¿Hay litio bajo la Patagonia? El "modelo Australia" ya está en marcha

A diferencia de los salares del norte del país, Río Negro explora su potencial de litio en roca.

En mayo de 2025, durante la feria ArMinera, la Secretaría de Minería de Río Negro y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) firmaron un convenio para estudiar depósitos de pegmatita con potencial de tener litio en la provincia. El trabajo, con una duración de 15 meses , avanza a través de la Fundación EMPREMIN, designada Unidad de Vinculación Tecnológica, y pone la mirada puntualmente sobre la zona de Mamuel Choique .

"Hoy es un día muy importante para la provincia de Río Negro", decía Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería provincial, durante la firma del acuerdo. Por su parte, Martín Gozalvez, director del Instituto de Geología y Recursos Minerales de SEGEMAR, agregaba: "Será un proyecto de 15 meses y tenemos muchas esperanzas".

El relevamiento se concentra en dos sectores: el Área Centro, entre el sudeste de Ramos Mexía y el suroeste de Valcheta, y el Área Occidental, al sur del río Limay. Los equipos técnicos realizaron dos campañas de campo: la primera, entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2025; la segunda, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de ese año, con un recorrido por Pilcaniyeu, Comallo, Río Chico y Mamuel Choique sobre una superficie aproximada de 3.900 kilómetros cuadrados. Según el informe técnico preliminar, el proyecto atraviesa hoy una fase de reconocimiento geológico y caracterización de los cuerpos pegmatíticos.

Tras campañas y muestreos realizados en 2025, los análisis siguen en curso y el informe final se prevé para fines de este año.

Antecedentes en el país

Río Negro no es la primera provincia en buscar litio en roca. San Luis tiene antecedentes desde 1935, año en que la provincia registró los primeros hallazgos de pegmatitas con berilo y espodumeno. Desde 2017, la empresa australiana Latin Resources explora el Valle del Conlara, con proyectos en los distritos La Estanzuela y El Portezuelo, además de la mina Géminis, donde se hallaron cristales de espodumeno de hasta 3 metros de largo por 1 metro de ancho.

La compañía declara concesiones por 120.000 hectáreas en San Luis y 70.000 en Catamarca, provincia que también tiene su propio distrito pegmatítico histórico en la Sierra de Ancasti, con yacimientos como La Culpable y Santa Gertrudis.

Pobladores de los departamentos catamarqueños de Ancasti y El Alto se movilizaron en 2021 por la decisión del gobierno provincial de explotar dos yacimientos de litio en pegmatita.

El espejo australiano

El modelo que inspira la exploración en Río Negro es Australia, país que ocupa el segundo lugar en reservas mundiales de litio, detrás de Chile, pero que fue el primer productor mundial en 2023. Toda su producción proviene de roca dura, con varias minas de gran escala concentradas en la región de Pilbara y en el distrito de Goldfields, en Australia Occidental.

Los principales dessarrollos son:

Greenbushes, operada por Talison Lithium —sociedad de Tianqi Lithium, IGO y Albemarle—, produce desde 1985 y alcanza 1,48 millones de toneladas anuales de concentrado de espodumeno, con una ley de mineral superior al 2% de óxido de litio.

Wodgina, también en Pilbara, funciona como joint venture 50/50 entre Mineral Resources (MinRes) y Albemarle. Cuenta con tres trenes de procesamiento y una capacidad de 750.000 toneladas anuales de concentrado de espodumeno, con una ley de 5,5% de óxido de litio.

Greenbushes, una de los proncipales desarrollos mineros en litio en roca del mundo, está en Australia. www.talisonlithium.com

Mount Marion, operada por Mineral Resources junto a la china Ganfeng Lithium, produce 365.000 toneladas de concentrado al año, equivalentes a 100.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

Pilgangoora, propiedad de Pilbara Minerals, funciona como la mayor operación independiente de litio en roca dura del mundo, con socios globales como Ganfeng Lithium, POSCO y CATL entre sus accionistas.

La escala de estas operaciones marca la distancia que separa hoy al modelo australiano de los proyectos incipientes de San Luis, Catamarca o Río Negro: mientras Argentina explora los primeros afloramientos con estudios geológicos, Australia opera minas de larga trayectoria con participación de las principales compañías de baterías del mundo.

Argentina en el mapa mundial

Mientras la exploración en roca crece de manera incipiente, la producción argentina de litio se apoya casi por completo en los salares. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el país produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025 y, de acuerdo con proyecciones de Rystad Energy, superaría a Chile en 2029 y a China en 2031. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de litio llegaron a los 456 millones de dólares, con un alza interanual del 124,6%, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.

La diversificación hacia la roca, entonces, no reemplaza al modelo de salares: lo complementa, y posiciona a provincias como Río Negro, San Luis y Catamarca en un frente exploratorio con historia propia y proyección de futuro.