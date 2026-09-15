YPF está a un paso de cerrar sus primeros compradores para Argentina LNG

Horacio Marín aseguró que YPF ya tiene compradores en la mira para Argentina LNG.

YPF avanza a paso firme en la búsqueda de clientes para Argentina LNG . Durante su participación en Gastech , la conferencia energética que se realizó en Bangkok, Horacio Marín confirmó que la compañía está cerca de firmar los primeros contratos de venta de gas natural licuado para el proyecto de exportación más ambicioso que tiene la Argentina hoy en carpeta.

Según informó Bloomberg, Marín detalló que la idea es sellar entre dos y tres acuerdos con una capacidad conjunta de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales. Asimismo, sostuvo que el objetivo es tener esos compradores asegurados antes de que se tome la decisión final de inversión, algo que la empresa espera concretar en noviembre.

"Este proyecto es muy importante no solo para Argentina, sino también para el mundo. Hemos conformado un excelente consorcio", señaló Marín en un comunicado difundido por YPF durante la conferencia. El CEO fue claro respecto de por qué la petrolera decidió no ir sola en esta apuesta.

YPF tiene el know-how de Vaca Muerta, pero nunca había construido ni operado una planta de GNL. Por eso sumó a Eni, con experiencia en licuefacción flotante, y a XRG, el brazo energético de ADNOC. Las tres compañías tienen participaciones prácticamente iguales en el proyecto, que ya se estima en 24.000 millones de dólares.

La planta, que se instalaría en alta mar frente a la costa atlántica argentina, produciría 12 millones de toneladas por año y sería una de las instalaciones flotantes más grandes del mundo. Marín remarcó que Argentina cuenta con una ubicación estratégica: acceso al Atlántico y al Pacífico, y sin conflictos bélicos cerca.

Horacio Marín confirmó en Gastech que YPF negocia contratos de GNL por hasta 1,5 millones de toneladas anuales.

Contratos antes de la firma final

Marín fue consultado en Bangkok sobre si habría un compromiso total de financiamiento antes del anuncio de noviembre. "No. Pero habrá cartas de intención que indiquen que finalizarán el proceso", respondió, sin esquivar la pregunta sobre los tiempos ajustados que tiene el proyecto.

El escenario internacional juega a favor de Argentina. Meses de interrupciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz paralizaron cerca de una quinta parte del suministro mundial de GNL. Eso empujó a compradores asiáticos a buscar nuevos proveedores, lejos de Oriente Medio, para reducir riesgos futuros.

En ese contexto, YPF apura la firma de los primeros contratos. La compañía también trabaja en paralelo con agencias de crédito a la exportación y bancos comerciales para cerrar el esquema de financiamiento de un proyecto que no tiene precedentes en la historia energética argentina.

Ya hay países que preguntan por el GNL argentino.

Empleo, infraestructura y el rol del RIGI

Marín calculó que la industria energética argentina va a necesitar más de 90.000 nuevos puestos de trabajo, y que casi la mitad de esos empleos van a estar directamente vinculados al proyecto de LNG. Son números que la petrolera repite cada vez que puede en sus presentaciones.

"El RIGI representa excelencia para los inversores y ha sido una herramienta clave para este tipo de proyectos, porque aporta estabilidad y credibilidad", sostuvo el CEO, en referencia al régimen de incentivos que impulsó el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala.

Vaca Muerta ya representa cerca del 60% de la producción de hidrocarburos del país. Para Marín, ese crecimiento necesita nueva infraestructura de evacuación, y ahí es donde entra Argentina LNG como pieza central de la estrategia energética de exportación del país.

El cronograma que maneja YPF es ajustado: la firma del FID en Buenos Aires hacia fin de año y el inicio de las primeras obras en febrero. "Serán cuatro años muy intensos de trabajo junto a nuestros socios. Vamos a lograr algo único", afirmó Marín en Bangkok.