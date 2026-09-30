Pluspetrol es la gran revelación del 2026 y se consolida como la petrolera de mayor crecimiento

Desde la división de Infraestructura de Petróleo y Gas de Grant Thornton en India, Nishant Kumar Sittu analiza si el RIGI puede sostener el atractivo de Vaca Muerta.

Los USD 1.700 millones pagados a ExxonMobil por sus áreas de Vaca Muerta empezaron a rendir sus frutos y le permitieron a Pluspetrol convertirse en la petrolera de mayor crecimiento de la Argentina en lo que va del año.

En petróleo, los datos de la consultora Economía & Energía muestran un avance interanual del 52,4% en los primeros siete meses del 2026 para llegar a un promedio de 51.700 barriles diarios en el año, pero un pico de 67.100 barriles en el último mes.

De esta manera, supera el crecimiento de tanques como Vista (40,3% interanual), Chevron (23,4%) e YPF (3,3%) y se ubica en el Top 5 de las mayores productoras del país. Si se considera solamente el shale oil de Vaca Muerta, los números son todavía más contundentes con un incremento del 118,7% en julio, contra un 35% de Vista y un 33% de YPF.

El yacimiento estrella de Pluspetrol

Las cifras de agosto ratifican este sendero y muestran que el gran responsable de este éxito es el bloque Bajo del Choique – La Invernada que le compraron a ExxonMobil a fines del 2024. La producción de este activo más que se triplicó en apenas un año al pasar de 13.000 barriles diarios en agosto del 2025 a 46.600 barriles día el mes pasado.

Por amplia diferencia, se trata del bloque que registró el mayor crecimiento interanual en shale oil, seguido de La Angostura Sur I de YPF (115% de avance y mismo nivel de producción que Bajo del Choique – La Invernada).

Crecimiento en gas

El envión fue tan destacado que, incluso siendo un activo de crudo, el gas asociado característico de esta zona de Vaca Muerta, hizo que Pluspetrol también se destaque en la ventana gasífera. La producción de gas de este bloque también más que se triplicó en el año y pasó de 0,8 a 2,5 MMm3/d.

Junto a La Calera (también de Pluspetrol con YPF como socio con el 50%), fueron las áreas que sumaron mayor producción incremental en shale gas. Así, Pluspetrol también fue la petrolera que reporto los mejores números en gas natural con una suba del 19,7% interanual (bajo criterio operadora) en los primeros siete meses del año y del 35,9% en julio.

En ambos casos, es para destacar el escenario complejo con el resto de las principales firmas reportando números negativos, lo que da cuenta de un momento complicado para el gas natural, a excepción del shale.

En este segmento también se registra un liderazgo claro de Pluspetrol en materia de crecimiento, tanto bajo el criterio operadora (con una suba interanual del 47% en julio) como bajo el criterio propietaria (donde creció un 54,4%). En comparación, otras empresas como YPF avanzaron un 9,3% y PAE lo hizo en un 5,2%.