610 mil barriles diarios de petróleo, con un crecimiento interanual del shale oil superior al 32%. Más del 95% del crudo neuquino y el 69% de todo el petróleo argentino salen de esta cuenca. La extracción de gas supera los 101 millones de metros cúbicos diarios, con costos de entre 1,5 y 1,6 dólares por MMBTU, mientras el mercado regional paga cerca de 3,6 dólares.

Con estos datos sobre la mes, Levi lanza preguntas clave: ¿Por qué el crecimiento extraordinario de la cuenca no se traduce en más contratos para las empresas que nacieron y crecieron en el territorio? "¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tema?", aseguró.

La cumbre de hoy

La reunión del martes en el Hotel Shale de Añelo reúne a todos los actores locales con poder de presión: gremio, cámaras empresariales y municipio. El mensaje hacia las operadoras es claro: deben transparentar sus programas de abastecimiento y necesidades futuras de servicios para que las pymes neuquinas puedan prepararse con anticipación.

Al Estado provincial y municipal se le piden herramientas concretas: reducción de tasas, incentivos fiscales y esquemas de promoción para proveedores regionales.