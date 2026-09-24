Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de U$S 6.000 millones del EXIM de Estados Unidos

Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US EXIM) . El anuncio se realizó durante el U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure , celebrado en New York .

Los fondos estarán destinados a la compra de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción del proyecto. El otorgamiento definitivo del crédito del EXIM dependerá de la aprobación final del Directorio de la entidad.

Del encuentro participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau; y el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Juan Pablo Segura.

También estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente del Directorio y Chairman del EXIM, John Jovanovic; y la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de la entidad, Sarah Whitten, entre otros referentes de los sectores público y privado.

Monetizar el gas de Vaca Muerta

Argentina LNG es la iniciativa impulsada por YPF, Eni y XRG para construir una cadena integrada de producción y exportación de gas natural licuado (GNL). Su objetivo es monetizar el gas de Vaca Muerta a través de su procesamiento, licuefacción y exportación a mercados internacionales.

El proyecto contempla instalaciones de producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte dedicada, plantas de tratamiento y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG). Estas unidades operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Las fases del Argentina LNG

En su primera fase, las dos unidades FLNG tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL. Con ese volumen, la Argentina se ubicaría entre los principales exportadores emergentes de gas natural licuado.

El desarrollo completo de Argentina LNG requerirá inversiones estimadas en 51.000 millones de dólares a lo largo de la vida útil del proyecto. Hacia 2031, año previsto para el inicio de operaciones de las unidades FLNG, la inversión alcanzaría cerca de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, alrededor de 24.000 millones de dólares se destinarán a infraestructura estratégica: ductos dedicados, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción. Los 5.000 millones de dólares restantes se invertirán en el desarrollo de los recursos gasíferos necesarios para abastecer la capacidad de producción prevista.

Weretilneck celebró el financiamiento

En este marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró el financiamiento obtenido por el proyecto Argentina LNG: “Nuestro país se proyecta como un protagonista del abastecimiento energético mundial, con Neuquén y Río Negro como motores de esta nueva etapa”, destacó.

El mandatario valoró la relación entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump como un vínculo estratégico para abrir nuevas oportunidades de inversión y señaló que este respaldo internacional confirma una decisión que defendió Río Negro: instalar en su costa uno de los mayores desarrollos energéticos del país.

“Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI, competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia. Lo disputamos y lo conseguimos, porque tenemos los recursos, la capacidad y la decisión política para transformar nuestra historia”, aseguró.

“Quiero destacar el trabajo de Horacio Marín al frente de YPF y su gestión para sumar respaldo internacional a este proyecto. La compañía tiene un valor estratégico para el país: su capacidad para desarrollar nuestros recursos y atraer inversiones es fundamental para transformar el potencial de Vaca Muerta en empleo y desarrollo", aseguró Weretilneck.