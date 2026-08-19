VMOS: las dos monoboyas ya cruzaron el Estrecho de Ormuz y avanzan hacia Río Negro

Horacio Marín confirmó que el buque que transporta las monoboyas del VMOS comenzó a avanzar.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , confirmó una nueva actualización sobre uno de los componentes clave del sistema offshore del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) : las dos monoboyas que permitirán cargar petróleo en grandes buques en altamar ya cruzaron el Estrecho de Ormuz y avanzan hacia Punta Colorada, en Río Negro .

La novedad representa un avance respecto de la información conocida este miércoles, cuando Marín había señalado que el buque que transportaba las estructuras comenzaba a desplazarse después de las demoras provocadas por el conflicto en Medio Oriente y las restricciones sobre el tránsito marítimo en esa zona.

Las monoboyas del VMOS ya cruzaron Ormuz

“Les quiero compartir una gran noticia para el proyecto VMOS. Las dos monoboyas que van a formar parte del sistema de exportación offshore ya cruzaron el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, y avanzan hacia Punta Colorada, Río Negro”, publicó Marín en su cuenta de LinkedIn.

VMOS: las dos monoboyas de 272 toneladas ya están rumbo a Punta Colorada. (Imagen: LinkedIn/Horacio Marín)

Cada una de las estructuras pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. Ambas serán parte del sistema offshore que permitirá cargar petróleo directamente en buques VLCC (Very Large Crude Carrier), una de las piezas centrales de la nueva terminal de exportación que el proyecto construye en la costa de Río Negro.

El cruce del Estrecho de Ormuz era uno de los puntos que había generado incertidumbre sobre el cronograma de traslado. El paso marítimo, ubicado entre Irán y Omán, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y constituye una de las principales rutas para el transporte internacional de hidrocarburos.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF.

Un día antes, durante una entrevista con Ahora Play, Marín había explicado que el buque comenzaba a retomar su recorrido. “Se está moviendo el barco con las boyas. Esperemos, vemos que está en la línea de salir del Estrecho de Ormuz. Vamos a ver”, había señalado.

Ahora, el titular de YPF confirmó que el punto crítico del trayecto quedó atrás y que las estructuras ya navegan hacia su destino final.

VMOS: las monoboyas superaron el Estrecho de Ormuz y ya están rumbo a Punta Colorada (Imagen: LinkedIn/Horacio Marín)

El VMOS toma forma en Punta Colorada

El arribo de las monoboyas será un paso clave para completar el sistema de exportación del VMOS en Punta Colorada. Frente a la costa rionegrina ya fue instalada la plataforma autoelevable Combifloat C7, que será utilizada para las tareas vinculadas con el montaje del ducto submarino.

La estructura tiene 30,5 metros de largo y 18,3 metros de ancho, con unos 520 metros cuadrados de superficie de trabajo y una capacidad de carga de hasta 400 toneladas. Sus cuatro pilares retráctiles, de 38,5 metros, permiten elevar la plataforma por encima del nivel del mar y trabajar con estabilidad sobre el lecho marino.

La función de esta infraestructura será intervenir en el tramo submarino que conectará la traza terrestre del VMOS con el sistema de monoboyas ubicado frente a Punta Colorada. De esta manera, el proyecto avanza en la construcción de la conexión entre el oleoducto que atraviesa Río Negro y la terminal desde la que se cargará el petróleo con destino a los mercados internacionales.

La instalación de las monoboyas estará a cargo de la compañía noruega DOF Group, especializada en operaciones offshore. Para estos trabajos fueron seleccionados los buques Skandi Hera y Skandi Patagonia, preparados para tareas de instalación, anclaje y soporte en operaciones marítimas de alta complejidad.

El oleoducto del VMOS ya completó una etapa clave

El avance de la infraestructura marítima se suma al cierre de una etapa importante en el tramo terrestre. La UT conformada por Techint y SACDE completó la construcción y el precomisionado del oleoducto que tenía bajo su responsabilidad, luego de 15 meses de trabajos.

En junio, esa infraestructura había alcanzado la condición de Apto para Funcionar (APF), con lo que quedaron completadas las tareas de construcción, precomisionado y resolución de los pendientes correspondientes al tramo ejecutado por la UT.

El VMOS tendrá una extensión total de 437 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas. El trazado conecta Allen con Punta Colorada, con un primer tramo de 110 kilómetros hasta Chelforó y otro de 327 kilómetros hasta la costa atlántica de Río Negro.

El sistema tendrá una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles por día, con una ampliación prevista hasta 550.000 barriles diarios hacia 2027. En etapas posteriores, la capacidad podría llegar a los 700.000 barriles por día.

El objetivo es ampliar las exportaciones de Vaca Muerta

El proyecto es impulsado por YPF junto con Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, y contempla una inversión total cercana a los USD 3.000 millones.

La nueva terminal de Punta Colorada permitirá operar con grandes buques petroleros, incluidos los VLCC (Very Large Crude Carriers), y dará una salida directa al Atlántico para el petróleo producido en Vaca Muerta.

Para YPF, el desarrollo del VMOS será determinante para incrementar las exportaciones de crudo argentino. Las proyecciones de la compañía apuntan a generar exportaciones por unos USD 15.000 millones anuales hacia 2030, con un potencial de superar los USD 20.000 millones en los años siguientes.