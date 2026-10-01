Vaca Muerta: las razones detrás de la apuesta de XRG por Argentina LNG

La compañía emiratí XRG , brazo de inversión energética de ADNOC , puso el foco en los factores que la llevaron a asociarse con YPF y Eni para avanzar con el proyecto Argentina LNG . Durante la Argentina Week en París, su CEO, Sultan Ahmed Al Jaber , destacó el potencial de Vaca Muerta, el crecimiento de la producción hidrocarburífera y el nuevo marco de inversiones como elementos centrales de la apuesta.

En el marco del evento, el ejecutivo se reunió con el presidente Javier Milei y participó de un panel junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , y el CEO de Eni, Claudio Descalzi .

Al Jaber sostuvo que la decisión se apoya en una combinación de recursos disponibles y capacidad operativa. “Argentina cuenta con los ingredientes necesarios para desarrollar un negocio de GNL de clase mundial. Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas de esquisto más grande del mundo y el cuarto de petróleo de esquisto”, señaló.

También, vinculó la apuesta con el crecimiento de la producción local y el resultado de la balanza energética. Según planteó, el aumento de los volúmenes producidos permite pasar de una etapa centrada en el potencial de los recursos a otra en la que el desafío es encontrar mercados para monetizarlos. En ese esquema, Argentina LNG aparece como una vía para llevar parte de ese gas a los mercados internacionales, mientras XRG busca consolidar una posición en la cadena desde la cuenca neuquina hasta la exportación.

XRG puso el foco en el RIGI

Para XRG, uno de los puntos centrales es contar con condiciones que permitan sostener desembolsos durante décadas. En ese sentido, Al Jaber destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Las reformas impulsadas por el presidente Milei, incluido el nuevo marco de inversión RIGI, están creando la estabilidad a largo plazo que necesitan los proyectos energéticos de gran inversión y fortaleciendo el atractivo de Argentina para los inversionistas internacionales”, afirmó.

Argentina LNG y el impacto en la economía

Otro de los argumentos utilizados por Al Jaber durante su presentación fue el impacto que tendría el desarrollo del GNL sobre la economía argentina. La compañía estimó que el proyecto podría sostener más de 40.000 empleos y generar actividad para proveedores locales.

“El éxito no se mide únicamente por el GNL que sale de Argentina. Se mide por el valor que se queda. Significa ingresos por exportaciones. Significa negocios para los proveedores locales. Significa empleos calificados para los argentinos”, señaló.

"Ningún país ni empresa asegura su futuro energético por sí solo. Se necesitan diversas fuentes de suministro, rutas de comercialización confiables y socios con los que se pueda contar", agregó.

Qué busca XRG con su entrada en Vaca Muerta

El proyecto contempla en su primera fase una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con la posibilidad de ampliar ese volumen a futuro.

En junio, la compañía y Eni acordaron adquirir, cada una, una participación del 32% en tres bloques de Vaca Muerta operados por YPF: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. La petrolera nacional conservará el 36% restante, mientras que la operación todavía está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El panel se llevó adelante en el marco de la Argentina Week de París 2026.

Esos activos tienen una función concreta dentro de la estrategia. La producción de los bloques está prevista como parte del suministro de gas para Argentina LNG, de modo que el ingreso al upstream y la participación en el proyecto de licuefacción forman parte de una misma cadena.

Para XRG, esto implica asegurarse una posición sobre el recurso que alimentará el proyecto y, al mismo tiempo, avanzar sobre una nueva fuente de suministro para su cartera internacional de gas. La compañía señaló que la operación le permitirá sumar una posición en el Atlántico Sur, que complementará sus activos y negocios en América del Norte, África y la región del Caspio.

La estructura también permite repartir los riesgos y capacidades entre tres compañías con perfiles diferentes. YPF aporta la operación de los bloques y el conocimiento del desarrollo de Vaca Muerta; Eni suma experiencia en proyectos de GNL, incluida su participación en Mozambique; y XRG aporta capital y acceso a mercados internacionales, según detallaron desde la filial internacional de inversiones energéticas de ADNOC en un comunicado.

“YPF aporta una amplia experiencia en toda la cadena de valor energética de Argentina y es el principal operador de gas de esquisto en Vaca Muerta. Eni aporta una probada experiencia en el suministro flotante de GNL, incluso desde Mozambique, donde XRG ya es su socio”, explicó Al Jaber.

"XRG aporta capital a largo plazo, alcance en el mercado global y las capacidades técnicas y comerciales desarrolladas durante las cinco décadas de operación a gran escala de ADNOC. Juntos, podemos brindar a clientes, prestamistas y partes interesadas la confianza de que este complejo proyecto puede financiarse, ejecutarse y conectarse de manera confiable a los mercados de todo el mundo", sostuvo.

La apuesta emiratí por el Atlántico Sur

La compañía busca ampliar su presencia en el negocio global del gas y ubicó a Latinoamérica como una de las nuevas regiones de crecimiento de su cartera.

En ese mapa, Argentina LNG le permitiría sumar una fuente de suministro en el Atlántico Sur y conectar los recursos de Vaca Muerta con compradores internacionales. La estrategia se complementa con las posiciones que la compañía ya tiene en otras regiones productoras.

París fue una nueva oportunidad para mostrarle al mundo lo que Argentina puede hacer en materia de energía.



Como parte del Argentina Week, participé de un panel junto a nuestros socios @eni y @XRG_official, con quienes anunciamos que el próximo 26 de noviembre firmaremos el FID… pic.twitter.com/4m6jd00gMl — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) October 1, 2026

Además, el proyecto se inscribe en una relación más amplia entre Argentina y los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países comenzaron negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral y, según XRG, la alianza con YPF y Eni forma parte de la clase de inversiones de largo plazo que buscan promover.

El calendario que tiene por delante Argentina LNG

La hoja de ruta de Argentina LNG ya tiene un próximo hito definido: el 26 de noviembre, cuando YPF, Eni y sus socios prevén avanzar con la Decisión Final de Inversión (FID). La fecha fue anunciada por Marín durante la Semana Argentina en París y marca el paso hacia la etapa de ejecución de la iniciativa.