YPF vuelve a la carga por la hermana menor de Vaca Muerta

Palermo Aike vuelve a escena. La exploración de la roca madre de la Cuenca Austral continuará de la mano de YPF cuando se lleve a cabo una nueva campaña antes de fin de año. Así lo confirmaron desde el Sindicato del Petróleo , Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz .

La empresa de mayoría estatal prevé poner en marcha la exploración entre noviembre y diciembre por lo que antes se trabajará en mejorar la productividad de los equipos y resolver las dificultades operativas surgidas en los últimos meses. Asimismo, el gremio pidió garantizar la participación de trabajadores , proveedores y empresas de servicios santacruceñas.

“Durante todo este tiempo hicimos nuestra parte. Trabajamos con los compañeros y las empresas para mejorar el funcionamiento de los equipos y encontrar soluciones sin resignar derechos”, aseguró Rafael Güenchenen, titular del gremio, tras reunirse en Buenos Aires con Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

Un pleno por el desarrollo no convencional

El encuentro sirvió también para plantear la posibilidad de trasladar el conocimiento acumulado por YPF en Vaca Muerta hacia otras formaciones de la provincia. Güenchenen citó los casos de Estados Unidos y Canadá como ejemplo de expansión productiva.

“Barnett fue uno de los puntos de partida del desarrollo no convencional en Estados Unidos. Después avanzaron Permian, Bakken, Eagle Ford, Marcellus, Utica y Haynesville”, repasó el dirigente, que mencionó también los desarrollos de Montney y Duvernay en territorio canadiense.

En este sentido, el dirigente gremial ponderó que Santa Cruz cuenta con recursos concretos para sumarse a ese proceso de expansión y que Palermo Aike aparece como la primera prueba de esa estrategia, aunque el camino hacia una producción a escala comercial recién empieza a transitarse.

Expandir las fronteras

El planteo del gremio no se limita a Palermo Aike. Güenchenen destacó el trabajo que viene realizando Crown Point sobre la formación D-129 y el rol de CGC, que participó junto a YPF en la perforación del pozo MAYPA.x-1.

“El no convencional exige continuidad, conocimiento e inversión. Cada pozo debe aportar información para diseñar el siguiente, mejorar los resultados y avanzar hacia una escala productiva”, sostuvo el dirigente, que pidió sumar más operadoras a la exploración provincial.

En este marco, Güenchenen convocó a TotalEnergies, Pan American Energy, Shell, Chevron y Tecpetrol a estudiar la geología santacruceña y presentar programas exploratorios propios. “Queremos compañías que inviertan a largo plazo, más equipos en el campo y más pozos en la provincia”, remarcó.

Río Gallegos, la segunda capital del shale

La expansión de Palermo Aike encuentra en Río Gallegos una ciudad con infraestructura, capacidad hotelera y empresas de servicios en condiciones de acompañar el crecimiento de la actividad. El SIPGER inauguró recientemente su primera sede propia en la capital provincial.

“Me comprometí con los vecinos de Río Gallegos a impulsar este proyecto y acá estamos. La ciudad tiene las condiciones y debe formar parte del desarrollo desde el comienzo”, expresó Güenchenen, que pidió que cada avance deje empleo y capacidad instalada en la comunidad.

El sindicato propuso mantener una mesa de trabajo permanente para anticipar las necesidades laborales y acompañar la llegada de nuevas empresas a la provincia. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Palermo Aike despliegue su potencial. Santa Cruz puede convertirse en una potencia productiva y vamos a trabajar para conseguirlo”, afirmó Güenchenen.