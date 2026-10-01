La francesa TotalEnergies anunció proyectos por US$10.000 millones

La francesa TotalEnergies presentó en Argentina Week París una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía , vinculó esos planes con las reformas del gobierno de Javier Milei y alentó a los empresarios franceses presentes a invertir en la Argentina.

Antes de su intervención, Pouyanné mantuvo una reunión a solas con Milei, a quien adelantó los anuncios. Juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego , que contempla una inversión de US$1.500 millones. El nombre rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi y fue presentado por el ejecutivo como una decisión compartida con el Presidente.

Pouyanné agradeció especialmente al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, y destacó su papel para facilitar el diálogo entre TotalEnergies y el Gobierno argentino. La mención acompañó un mensaje de confianza de una compañía con casi medio siglo de presencia en el país, que mantuvo sus operaciones tanto en períodos de crecimiento como en momentos de dificultad.

Inversiones en Vaca Muerta

En Neuquén, la empresa prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, en Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial de unos US$5.000 millones. Durante su exposición, Pouyanné pidió el acompañamiento del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para avanzar con ese desarrollo.

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El ejecutivo identificó dos cambios centrales para las decisiones de una compañía global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del RIGI. Recordó que había planteado esas condiciones a Milei en su primer encuentro, en Buenos Aires en 2024, y sostuvo que las reformas abrieron una nueva perspectiva para invertir.

Ante sus pares franceses, Pouyanné defendió las oportunidades del país y la continuidad de las reglas como condición para desarrollarlas. Su intervención en Argentina Week París, combinó ese respaldo con proyectos concretos para aumentar la producción energética argentina.

Total tramita una CENCH

La compañía francesa tramita con la Provincia una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH) en San Roque para desarrollar la ventana petrolera del bloque y prepara un proyecto para presentar al RIGI. Apunta a cerrar negociaciones y comenzar un piloto en 2027, según anticipó semanas atrás Sergio Mengoni, eneral de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en la Argentina, durante el encuentro Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World, realizado en Houston.

El proyecto tiene una dimensión preliminar. Harbour Energy, socio de Total en San Roque, informó en sus resultados del primer semestre de 2026 que la obtención de la licencia permitiría avanzar con un potencial programa de 16 pozos desde 2027. Ese plazo coincide con el que Mengoni planteó en Houston.

San Roque ofrece una ventaja para comenzar: dispone de instalaciones que permitirían poner en marcha el piloto aprovechando infraestructura existente. Total opera el área en sociedad con YPF, Pan American Energy y Harbour Energy.

“Esto va a requerir inversiones importantes”, señaló Mengoni, al tiempo que explicó que la primera etapa utilizaría las instalaciones disponibles y que, para avanzar hacia un desarrollo de mayor escala, se prevé construir una nueva planta.

La cercanía con Aguada Pichana Este también pesa en la decisión. Ambos bloques se operan de manera integrada, lo que permite compartir recursos e infraestructura. Según informó Total, APE alcanzó los 14,2 millones de metros cúbicos diarios, el máximo de capacidad de su planta. La compañía ya trabaja para ampliar esa capacidad en los próximos años.