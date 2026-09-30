Vaca Muerta: la CEPH capacitará a 120 estudiantes de ingeniería en petróleo en Neuquén

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) organizará el 16 de octubre una jornada de capacitación para 120 estudiantes de ingeniería en petróleo de distintas universidades del país. La actividad, denominada “Desafío CEPH” , buscará acercar a los futuros profesionales a situaciones operativas concretas de la industria.

La propuesta se realizará en Neuquén con la colaboración del Instituto Vaca Muerta , que dispondrá de un espacio para recrear escenarios de trabajo en condiciones controladas. Los estudiantes deberán resolver problemas vinculados con operaciones habituales de la actividad hidrocarburífera, con el acompañamiento de especialistas de empresas que integran la cámara.

La iniciativa forma parte del programa Student Engineer Professional (SEP) y constituye la primera actividad impulsada por la Comisión de Vinculación Universitaria de la CEPH, un espacio creado para fortalecer el vínculo entre las empresas del sector y las universidades.

Estudiantes resolverán desafíos operativos en el Instituto Vaca Muerta

Cómo será el “Desafío CEPH” para estudiantes de petróleo

Durante la jornada, los 120 estudiantes serán divididos en cuatro grupos que deberán afrontar distintos desafíos vinculados con situaciones que pueden presentarse durante el desarrollo de una operación de petróleo y gas.

La capacitación tendrá un formato práctico, con escenarios diseñados para que los participantes puedan tomar contacto con problemas similares a los que podrían encontrar posteriormente en su actividad profesional. La CEPH indicó que los ejercicios estarán guiados por especialistas que actualmente trabajan en distintas compañías del sector.

El Instituto Vaca Muerta tendrá un rol central en la actividad al aportar instalaciones que permitirán recrear los escenarios operativos sin exponer a los estudiantes a los riesgos propios de una operación real.

La jornada se realizará en uno de los principales polos de actividad hidrocarburífera del país por el desarrollo de Vaca Muerta, y reunirá a estudiantes provenientes de distintas universidades.

La falta de profesionales, un desafío para el crecimiento de la industria

Desde la CEPH vincularon la iniciativa con el crecimiento de la producción de petróleo y gas y con la necesidad de incorporar personal con formación específica. La expansión de la actividad en Vaca Muerta incrementó la demanda de profesionales y técnicos para distintas áreas de la cadena hidrocarburífera.

En ese contexto, la Comisión de Vinculación Universitaria busca generar un contacto más directo entre las compañías y el ámbito académico. El objetivo declarado es acercar la formación de los estudiantes a las necesidades que las empresas encuentran en las operaciones.

Según datos citados por la CEPH y correspondientes a registros del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la última década el empleo general promedio del país creció un 1%, mientras que la ocupación vinculada al sector de oil & gas aumentó un 28%.

La cámara también destacó que la actividad hidrocarburífera se encuentra entre las ramas con mayor generación de empleo formal y mejores niveles salariales, en un escenario en el que las empresas prevén una continuidad de la demanda de trabajadores especializados.

"El rápido crecimiento de la producción de petróleo y gas genera una robusta demanda de recursos humanos con la preparación adecuada para trabajar en condiciones de eficiencia y seguridad, cuya carencia es uno de los principales obstáculos a sortear por las empresas en esta coyuntura. La producción de hidrocarburos es una de las principales generadoras de empleo formal y con las mejores remuneraciones del país, situación que prevé sostenerse en los próximos años", indicaron desde la Cámara en un comunicado.