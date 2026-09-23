EE. UU. financiará por USD 7.000 millones proyectos de energía y minerales en Argentina

El objetivo de Argentina es exportar hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL desde 2030.

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos tiene previsto financiar proyectos relacionados con minerales críticos y energía -con Vaca Muerta a la cabeza-en Argentina por un valor de hasta 7.000 millones de dólares , según un documento al que tuvo acceso Reuters, como parte de una iniciativa para profundizar la cooperación económica entre Washington y Buenos Aires.

La financiación forma parte de un paquete que se anunciará hoy en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, según una fuente familiarizada con el asunto, en un momento en que Estados Unidos busca un mayor acceso a la energía y a los minerales críticos del hemisferio occidental.

Bajo el mandato del presidente Javier Milei, estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, las relaciones entre Washington y Buenos Aires han mejorado gracias a una mayor convergencia en materia de política económica.

La relación se ha visto reforzada por el respaldo de EEUU a las reformas orientadas al mercado de Milei y por un acuerdo preferencial de comercio e inversión anunciado en febrero que incluía la cooperación en materia de minerales críticos. El Congreso argentino aún no ha ratificado el acuerdo bilateral. La Presidencia argentina no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Donald Trump y Javier Milei, dos estrechos aliados en el mapa geopolítico actual.

Los recursos están

Argentina cuenta con grandes yacimientos de litio, petróleo no convencional y otras materias primas. Los fondos estadounidenses permitirán a las empresas que operan en el país sudamericano recibir préstamos para adquirir equipos de fabricantes estadounidenses, entre otros usos, durante los próximos dos años.

Argentina, Chile y Bolivia forman el denominado "triángulo del litio", donde se concentran los mayores suministros mundiales de este metal blanco utilizado en electrónica, vehículos eléctricos y otras tecnologías clave.

Entre las principales empresas de materias primas que ya operan en Argentina se encuentran Rio Tinto , que extrae litio para su uso en baterías; BHP, que está desarrollando un proyecto de cobre; y Chevron , que cuenta con un gran proyecto de petróleo y gas de esquisto.

El Gobierno de Milei, que se enfrenta a unas elecciones presidenciales en 2027, ha promovido un régimen de incentivos para grandes inversiones conocido como RIGI, como piedra angular de los esfuerzos por atraer capital extranjero a sectores estratégicos como la energía, la minería y las infraestructuras.

La italiana Eni y la estatal argentina YPF presentaron el mes pasado una solicitud conjunta en el marco del RIGI para su proyecto de gas natural licuado, valorado en 51.000 millones de dólares, denominado Argentina LNG.

Luis Lucero, ministro de Minería de Argentina, dijo este año a Reuters que su país podría llegar a exportar 580.000 toneladas métricas de litio y 1.641.000 toneladas métricas de cobre al año para 2036, lo que supondría un volumen cinco veces superior al de 2025.

FUENTE: Reuters