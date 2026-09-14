Chevron pone a Argentina entre sus prioridades para crecer en GNL

Chevron puso a Argentina entre los mercados con mayor potencial para hacer crecer su negocio global de gas natural licuado (GNL) , en un contexto en el que la seguridad energética volvió a ganar peso entre los compradores tras las interrupciones del suministro provocadas por la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El presidente de Global Gas de Chevron, Freeman Shaheen , aseguró que la compañía estadounidense busca ampliar su cartera de suministro desde el país hasta el Mediterráneo oriental para responder a una demanda cada vez más orientada a diversificar el origen del gas y reducir la dependencia del mercado spot, según informó Reuters.

"Lo que estamos viendo con esta crisis es que refuerza la necesidad de diversidad: diversidad de suministro y diversidad de estructuras contractuales diferentes", afirmó Shaheen durante una entrevista en la conferencia Gastech, en Bangkok, Tailandia. "Y no dejarse vulnerable a un mercado al contado que no es tan líquido como el crudo y los productos derivados", agregó.

Argentina entra en los planes de expansión de Chevron

El ejecutivo ubicó a Argentina entre las regiones con mejores perspectivas para el crecimiento del negocio gasífero de la empresa. "Argentina ofrece grandes perspectivas con el desarrollo del petróleo crudo y el gas en ese mercado. El Mediterráneo oriental también es una zona muy interesante para nosotros", sostuvo.

De acuerdo con la citada agencia internacional, Chevron también evalúa oportunidades en Australia y África, aunque aclaró que cualquier inversión dependerá de que los proyectos presenten condiciones competitivas de rentabilidad, estabilidad regulatoria y un esquema fiscal atractivo.

La empresa ya dio un paso en el Mediterráneo oriental al obtener en junio la aprobación para convertirse en operador y liderar la exploración de gas en un bloque offshore frente a las costas de Grecia.

Una cartera de 20 millones de toneladas de GNL

Chevron proyecta contar con una capacidad de suministro de aproximadamente 20 millones de toneladas anuales de GNL. Ese volumen estará compuesto por 16 millones de toneladas provenientes de su producción propia y otras 4 millones de toneladas contratadas en la costa del Golfo de Estados Unidos, cuya producción comenzó este año y continuará creciendo en función de los acuerdos ya firmados.

"Buscamos seguir ampliando esa cartera de productos", dijo Shaheen.

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La estrategia responde a un mercado que cambió en los últimos años. Primero, la invasión rusa a Ucrania alteró el suministro europeo en 2022 y, más recientemente, las tensiones con Irán volvieron a generar incertidumbre sobre la oferta global, especialmente por el rol de Qatar como uno de los principales exportadores mundiales de GNL.

Asia sigue siendo el principal destino

Más allá de las nuevas oportunidades, Asia continúa siendo el mercado central para el negocio de GNL de Chevron. La compañía opera en Australia los proyectos Gorgon y Wheatstone, dos de los mayores desarrollos de GNL del mundo, desde donde abastece principalmente a Japón. "Japón sigue siendo nuestra base principal y tenemos buenas oportunidades estructurales en Singapur", explicó Shaheen.

También, destacó el atractivo que siguen representando China y Corea del Sur, mientras que en Singapur Chevron ya firmó un acuerdo con Sembcorp Industries para suministrar hasta 600.000 toneladas anuales de GNL a partir de 2028.

Reuters señaló que Chevron también busca crecer en India, aunque el mercado presenta desafíos particulares por su fuerte sensibilidad al precio. "Me encantaría cerrar un trato en India. El problema es que allí se guían mucho por el precio de venta", reconoció Shaheen.

Aun así, consideró que el país representa una oportunidad de largo plazo: "Creo que India aún está en desarrollo. Habrá grandes oportunidades con el tiempo", cerró.