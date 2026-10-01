El día D para Vaca Muerta: pusieron fecha para la firma del megaproyecto Argentina LNG

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fijó en el calendario la fecha exacta para el hito más esperado por la industria hidrocarburífera nacional. El próximo 26 de noviembre, los actores involucrados firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto Argentina LNG . El anuncio tuvo lugar en la capital francesa, durante las jornadas del Argentina Week , un espacio clave para captar el interés de los mercados europeos.

Marín participó de un panel estratégico junto a representantes de las firmas internacionales Eni y XRG . Allí, el ejecutivo ratificó el rumbo del plan que busca monetizar las masivas reservas de gas de Vaca Muerta . La firma del FID representa el punto de no retorno financiero para la construcción de la infraestructura necesaria para licuar el fluido neuquino.

La cristalización de este proyecto marca un cambio de paradigma para la industria local. Los operadores con bloques en Neuquén necesitan nuevos mercados para ubicar la producción excedente de los meses de verano. El GNL aporta la solución definitiva para desestacionalizar la demanda y sostener un ritmo de perforación continuo en el terreno no convencional.

El salto exportador de Vaca Muerta

El megaproyecto contempla una capacidad de procesamiento inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Este volumen base supera con creces las exportaciones históricas por gasoducto hacia los países limítrofes. Además, el diseño de la iniciativa permite escalar la capacidad operativa hasta los 18 millones de toneladas en fases posteriores.

Para Neuquén, esta demanda incremental exige multiplicar la actividad en los yacimientos. Las productoras deberán sumar equipos de perforación y acelerar las etapas de fractura para inyectar los volúmenes requeridos por la futura planta de licuefacción. El desarrollo del upstream debe avanzar en estricto paralelo con las obras de midstream y las instalaciones portuarias.

Horacio Marín, presidente de la petrolera argentina, y Claudio Descalzi, presidente de ENI, firmarán el acuerdo en la Torre de Puerto Madero.

Marín destacó la relevancia de esta iniciativa para la macroeconomía nacional. "Argentina LNG es uno de los proyectos más importantes de la historia energética de nuestro país", afirmó el directivo. La meta oficial apunta a posicionar al país como un proveedor confiable a nivel mundial, capaz de competir con potencias exportadoras ya consolidadas.

La estructuración de un proyecto de esta magnitud involucra múltiples factores críticos para asegurar su éxito. Los analistas de la industria monitorean de cerca las siguientes variables: asegurar compradores firmes para los cargamentos de GNL durante ventanas de 15 a 20 años, garantizar la estabilidad fiscal, clave para el repago de los desembolsos de capital, a traves del RIGI, y construir los ductos troncales de gran diámetro necesarios para evacuar el gas desde la cuenca hasta la terminal atlántica.

El rol de los socios internacionales

Europa necesita asegurar fuentes de energía a largo plazo. La presentación en París no resulta una casualidad geopolítica. Las empresas del viejo continente buscan diversificar sus suministros tras la crisis energética de los últimos años. La asociación con actores de peso global valida la viabilidad técnica y comercial del plan argentino ante los ojos de los inversores.

El proyecto demanda un flujo de capital intensivo que el mercado financiero local no puede solventar en soledad. La conformación de un consorcio robusto reduce la exposición al riesgo y facilita el acceso al crédito internacional. La rúbrica del FID en noviembre gatillará el inicio formal de las obras y los contratos de ingeniería.

Del potencial a la ejecución

El sector petrolero argentino acumula décadas de promesas truncas en materia de valor agregado. Sin embargo, el nivel de madurez técnica alcanzado en los desarrollos shale cambia la ecuación. Los altos rendimientos de los pozos horizontales en la ventana de gas seco garantizan la rentabilidad del suministro a largo plazo.

El presidente de la petrolera de bandera enfatizó el cambio de etapa que atraviesa el sector. "Hoy ya no hablamos solamente de potencial. Hacemos que los proyectos sucedan", sentenció. La industria regional observa con atención cada paso de esta iniciativa, consciente del impacto multiplicador que tendrá sobre las pymes de servicios y el empleo.