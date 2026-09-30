YPF marcó un récord en Vaca Muerta con pozos slim de 4.770 metros de rama lateral

El CEO y presidente de YPF , Horacio Marín , informó que la petrolera alcanzó un nuevo récord de perforación en Vaca Muerta con un pozo slim, una modalidad que utiliza cañerías de menor diámetro que las empleadas en otros desarrollos.

Según detalló el ejecutivo, la compañía logró perforar 4.770 metros de rama lateral en una sola carrera , la mayor longitud alcanzada hasta ahora por YPF en este tipo de pozos.

El resultado no quedó limitado a una única operación. De acuerdo con Marín, diez días después del primer registro la empresa volvió a alcanzar el mismo desempeño en otros tres pozos, utilizando tres equipos de perforación distintos y con diferentes compañías de servicios.

"En Vaca Muerta logramos un nuevo hito en la perforación de pozos slim, que son aquellos donde trabajamos con cañerías de menor diámetro. Alcanzamos 4.770 metros de rama lateral en una sola carrera, la mayor longitud registrada en este tipo de pozos. Y en apenas 10 días volvimos a hacerlo en tres pozos, con tres equipos distintos y diferentes compañías de servicio", dijo el ejecutivo a través de una publicación en LinkedIn.

Qué busca YPF con los pozos slim

La utilización de pozos slim forma parte de las alternativas que las compañías evalúan para mejorar los tiempos y costos de perforación en Vaca Muerta. Al trabajar con cañerías de menor diámetro, estas operaciones requieren una ejecución precisa, particularmente cuando se extiende la longitud de la rama horizontal.

Marín señaló que este tipo de perforaciones permite reducir costos, aunque advirtió que la mayor extensión de las ramas laterales aumenta las exigencias operativas.

"Estas operaciones nos permiten reducir costos, pero también exige una ejecución muy precisa, especialmente en ramas tan largas como estas. Para lograrlo se necesita planificación, tecnología y un gran trabajo en equipo", sostuvo.

La compañía también destacó el seguimiento de las operaciones en tiempo real desde el RTIC (Real Time Intelligence Center), desde donde se monitorean las distintas etapas de la perforación y se toman decisiones durante el desarrollo de los trabajos.

"Además, operamos en tiempo real desde el RTIC, monitoreando cada etapa y tomando decisiones en el momento", completó Marín.

El nuevo registro se suma a la carrera de YPF por reducir los tiempos de perforación y bajar los costos de desarrollo de los pozos no convencionales de Vaca Muerta. En ese esquema, la extensión de las ramas laterales es uno de los indicadores que las empresas siguen de cerca para mejorar la productividad de los equipos y optimizar el uso de la infraestructura.

Marín planteó que el objetivo de la petrolera es que este tipo de resultados dejen de ser excepcionales y puedan incorporarse a las operaciones habituales de la compañía. "Porque en YPF el desafío es convertir los récords en estándar", cerró.