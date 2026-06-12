Neuquén aumentó el costo del agua en Vaca Muerta

El uso del agua en la industria petrolera es regulada por el Estado provincial.

La Provincia dispuso un incremento progresivo del canon que deberán abonar las empresas por el uso de agua en las perforaciones no convencionales de exploración y explotación hidrocarburífera. Se busca así incentivar la reutilización y recirculación del agua en la actividad de Vaca Muerta , en un contexto de emergencia hídrica presente en todo el territorio provincial.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 260/26 de la subsecretaría de Recursos Hídricos, publicada este martes en el Boletín Oficial, y fue ratificada por el Decreto Provincial 792.

La normativa establece que, desde el 1 de julio de 2026, el canon por cada metro cúbico de agua utilizada en perforaciones no convencionales será equivalente al valor de 2,5 litros de combustible Oil Grado 3 de YPF, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 ascenderá al equivalente de 3 litros por metro cúbico.

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Uso eficiente del agua

Según los fundamentos, el agua es considerada un recurso estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental de Neuquén, cuya disponibilidad se encuentra sometida a una creciente presión debido a la sequía y al aumento de la demanda.

Se consideró que los valores vigentes del canon ya no resultaban suficientes para generar incentivos económicos que promuevan un uso más eficiente y sustentable del recurso.

La normativa apunta específicamente a las actividades de perforación de exploración no convencional y perforación de explotación no convencional, que concentran el consumo industrial del agua. La norma recuerda que existen tecnologías capaces de recuperar, tratar y reutilizar fluidos de perforación.

Además, la nueva regulación establece que el canon se aplicará según el destino final del agua, incluso cuando el abastecimiento sea realizado por terceros o prestadores de servicios. Para ello, las empresas deberán acreditar mediante documentación y declaraciones juradas el uso efectivo del recurso.

También instruyó a los organismos provinciales a desarrollar mecanismos de incentivo para aquellos proyectos que incorporen esquemas de aprovechamiento complementario del agua captada, destinándola además a iniciativas productivas, agropecuarias, forestales, industriales o ambientales.

La medida responde a la emergencia hídrica declarada en Neuquén desde octubre de 2025 y responde a la estrategia de preservar las reservas de agua frente al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.