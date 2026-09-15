Vaca Muerta: petroleras invierten en el reúso del agua de flowback para reducir el pago del canon

Tras el fuerte incremento del canon por el uso del agua que aplicó el gobierno de Neuquén en junio pasado, las operadoras de Vaca Muerta comenzaron a presentar los primeros proyectos formales para el reúso del flowback y de inversiones productivas en el circuito de agua que se utliza para extraer hidrocaruros. La iniciativa de las empresas apunta a reducir los costos asociados a la fractura hidráulica y, en simultáneo, adaptarse a las nuevas disposiciones regulatorias de la Provincia.

La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves , confirmó durante las jornadas de sustentabilidad Vaca Muerta Metano Near Zero que el aumento del valor del agua funcionó como un catalizador directo sobre las inversiones de las compañías. "Nadie hacía tratamiento del flowback y ahora nos empezaron a aparecer los proyectos para hacer el reúso. Se dio como consecuencia, algo que también buscábamos", remarcó en diálogo con Más E.

Además de la realización del flowback, el objetivo de la gestión de Rolando Figueroa es promover inversiones que diversifiquen la economía. "La idea es que en el trayecto desde que toman el agua hasta que la llevan a la locación desarrollen algún proyecto productivo", explicó Esteves.

El impacto del canon hídrico en el fracking

El Ejecutivo provincial ajustó el cuadro tarifario del agua con un esquema de incrementos escalonados que impacta de lleno en los presupuestos de perforación y completación. El último y más fuerte tramo de aumento recaerá sobre las operadoras en enero próximo. Sin embargo, la resolución provincial habilita una herramienta para amortiguar el golpe financiero: las empresas que desarrollen un proyecto productivo vinculado al uso recurso accederán a una quita sustancial en el canon.

La autoridad de aplicación evalúa cada propuesta técnica de manera individual. Si la Provincia califica el proyecto como estratégico, aprueba la bonificación tarifaria.

El objetivo oficial consiste en optimizar el agua en un escenario de aceleración del desarrollo de Vaca Muerta para alimentar los oleoductos en construcción y los proyectos de exportación de LNG, lo que demandará volúmenes inéditos de agua superficial. El incentivo económico, al encarecer el insumo básico, logró destrabar inversiones ambientales fundamentales para garantizar la licencia social del desarrollo no convencional, aseguran desde la Porvincia.

Un nuevo Código Ambiental a la medida del shale

El rediseño del marco regulatorio representa la otra prioridad del gobierno neuquino. Esteves anticipó que el 1 de marzo del próximo año, el gobernador presentará un nuevo Código Ambiental ante la Legislatura provincial. El documento compilará y actualizará toda la reglamentación vigente, desde la fundacional Ley 1875 hasta los recientes decretos que regulan el venteo de gases.

La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, durante la apertura de Vaca Muerta Metano Near Zero.

La normativa ambiental que rige hoy en Neuquén precede a la revolución tecnológica de Vaca Muerta. La gestión actual busca adaptar las reglas de juego a la dimensión real de los desarrollos masivos (factory drilling). Para lograrlo, la Secretaría de Ambiente convocó al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y a distintas instituciones educativas con el fin de colaborar en la revisión y redacción del texto final.

"El tiempo de la industria no puede ir en detrimento del ambiente", advirtió la secretaria. El futuro código elevará los estándares de fiscalización y buscará agilizar los procesos burocráticos de los permisos, una demanda que las compañías petroleras sostienen desde hace años para no frenar la curva de aprendizaje y eficiencia de la cuenca.

Monitoreo satelital y regalías por la arena

La presión sobre el desempeño sustentable también abarca las emisiones a la atmósfera. Neuquén hoy trabaja en coordinación con las alertas del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO). Ante cada reporte satelital de anomalías, los inspectores de la provincia junto con la Subsecretaría de Hidrocarburos acuden directamente a las locaciones para identificar las fugas y exigir la remediación inmediata a las empresas.

En paralelo a la agenda de descarbonización, el gobierno avanza con reformas profundas en el sector minero, un eslabón indispensable para el fracking. Tras enviar el Código de Procedimiento Minero a la Legislatura, el Ejecutivo prepara una ley anexa para cobrar regalías mineras por la extracción de arenas silíceas. Neuquén busca proteger el recurso natural y sumar una nueva boca de recaudación fiscal anclada en la inercia del shale, normativa que esperan sancionar antes de fin de año.