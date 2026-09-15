Carlos Ormachea: "Vaca Muerta es clave, pero no nos va a salvar sola"

Con la presencia de referentes de la industria, la minería y la construcción, Carlos Ormachea advirtió que Vaca Muerta no alcanza sola para transformar la economía argentina.

Con la presencia de socios, representantes de otras cámaras empresarias, legisladores, funcionarios y expertos del sector de oil& gas , la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) inauguró su nueva sede , un espacio de trabajo pensado para la construcción de consensos sobre las políticas que involucran a la industria .

“ Vaca Muerta es un extraordinario proyecto de exportación que da recursos al Estado y dólares a la economía, algo que escaseaba y provocaba crisis recurrentes. Por eso existe la ilusión de que nos vamos a salvar con ella. Pero no es así”, advirtió Carlos Ormachea en el brindis realizado en las oficinas de Suipacha 1175.

“El Papa Francisco dijo que nadie se salva solo. Sobre esta idea nosotros decimos que nadie puede salvar a todos. La salvación colectiva es una construcción compartida. No me imagino a un sector transformando al país solo”, explicó el presidente de la CEPH.

“Hay que blindar la inversión en los proyectos críticos y fundamentales con una política de Estado que exprese un consenso sobre qué hacer en la Argentina”, destacó el anfitrión del encuentro, al que asistieron, entre otros líderes empresarios, el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; el de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y el de la Cámara de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola, convocados a coordinar acciones conjuntas.

Trabajar en conjunto por las inversiones

“Vamos a trabajar con otras instituciones empresarias para derribar las barreras a la inversión que aún puedan frenar el avance del sector. Y eso lo tenemos que hacer entre todos”, propuso el titular de la CEPH.

“Tenemos un proyecto de industria que es también un proyecto de país. Lindo, pero desafiante. Es muy difícil ejecutarlo y hacerlo bien. Puede haber un derrame virtuoso en la medida en que todos podamos construir un proyecto competitivo, porque tenemos que salir a enfrentar a los grandes”, dijo en alusión a los grandes proveedores del mercado internacional.

Ormachea destacó que el dinamismo de la producción de petróleo y gas, a semejanza de la minería, debe impulsar toda la cadena de valor, un factor imprescindible para consolidar un proyecto de país próspero.

La nueva sede de la CEPH, funcional y adecuada para los encuentros de trabajo, es una muestra de la revitalización institucional que logró la entidad empresaria en los últimos años, en sintonía con el vértigo de la actividad productiva de la industria.