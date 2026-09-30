Vaca Muerta: DLS Archer activó dos equipos de alta especificación para YPF

Vaca Muerta: el 79% de la actividad de perforación ya es no convencional.

DLS Archer completó la movilización y puesta en marcha de los equipos de perforación DLS-175 y DLS-176 en la Cuenca Neuquina. Las unidades de tecnología Súper High Spec ya trabajan en los yacimientos de YPF sobre la ventana de shale oil. La operación inicial consolida el primer gran hito del contrato a cinco años sellado entre la empresa de servicios petroleros y la compañía de mayoría estatal.

La firma destacó que el inicio de las tareas ocurrió en tiempo récord. El despliegue rápido en los yacimientos refleja la capacidad logística y la tecnología de punta de la empresa. El hito operativo subraya también el compromiso técnico de los equipos de trabajo en el terreno, quienes lograron ensamblar y testear las estructuras de manera anticipada.

La exigencia de la tecnología Súper High Spec

El desarrollo masivo de Vaca Muerta exige maquinaria de última generación. Los equipos Súper High Spec ofrecen características técnicas indispensables para la perforación de pozos horizontales extendidos. Las ramas laterales en el shale neuquino ya superan con frecuencia los 3.000 y 4.000 metros de longitud, un desafío que requiere potencias superiores a los 1.500 HP y sistemas de bombas de lodo de alta capacidad (7.500 psi).

Estas unidades importadas cuentan con sistemas "walking" o "skidding". Esta tecnología permite desplazar el equipo completo sobre el pad de pozos sin necesidad de desarmarlo. Esta ventaja mecánica reduce drásticamente los tiempos muertos (Non-Productive Time) entre la finalización de un pozo y el inicio del siguiente.

La eficiencia de estos equipos de perforación impacta directo en la economía del proyecto. Al reducir los días de perforación por pozo, la operadora logra bajar el costo de desarrollo (breakeven), un factor crítico para competir con cuencas internacionales como Permian o Eagle Ford.

Un contrato a cinco años para apalancar el plan 4x4

El acuerdo a largo plazo entre DLS Archer e YPF brinda previsibilidad a toda la cadena de valor. Un contrato a cinco años permite a las compañías de servicios amortizar inversiones millonarias en fierros pesados. Al mismo tiempo, garantiza a la operadora la disponibilidad ininterrumpida de equipos de alta eficiencia en un mercado global con alta demanda de rigs.

YPF ejecuta actualmente su denominado "Plan 4x4", una estrategia agresiva para cuadruplicar su producción y su valor de mercado. La base de este plan radica en la extracción intensiva de shale oil en sus bloques core de Neuquén. Para lograr ese salto productivo, la compañía necesita sumar fierros al terreno y acelerar la conexión de nuevos pozos.

El ingreso de los equipos 175 y 176 aporta el músculo necesario para sostener este nivel de actividad. La perforación es el primer eslabón indispensable; sin nuevos pozos, no hay etapas de fractura posteriores ni crudo para llenar los nuevos oleoductos del midstream.

La llegada y activación de estas maquinarias genera un efecto multiplicador en la economía regional. La operación de dos súper equipos demanda personal altamente calificado en boca de pozo, servicios de apoyo logístico, transporte y mantenimiento electromecánico. La sinergia entre las empresas de servicios integrados y las operadoras independientes empuja el techo de producción mes a mes.