Cuenta regresiva para la licitación del Belgrano Cargas: Techint y Roggio miran a la minería

El proceso de privatización del Belgrano Cargas ingresa en su etapa decisiva. Mientras el Gobierno nacional ultima los detalles del pliego, el Grupo Techint y el empresario Benito Roggio intensificaron su presencia en San Juan , y mantuvieron reuniones con las compañías mineras que operan en la provincia para interiorizarse sobre las necesidades de infraestructura y logística que demandará el desarrollo de los distintos proyectos.

Ese interés coincide con la inminente apertura del proceso de privatización del Belgrano Cargas, por el cual ambas empresas compiten por quedarse con la red ferroviaria, considerada una pieza estratégica para mejorar la competitividad del transporte de cargas hacia el norte argentino.

El tren se perfila como un pilar logístico indispensable para garantizar la viabilidad económica, el escalonamiento operativo y la salida exportadora de la minería de San Juan. Con la llegada de megaproyectos de cobre como Josemaría, Los Azules, El Pachón y el Distrito Vicuña, el transporte ferroviario dejó de ser una alternativa secundaria para convertirse en una necesidad estructural.

Por qué el tren resulta clave

El interés de los operadores logísticos radica en que las empresas mineras estarían dispuestas a financiar parte de las obras requeridas, dado el peso de la reducción de costos logísticos. En cuanto a la rentabilidad del proyecto, el transporte de minerales a grandes distancias por camión encarece el producto, por lo que los proyectos de gran volumen no resultan rentables sin el tren.

A esto se suma que el ferrocarril permite trasladar grandes cargas con un costo logístico inferior a la cuarta parte en comparación con el transporte automotor tradicional, es decir, menos de un cuarto del costo.

Etapa decisiva: la licitación llegaría en agosto

La privatización del Belgrano Cargas ingresaría en una etapa decisiva durante las próximas semanas. El presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez, anticipó que el llamado a licitación podría publicarse durante las primeras semanas de agosto, luego de un proceso de preparación que se extendió por aproximadamente un año y medio.

El anuncio se produjo durante el Salta Mining Summit II, encuentro que reunió a referentes del sector minero y en el que uno de los ejes centrales fue el desarrollo de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de las actividades productivas en el norte del país.

Durante su exposición, Núñez explicó que el pliego licitatorio se elaboró con la participación de distintas áreas del Gobierno nacional y señaló que el esquema diseñado busca generar condiciones atractivas para potenciales inversores privados.

Inversiones obligatorias y modernización de la red

Uno de los aspectos más relevantes del proceso será el plan de inversiones obligatorias que deberá asumir quien obtenga la concesión. Según indicó el funcionario, el Gobierno realizó un relevamiento de las zonas actualmente productivas y de aquellas con potencial de crecimiento, información que sirvió de base para definir las obras que serán exigidas al futuro operador.

La prioridad está puesta en recuperar y modernizar la infraestructura ferroviaria existente, incrementando la capacidad de transporte y mejorando el estado de la red. En esta primera etapa no se prevé una expansión de los ramales, sino la optimización del sistema ferroviario ya instalado. No obstante, Núñez señaló que el desarrollo de nuevas áreas productivas podría impulsar en el futuro la construcción de desvíos ferroviarios y conexiones específicas hacia emprendimientos industriales, agrícolas o mineros que requieran acceso directo a la red.

La modernización del Belgrano Cargas genera fuertes expectativas en el norte argentino, donde el elevado costo del transporte hasta los puertos representa uno de los principales desafíos para la competitividad. Tanto el sector agropecuario como la industria minera consideran que una mejora del servicio ferroviario permitiría reducir costos logísticos y fortalecer las posibilidades de crecimiento regional.

El titular de Trenes Argentinos Cargas también aseguró que el proceso de concesión incluirá la transferencia de las distintas áreas operativas de la empresa junto con su personal, y que la continuidad de los actuales puestos de trabajo estará contemplada una vez concretada la privatización.

Los principales interesados

Al menos dos grupos aparecen como los principales interesados en quedarse con la concesión. Por un lado, Grupo México, operador ferroviario con presencia en México y Estados Unidos, que manifestó su disposición a invertir alrededor de US$3.000 millones en la red. Por el otro, un consorcio integrado por las principales empresas cerealeras del país, que condicionó el alcance de sus inversiones a los requisitos que finalmente establezca el pliego.

Si el llamado a licitación se concreta durante agosto, comenzará una etapa clave para definir quién administrará el Belgrano Cargas, cuáles serán las inversiones comprometidas y los plazos previstos para ejecutar las obras que buscarán modernizar uno de los corredores logísticos más importantes del país.

FUENTE: Agencias y Minería y Desarrollo