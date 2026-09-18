Doble récord en Vaca Muerta: el pozo más rápido y otro de 5.700 metros de una sola corrida

La cotidianidad de Vaca Muerta es superar cualquier tipo de registro. YPF y Baker Hughes confirmaron dos nuevos récords de perforación. Los hitos fueron alcanzados por dos rigs diferentes, pero bajo el mismo estándar operativo. Uno de los hitos tiene que ver con la velocidad y el otro con la extensión de la sección perforada.

En el primer caso, la compañía perforó 5.603 metros de punta a punta en una sola corrida y terminó la sección de producción de 6¾ pulgadas en 5,9 días. Eso significa 3,3 días menos que lo planificado originalmente para ese tramo del pozo.

En su cuenta de LinkedIn, Ashish Goel, vicepresidente global de Servicios de Perforación de Baker Hughes, explicó cómo se dio la seguidilla de logros: "En Vaca Muerta, junto con YPF, se alcanzaron dos hitos de perforación de manera simultánea, algo que muestra el impacto de la tecnología, la planificación y la excelencia operativa", escribió el directivo.

La sección más larga de un tirón

El otro hito ocurrió en un pozo distinto, donde el equipo perforó 5.751 metros de punta a punta en una sola corrida, la sección de 6¾ pulgadas más larga registrada hasta ahora en Vaca Muerta. Dentro de ese tramo, la sección lateral sola llegó a 4.769 metros.

Ese resultado tiene un condimento extra: la operación estaba planificada originalmente en dos corridas separadas y terminó resuelta en una sola. Según los datos de la compañía, eso implicó una mejora del 20% en el ritmo de perforación medido en metros por día.

Para Goel, lo más valioso no es el número aislado sino la posibilidad de repetirlo. "Más que dos récords, estos logros reflejan un modelo de ejecución consistente y escalable, capaz de replicar resultados sobresalientes en distintos equipos y entornos operativos", aseveró.

La tecnología detrás de los números

Los dos pozos usaron el mismo combo tecnológico, pensado puntualmente para las condiciones de perforación de la cuenca. El sistema rotativo direccional Lucida trabajó junto al motor de fondo DuraMax y al amortiguador de vibraciones torsionales GuardVibe, que ayuda a sostener el ritmo de avance sin dañar las herramientas.

Completaba el conjunto la mecha PermaFORCE-TRU, un trépano PDC diseñado específicamente para trabajar con sistemas rotativos direccionales. Baker Hughes viene posicionando esta combinación como una solución integrada, no como piezas sueltas, algo que la empresa considera clave para sostener el ritmo de perforación en pozos cada vez más largos.

En el caso del pozo más rápido, el gráfico de avance que compartió la compañía muestra una curva que se despega del plan original desde los primeros días de perforación y mantiene esa ventaja hasta el final de la sección. Algo similar se ve en el pozo más largo, donde la diferencia se agranda recién a partir del tercer día.

"Felicitaciones a los equipos de YPF y Baker Hughes por hacer posibles estos resultados a través de la colaboración, la innovación y un compromiso compartido con la excelencia operativa", subrayó Goel.