YPF devolverá cuatro áreas de Vaca Muerta y acelerará la ampliación del VMOS

YPF devolverá cuatro áreas de Vaca Muerta que no tiene previsto desarrollar y que quedarán disponibles para una futura licitación. El anuncio fue realizado este jueves por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , durante el encuentro Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World, realizado en el lujoso Posto Oak Hotel de Houston.

Los bloques mencionados por el ejecutivo son Salinas del Huitrín, Loma del Molle, Cerro Las Minas y Cerro Arena . En el caso de Loma del Molle, YPF posee una participación del 50%, mientras que el porcentaje restante quedó en manos de Pluspetrol tras la adquisición de los activos de ExxonMobil en la Cuenca Neuquina.

“Esas áreas van a quedar libres para una licitación porque YPF no las va a desarrollar. No están dentro del programa que tenemos”, explicó Marín mientras mostraba el mapa de activos de la compañía.

Se trata de bloques ubicados hacia el borde occidental de la cuenca, próximos a la precordillera neuquina y alejados del núcleo donde se concentra actualmente el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

La decisión profundiza la estrategia de concentración del portafolio iniciada con el Proyecto Andes, mediante el cual YPF salió de campos convencionales maduros para dirigir capital, equipos y personal hacia sus activos no convencionales de mayor escala.

Las cuatro áreas integraron un grupo de bloques reconvertidos en 2016 en permisos de exploración con objetivo no convencional. YPF y sus socios asumieron entonces compromisos exploratorios, pero esos activos no avanzaron hacia un desarrollo masivo.

VMOS: una ampliación antes de alcanzar su capacidad inicial

Marín también confirmó que YPF ya trabaja en la ampliación del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), incluso antes de que el sistema entre en operación. El objetivo es superar los 550.000 barriles diarios contemplados en el proyecto original y llevar progresivamente la capacidad hasta alrededor de 700.000 barriles por día.

El ejecutivo indicó que la obra del oleoducto presenta un avance superior al 80%, aunque reconoció que el tramo más exigente del cronograma se encuentra en las instalaciones marítimas de Punta Colorada. La compañía apunta a realizar la primera carga durante los primeros meses de 2027.

VMOS demandará una inversión cercana a los USD 3.000 millones y conectará la zona de Allen, en Río Negro, con la terminal de exportación que se construye sobre el Golfo San Matías. Desde allí podrán operar buques VLCC, con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles.

Techint-Sacde completó el oleoducto VMOS y cerró una etapa clave para Vaca Muerta (Foto: Techint)

El sistema comenzará con un volumen cercano a los 180.000 barriles diarios y luego escalará hasta los 550.000 barriles comprometidos. Sin embargo, el crecimiento de la producción llevó a las compañías a adelantar los estudios para incorporar nuevas estaciones de bombeo y ampliar nuevamente su capacidad.

Marín planteó que el sistema podría llegar a transportar entre 700.000 y 770.000 barriles diarios, según la evolución de la producción y las necesidades de las operadoras. La ampliación permitiría elevar el caudal sin construir un segundo oleoducto.

El dato adquiere relevancia porque VMOS constituye la principal pieza de infraestructura para acompañar la expansión del shale oil. Con el sistema de Oldelval, la conexión hacia Chile y el nuevo ducto hacia Punta Colorada, la Cuenca Neuquina podrá acercarse al millón de barriles diarios sin volver a enfrentar, al menos en el corto plazo, las restricciones de transporte que limitaron su crecimiento.

Durante su exposición ante el auditorio reunido en el salón Grand Ballroom, Marín sostuvo que el desarrollo proyectado por la industria demandará inversiones acumuladas cercanas a USD 130.000 millones entre 2025 y 2031. “Es la inversión anual de una supermajor de las más grandes del mundo”, graficó.

En ese contexto, y ante una audiencia integrada mayoritariamente por ejecutivos e inversores extranjeros, aclaró que YPF funciona como una sociedad anónima, aunque el Estado nacional conserve el control del 51% de las acciones.

“Somos una compañía privada”, reiteró. Marín señaló que las obras necesarias para ampliar la producción están siendo financiadas e impulsadas por las propias empresas y destacó la cooperación entre las operadoras para construir infraestructura compartida.

El plan presentado en Houston proyecta que la producción argentina alcance hacia 2031 aproximadamente 1,7 millones de barriles diarios de petróleo y 250 millones de metros cúbicos diarios de gas. En el caso del crudo, dos de cada tres barriles producidos tendrían como destino el mercado externo una vez atendida la demanda local.

YPF ya superó, según Marín, los 230.000 barriles diarios de shale oil y prepara una actualización de su plan de producción, que presentará a inversores en Nueva York en abril de 2027.

El ejecutivo aseguró que las nuevas proyecciones mostrarán un crecimiento más acelerado que el contemplado hasta ahora y anticipó que la producción prevista para diciembre de 2027 será “muy alta”.

Exportaciones energéticas por más de USD 50.000 millones

Marín elevó además la proyección exportadora que YPF manejaba al comienzo de su gestión. El objetivo original apuntaba a que la Argentina pudiera generar alrededor de USD 30.000 millones anuales mediante las exportaciones energéticas hacia 2030.

La nueva estimación presentada por la compañía ubica ese potencial por encima de los USD 50.000 millones anuales desde 2031, con un superávit comercial energético cercano a USD 45.000 millones.

“Cuando armamos el programa, el objetivo eran USD 30.000 millones. Con las eficiencias que logramos, principalmente en LNG, los números ahora nos están dando más de USD 50.000 millones”, sostuvo.

El salto dependerá del aumento de las exportaciones de petróleo y, especialmente, de la puesta en marcha de los proyectos de gas natural licuado sobre la costa de Río Negro.

Dos proyectos de LNG

YPF presentó una capacidad conjunta de aproximadamente 18 millones de toneladas anuales de LNG, con el objetivo de ampliarla a 24 millones.

El primer desarrollo corresponde a Southern Energy (SESA), sociedad integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El esquema contempla dos unidades flotantes con una capacidad combinada cercana a seis millones de toneladas anuales.

El buque Hilli Episeyo, con capacidad para producir 2,45 millones de toneladas por año, comenzará a operar en 2027. Maríndestacóque el primer cargamento argentino tendrá como destino Alemania (SEFE) con un contrato ya firmado. La segunda unidad flotante está prevista para 2028.

Para alimentar ambos buques se construirá el gasoducto San Matías (san matias Pipeline que acaba de obtener financiamiento por 900 millones de dólares), una obra dedicada a la exportación con una capacidad aproximada de 27 millones de metros cúbicos diarios, 470 kilómetros de extensión y con una inversión total estimada en USD 1.300 millones.

El segundo desarrollo es Argentina LNG, impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, subsidiaria internacional de ADNOC. La primera etapa tendrá una capacidad de 12 millones de toneladas anuales, a partir de dos unidades flotantes propias de seis millones de toneladas cada una.

YPF reiteró que el proyecto fue presentado al RIGI con una inversión total de USD 51.000 millones. De ese monto, alrededor de USD 24.000 millones corresponderán a infraestructura y otros USD 5.000 millones al desarrollo inicial del upstream.

La decisión final de inversión continúa prevista para 2026 y el comienzo de las operaciones comerciales se proyecta entre 2030 y 2031. Aunque se excusó de precisar la fecha de la firma del FID, Marín aseguró que “será este año”.

La primera fase necesitará alrededor de 20 TCF de gas, una producción máxima de 60 millones de metros cúbicos diarios y cerca de 1.400 pozos. La expansión por otros seis millones de toneladas demandaría aproximadamente 10 TCF adicionales y unos 600 pozos.

“En LNG partimos de cero. Lo que estamos intentando hacer está fuera de cualquier contexto histórico”, afirmó Marín. “Venimos a hacer algo extraordinario y vamos a dejar la vida para lograrlo”