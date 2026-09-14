Cómo es el Top 5 de los exportadores de GNL al que se podría sumar Argentina

“ Vamos a hacer el sexto exportador mundial de LNG 2 . En apenas un año y medio, ya tenemos proyectos que nos van a dejar muy cerca de Malasia , que hace 40 años que está desarrollando su LNG”, afirmó e l CEO de YPF, Horacio Marín , aunque sus proyecciones pueden quedarse cortas.

Si se suman los 27 MMm3/d que exportaría el proyecto de Southern Energy y se confirma el tercer barco para el Argentina LNG que lidera YPF, se alcanzarían exportaciones de gas licuado superiores a los 100 MMm3/d.

Justamente, ese volumen es el mismo que hoy exporta Malasia, el quinto mayor jugador del GNL global, y supera ampliamente a las ventas de otros países como Nigeria, Indonesia, Argelia o Canadá.

Quiénes lideran el ranking del GNL mundial

En 2025, Estados Unidos se ubicó en el primer lugar por mucha distancia con el equivalente a exportaciones de GNL por 403 MMm3/d, según un informe de la consultora Economía & Energía, tras un crecimiento interanual del 27% de la mano de su shale gas que lo llevó a controlar un cuarto de las exportaciones mundiales.

Qatar se consolidó en el segundo puesto con 304 MMm3/d y, a pesar de los daños sufridos por la guerra en Medio Oriente, espera incrementar su capacidad desde 77 MTPA hasta 116 MTPA en 2030.

El podio del 2025 lo cerró Australia con 287 MMm3/d. La gran diferencia, es que a diferencia de los dos mayores exportadores, el país más grande de Oceanía presentó un declino del 1,6% por mantenimientos y declinación de campos maduros y no tiene grandes proyectos de expansión de cara al futuro.

Un escenario similar ocurrió con Rusia, el cuarto en la lista, que redujo sus ventas en un 3,7% a raíz de las sanciones recibidas y las restricciones logísticas que lo llevaron a reconfigurar sus mercados de destino, incrementando el peso de Asia con nuevas rutas de exportación vía gasoductos.

Un jugador que hoy corre por detrás, pero que ya está atravesando una fuerte curva de crecimiento es Canadá, que actualmente se posiciona como el cuarto mayor exportador de gas mundial por gasoductos, ya puso en marcha un proyecto de 7 MTPA de GNL y tiene previsto agregar otros 12,4 MTPA hacia el año 2030. Es decir, quedará apenas 4,6 MTPA por debajo de la Argentina siempre que no sume otros proyectos.

Los potenciales clientes que mira Vaca Muerta

En el plano de los compradores de GNL, China se ubicó primero en 2025 con 249 MMm3/d, aunque con un declino del 13% a raíz de sus mayores compras a Rusia vía gasoductos, su mayor producción gasífera local y la expansión de renovables.

En segundo término estuvo Japón con 243 MMm3/d, luego quedó Corea del Sur con 173 MMm3/d, el cuarto puesto fue para India con 97 MMm3/d y quinto Taiwán con 87 MMm3/d, lo que refleja un claro dominio asiático.

Del lado europeo, Francia es el mayor importador con 85 MMm3/d, seguido de España con 41 MMm3/d. No obstante, Alemania, el primer cliente del GNL argentino, tiene previsto más que duplicar su capacidad de regasificación con plantas por 22 MTPA.

Hacia 2030, se estima que la capacidad de regasificación se incremente en 229 MTPA y, además de Alemania, los otros dos países que con más capacidad regasificadora en construcción son China (116 MTPA) y Taiwán (13,5 MTPA).