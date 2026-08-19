Techint- Sacde terminaron la construcción del oleoducto VMOS tras 15 meses de trabajo

La UT Techint-Sacde completó la construcción y el precomisionado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , una de las obras centrales para ampliar la salida del petróleo de la formación neuquina hacia el mercado internacional. La compañía informó que finalizó el alcance que tenía a su cargo dentro del proyecto, luego de 15 meses de trabajo y de acuerdo con el cronograma previsto.

El cierre de esta etapa se produjo después de que en junio la infraestructura alcanzara la condición de Apto para Funcionar (APF) . De esta manera, quedaron concluidas las tareas de construcción, precomisionado y resolución de los pendientes correspondientes al tramo ejecutado por la UT Techint-SACDE.

La ejecución fue realizada para el consorcio VMOS, bajo la modalidad EPC (ingeniería, suministros y construcción).

El proyecto contempla una extensión de 437 kilómetros y forma parte del sistema diseñado para transportar crudo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. Su desarrollo apunta a ampliar de manera sustancial la capacidad de evacuación de la producción de la cuenca neuquina y permitir, una vez que el sistema entre en operación, exportaciones superiores a los 550.000 barriles de petróleo por día.

El cruce del río Negro, una de las últimas tareas del VMOS

Uno de los trabajos finales de la construcción del VMOS estuvo concentrado en el cruce del río Negro. A mediados de mayo se realizó allí la prueba hidráulica del tramo ejecutado mediante perforación horizontal dirigida (HDD), una técnica que permite atravesar el curso de agua sin realizar una excavación a cielo abierto.

Una vez completada esa instancia, el segmento fue conectado con el resto del tendido. Con ese empalme se completó la continuidad de los 437 kilómetros que conforman el nuevo oleoducto.

El proyecto VMOS avanza en infraestructura clave para llevar el petróleo de Vaca Muerta a los mercados internacionales.

"Formalizamos la finalización de todas las actividades de nuestro alcance: construcción, precomisionado y levantamiento de pendientes. Esto se logró en tiempo y forma, respetando los más altos estándares de calidad", señaló José Ignacio Ibarra, Sr. Construction Manager.

La magnitud de la obra también se reflejó en el despliegue de personal. Durante el período de mayor actividad, el proyecto llegó a involucrar a más de 2.500 trabajadores y demandó la coordinación de contratistas y proveedores a lo largo de un trazado que atraviesa distintos puntos de la región, según informaron desde Techint en un comunicado.

El VMOS, un proyecto clave para Vaca Muerta

El VMOS es considerado una infraestructura estratégica para la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta. La ampliación de la capacidad de transporte resulta determinante para que el aumento de la producción de shale oil pueda traducirse en mayores volúmenes destinados a la exportación.

En ese marco, el nuevo sistema permitirá contar con una vía de evacuación de mayor escala hacia la costa atlántica, donde se desarrollan las instalaciones necesarias para la carga y despacho del petróleo.

"Haber llegado a este hito en la fecha prevista es resultado del compromiso, la coordinación y el trabajo de todos los equipos con un mismo objetivo final. Este proyecto también permitió desarrollar capacidades locales, generar empleo y fortalecer nuestra cadena de valor, trabajando junto a contratistas y proveedores de la región", sostuvo Alejandro Cardone, Project Manager.

La construcción también dejó hitos vinculados con el ritmo de ejecución. Durante la obra se alcanzó una marca de 175 soldaduras automáticas en una sola jornada, lo que permitió completar 4 kilómetros de tendido en ese día.

"La finalización de este proyecto es el resultado de una decisión estratégica que tomamos desde el inicio: conformar un equipo integrado, con objetivos compartidos, comunicación permanente y un fuerte compromiso tanto en lo técnico como en lo humano. La experiencia de la UT Techint SACDE, consolidada a lo largo de cuatro proyectos en conjunto, nos permitió trabajar con un alto nivel de coordinación, haciendo posible alcanzar este hito en tiempo, con calidad y de manera segura", concluyó Ricardo Unzner, Gerente de Proyecto.