Emilio Apud: "Hay para todos con este nivel de inversión en Vaca Muerta"

Con su tranquilidad habitual, Emilio Apud interrumpió la charla con empresarios en la sede de ACIPAN para conversar con los medios. En el primer piso de la entidad, quedó flotando su respuesta a la inquietud de un miembro de la cámara por la llegada de competidores de otras provincias y del exterior. “Las veo un poco temerosas, como tratando de cubrirse de eventuales ingresos de otros jugadores”, dijo sobre las empresas locales. Les propuso mirar las inversiones previstas para Vaca Muerta y la demanda de servicios, equipos y trabajadores que traerán: “Hay para todos, con este nivel de inversión”.

El ingeniero industrial, exsecretario de Energía y Minería de la Nación y exdirector de YPF, llegó a Neuquén invitado por la agrupación política Confluencia Republicana. Su visita incluyó la disertación “Vaca Muerta, una oportunidad extraordinaria para Neuquén y el país”, en el auditorio de OSDE, y una reunión con parte de la comisión directiva de ACIPAN.

En diálogo con +e, habló de las diferencias entre el momento que atraviesa la cuenca y los años en que los proveedores peleaban por unos pocos contratos. “Ahora hay otro ritmo, otra velocidad. Todo lo que está previsto para los próximos cuatro años no se hizo en los últimos quince”, afirmó.

Según su estimación, Vaca Muerta tiene comprometidos más de US$100.000 millones para ese período. Advirtió que algunas empresas deberán mejorar su competitividad para participar: “Por supuesto, van a quedar muchos en el camino. No es para todos”.

También se habló del Compre Neuquino. Apud respaldó el mecanismo que permite a una firma local revisar su presupuesto e igualar una oferta de afuera. “Me parece bien que alguna ventaja tengan que tener, pero no tiene que ser una cosa taxativa que frene el abastecimiento para la industria petrolera”, aclaró.

La llegada de nuevos capitales

Apud anticipó la llegada de compañías que hoy concentran sus inversiones en Estados Unidos. “Se espera, si no hay cambios el año que viene, la llegada de muchas empresas grandes que están en estos momentos muy abocadas a los yacimientos de Estados Unidos, de shale”, sostuvo.

“Yo pienso que ya se está empezando a bajar la producción y van a buscar otros”, dijo sobre esos yacimientos. Mencionó el petróleo convencional de Guyana, la costa africana y Vaca Muerta entre los destinos que las empresas pueden elegir.

Para la Argentina, destacó la experiencia adquirida en la cuenca. “Es una tecnología, la del shale, que se aplica en Estados Unidos y en Argentina. No conozco otro país que esté avanzado y que haya hecho la curva de aprendizaje como hicimos nosotros acá”, señaló.

Mencionó a Continental, una empresa independiente cuyo dueño puede tomar decisiones sin las exigencias de una compañía que cotiza en bolsa. “Ya anduvo merodeando por acá hace unos años”, recordó.

“Si viene Continental, está Chevron y Shell amplía, bueno, eso es un efecto de demostración para atraer a nuevas empresas”, agregó.

Consultado sobre qué falta para atraer a esos inversores, cuestionó los bonos, anticipos y otros pedidos que se suman a los proyectos. “Estamos acostumbrados a que, cuando venía un empresario, le empezábamos a poner condiciones”, dijo y lo comparó con Chile: “Vos hacías una inversión y te ponían una alfombra roja”. Acá, recordó, la recepción incluía exigencias de pagos, contrataciones y obras. Consideró que esas prácticas se redujeron, aunque señaló que demoran las inversiones.

“El cepo existe”

“Tienen que bajar los impuestos”, respondió cuando se le preguntó por los costos. El reclamo incluyó a la Nación, las provincias y los municipios.

“Tiene que eliminarse el cepo. El cepo existe. Esos son los principales obstáculos que yo veo”, añadió. Para explicarlo, se puso en el lugar de una empresa que invierte y después busca distribuir sus ganancias: “Yo quiero repartir dividendos por la inversión que hice y no puedo”.

Consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) corrige parte de esa restricción y pidió avanzar hacia la libre disponibilidad de los dividendos en divisas.

Las elecciones también aparecieron en la conversación. “Los temores existen en los empresarios: qué va a pasar ahora en el año 27 a nivel nacional, lo que puede pasar en el 31”, reconoció.

Apud criticó al kirchnerismo y advirtió sobre un regreso a las políticas de intervención. “Sería retardar muchísimo el desarrollo de toda esta producción, incluso la minera, si vienen sistemas donde se interviene, se modifican las reglas de juego y se dan señales contrarias a lo que requieren los inversores”, afirmó.

Se mostró optimista sobre el rumbo que elegirá la sociedad. Ubicó en 2031 el momento en que deberían verse los beneficios de las inversiones: “Eso va a producir un cambio, sobre todo en la gente joven, que va a ver nuevas fuentes de trabajo, que no va a depender tanto del Estado”.

Por otra parte, recordó la conversación sobre su paso por YPF incluyó la negociación con Guillermo Pereyra que dio lugar a la adenda laboral para el desarrollo no convencional. Vaca Muerta no sería posible sin eso, explicó y destacó que los empresarios locales “Me hablaron bien de la gestión de Rucci” y el alinemianeto que hay entre los diferentes actores de la industria.

Más allá de esta pata local, consignó que es interesante ver como todo el país está apuntando a exportar aunque planteó que las negociaciones deberán tener en cuenta el destino exportador de los nuevos proyectos. “Ahora no hay un funcionario que ponga un preció, sino que el precio es el precio internacional y hay otros competidores", esto implica que "a veces tenes que hacer una quita”, por eso es importante ajustar los costos internos.

Como ejemplo, mencionó una venta de petróleo a Europa: el comprador tendrá otros oferentes y elegirá las condiciones que más le convengan.

Apud sostuvo que empresas y sindicatos deberán sentarse a negociar cuando los costos impidan cerrar una operación. “Muchachos, ¿qué prefieren? ¿Bajar un poquito acá y agarrar este cliente o seguir así y perder el cliente?”, planteó.

Además señaló que Ingresos Brutos y las tasas municipales encarecen las exportaciones y explicó que la reducción de los impuestos nacionales, dependerá de cuánto pueda bajar el Gobierno el gasto público. “Hay una inercia de décadas”, sostuvo al referirse a la práctica de financiarlo con endeudamiento o emisión.

Arena, trenes y camiones

El costo de llevar arena a los pozos fue uno de los ejemplos que Apud eligió para hablar de competitividad. “Estamos casi un 30% más en el costo de la arena que en Estados Unidos, por el tema del transporte”, estimó, y planteó qué ocurrirá si aumenta la demanda: “Si ahora ya está saturada la ruta con camiones, imaginate si todo se multiplica por dos o por tres”.

“La realidad va a forzar una solución”, sostuvo. Su primera opción fue profundizar la búsqueda de yacimientos cercanos, con arenas que permitan compensar las diferencias de rendimiento frente a las del río Uruguay con el ahorro en el traslado. "Aun las arenas de cercanía no justifican reemplazar el material que llega desde el litoral", dijo.

Apud también defendió una conexión ferroviaria desde Bahía Blanca hacia Añelo o una zona próxima. “Con arena o sin arena habría que hacerlo”, afirmó, porque el tren serviría para transportar equipos y cargas petroquímicas. Sumó una tercera alternativa, el proyecto del CFI para llevar arena en barcazas por el río Negro, aunque lo consideró “un poquito más utópico”.

“El principal sistema de transporte a granel es el fluvial. Después le sigue el ferroviario y después el camión”, señaló. Para Apud, los costos de vender al exterior obligan a revisar esa elección: “Ahora hay que buscar eficiencia porque el mercado es el internacional”.

La renta y el futuro

“No es una salvación, es un cambio de paradigma”, dijo Apud sobre Vaca Muerta. Habló de una Argentina que puede ampliar su perfil agropecuario con la energía y la minería, y cuestionó la demora en desarrollar los recursos mineros que comparte con Chile.

Al abordar el derrame de los beneficios, tema que introdujo el ex ministro de hacienda de Macri, Alfonso Prat Gay, puso la responsabilidad en los gobiernos. “Se lo tienen que preguntar a las autoridades políticas, que son las que se quedan con la parte que les corresponde de la renta petrolera”, respondió. “Las petroleras dan eso y se acabó; no son las responsables de derramar nada, son los Estados”.

En ese punto, valoró que Neuquén destine ingresos a obras. “La parte de la renta petrolera que se queda en las provincias se está empezando a invertir en vez de gastarla en gastos corrientes”, señaló. Su preocupación fue qué ocurrirá cuando el petróleo pierda mercado, algo que, según su proyección, podría pasar en cuarenta o cincuenta años: “No porque se acabe el petróleo, sino porque se acaba la demanda”.

“Todo lo que no usemos en ese tramo, no lo moneticemos acá en Vaca Muerta, va a quedar sin valor bajo tierra”, advirtió. Para Neuquén, propuso aprovechar esos ingresos para desarrollar otras actividades: “Tienen que generar fuentes de actividades y de recursos que dentro de cuarenta años produzcan lo mismo que estaba produciendo Vaca Muerta. Y eso se hace con inversión”.