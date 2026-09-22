Ranking salarial: el sector energético baja las pretensiones, pero no cede el primer lugar

El Index del Mercado Laboral de Bumeran confirma una tendencia que se repite mes a mes: Minería, Petróleo y Gas ocupa el primer puesto entre los rubros con mayor pretensión salarial en Argentina. Según el relevamiento, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el salario promedio pretendido en el sector alcanza los $2.278.436 mensuales durante septiembre de 2026, un cálculo que surge de 5.893 salarios pretendidos cargados por postulantes en la plataforma.

El dato ubica al sector energético por encima de otras actividades con fuerte demanda técnica, como Ingeniería Civil y Construcción ($2.092.070), Administración, Contabilidad y Finanzas ($2.061.864) e Ingenierías ($2.018.897), todas también por encima de los $2 millones mensuales.

Un liderazgo que se sostiene, aunque con ajuste a la baja

La posición de Minería, Petróleo y Gas en la cima del ranking no es nueva. En julio de 2026, el sector ya figuraba entre los tres primeros puestos, con una media de $2.485.643, detrás de Gerencia y Dirección General ($3.094.264) y de Naviero, Marítimo y Portuario ($2.591.606), según un relevamiento de Bumeran. Un mes antes, en junio, el promedio del sector llegó a $2.556.637, sobre una base de 4.520 salarios declarados, de acuerdo con datos de Bumeran difundidos por medios especializados en la actividad energética.

La comparación entre esos registros expone un descenso nominal en la pretensión salarial del sector: de $2.556.637 en junio a $2.485.643 en julio y a $2.278.436 en septiembre. Ese ajuste, sin embargo, no impide que el rubro conserve el primer lugar del ranking, ya que otras categorías retroceden con mayor intensidad. Gerencia y Dirección General, por ejemplo, figura en septiembre en el quinto puesto, con $1.990.312, lejos de los más de $3 millones que exhibía dos meses atrás.

En el otro extremo de la tabla aparecen los rubros con menores expectativas salariales: Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing ($1.062.810), Gastronomía y Turismo ($1.108.224) y Secretarias y Recepción ($1.190.503). La brecha entre el primer y el último puesto del ranking de septiembre supera el millón de pesos mensuales.

Una referencia para el mercado

Las cifras de Bumeran, según precisa el propio relevamiento, "funcionan como una referencia del mercado laboral, ya que reflejan cuánto dinero pretenden obtener las personas que se postulan a nuevas oportunidades de trabajo". Se trata, entonces, de pretensiones salariales declaradas por los propios postulantes al aplicar a avisos de empleo, no de salarios de convenio ni de remuneraciones efectivamente pagadas por las empresas del sector.

Para el segmento de Minería, Petróleo y Gas, la magnitud de la muestra —5.893 registros en septiembre, 4.520 en junio— permite dimensionar el peso que tiene la actividad energética dentro del universo de postulantes de Bumeran, en un contexto donde la industria continúa entre las de mayor atracción de talento calificado del país.

FUENTE: Noticias Argentinas