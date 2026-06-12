Dos gigantes de EEUU y México desafían al agro por el Belgrano Cargas

Un tren de carga de Belgrano Cargas avanza por El Alisal, provincia de Salta, Argentina.

Grupo México Transportes (GMXT) alcanzó un acuerdo estratégico con la firma estadounidense Wabtec , proveedor de tecnología ferroviaria, para presentarse juntos a la licitación de Belgrano Cargas y Logística (BCYL) . Así lo confirmó una fuente de la empresa a Reuters.

Argentina prevé publicar en los próximos días los pliegos para la privatización de BCYL, la compañía estatal que opera las tres principales líneas de trenes de carga del país. El objetivo oficial es renovar una red ferroviaria deteriorada para mejorar la logística de los sectores agrícola, minero y energético.

La alianza entre GMXT y Wabtec apunta a ofrecer en Argentina un servicio de carga ferroviaria con estándares similares a los que ambas firmas ya aplican en Estados Unidos. La experiencia conjunta de las dos compañías en ese mercado sería el eje central de la propuesta técnica.

La propuesta de inversión de GMXT

GMXT opera la red ferroviaria más grande de México y varias líneas de carga en Estados Unidos, por las que transporta más de 100 millones de toneladas anuales. Según una fuente con conocimiento directo del proceso, la compañía invertiría 3.000 millones de dólares si resulta adjudicataria, y sería el único operador ferroviario en competencia.

La firma mexicano-estadounidense ya había ratificado su interés en un comunicado reciente, en el que también mencionó posibles inversiones en minería y generación de energía.

tren del Belgrano Cargas Las líneas Urquiza, Belgrano y San Martín transportan 7,5 millones de toneladas al año.

Impacto en dos sectores clave

La modernización del Belgrano Cargas resulta crítica para destrabar el potencial exportador de la minería del norte y oeste argentino. Actualmente, gran parte del litio se transporta en camiones a lo largo de más de mil kilómetros hasta los puertos, lo que encarece significativamente la logística.

Con una red ferroviaria eficiente, el ramal San Martín podría conectar San Juan y Catamarca, potenciando los proyectos de cobre en desarrollo, mientras que el ramal Belgrano vincularía Salta y Jujuy con los puertos del Pacífico en Chile.

Empresas como Rio Tinto, Vicuña (BHP y Lundin) y Los Azules (McEwen) ya mantuvieron contactos preliminares con Trenes Argentinos para evaluar la licitación, conscientes de que sin una solución ferroviaria competitiva la ecuación de costos de los nuevos proyectos de litio, cobre, oro y plata podría no ser viable.

Mas alla de la mineria, el sector críticamente atravesado por esta privatización es el cerealero. Para el agro, el Belgrano Cargas representa una vía estratégica para reducir costos logísticos en el transporte de granos desde el norte argentino hacia los puertos de Rosario, principal polo exportador del país. Actualmente, las líneas de BCYL movilizan unas 7,5 millones de toneladas anuales, de las cuales el 60% corresponde a productos agrícolas y derivados, lo que evidencia el peso del sector en la operación actual.

La irrupción de un consorcio integrado por Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, ACA y Aceitera General Deheza en el proceso de licitación confirma el interés de las principales agroexportadoras por asegurar mejoras concretas en la infraestructura ferroviaria, apostando a una mayor eficiencia que les permita competir con costos más bajos en los mercados internacionales.

FUENTE: Reuters