Vaca Muerta: Rincón del Mangrullo es el yacimiento de gas más productivo de YPF por cuarto mes consecutivo

Rincón del Mangrullo es uno de los bloques de gas más productivos de YPF.

La producción total de gas operada por YPF en agosto llegó a 30,3 millones de metros cúbicos día , un 3,2% menos que en julio y un 12,7% menos en la comparación interanual, según los datos de agosto publicados por la Secretaría de Energía de la Nación sobre la actividad de la empresa de mayoría estatal en el país.

Esa baja interanual se achica bastante si se saca de la ecuación las áreas que la compañía cedió en el último año: ahí la caída queda en 6,7% , un número que muestra que buena parte del retroceso responde a desprendimientos de activos y no solo a una menor extracción real en los yacimientos que YPF sigue operando.

Por tipo de reservorio, el shale gas fue el único que creció en el mes, con una suba de 0,9%, en línea con la tendencia que viene marcando ese segmento en los últimos períodos. El tight gas cayó 7,9% y el gas convencional se desplomó 15%, la baja más marcada entre los tres tipos de producción que mide el organismo nacional.

Rincón del Mangrullo sigue arriba

Los datos analizados por el consultor Fernando Salvetti muestran que el ranking de las diez áreas con mayor producción no tuvo cambios en agosto: se repitieron los mismos bloques del mes anterior y en el mismo orden relativo. Rincón del Mangrullo volvió a quedar primero, ya por cuarto mes consecutivo, algo que no ocurría con tanta continuidad desde hace tiempo en la estadística oficial.

Aun así, esa área no tuvo un buen mes: produjo 5.013 Mm3/d, el 16,55% del total de YPF, pero cayó 6,3% respecto de julio. Es la que más pesa en la producción de la compañía, aunque viene perdiendo volumen mes a mes desde hace varios períodos consecutivos.

Loma La Lata-Sierra Barrosa fue la que más retrocedió del top 10: bajó 19,1% y produjo 4.305 Mm3/d, el 14,21% del total. Le siguió Río Neuquén, con 3.940 Mm3/d y una caída de 4,9%, completando un podio de bloques con bajas en el mes.

YPF sigue marcando el pulso de Vaca Muerta.

Bandurria Sur, la sorpresa del mes

Loma Campana fue una de las pocas áreas en positivo, con 3.644 Mm3/d y una suba de 1,4%. Aguada de la Arena, en cambio, produjo 3.278 Mm3/d y retrocedió 2,2% respecto de julio, sin sobresaltos dentro de una tendencia bastante estable.

El dato más llamativo lo dio Bandurria Sur, que saltó 16,5% en el mes y llegó a 2.523 Mm3/d, el 8,33% del total. La Angostura Sur I y La Amarga Chica cerraron con caídas de 2,9% y 2,5%, respectivamente, sin grandes sobresaltos en sus curvas de producción.

El Orejano también creció, un 8,6%, hasta los 773 Mm3/d, mientras que La Angostura Sur II sumó 2,9% y llegó a 556 Mm3/d, la más chica del top 10 en volumen pero con una tendencia positiva sostenida en los últimos meses.

Entre las diez áreas más grandes explicaron el 90,21% de toda la producción de gas de YPF en agosto, el valor más bajo desde mayo a la fecha, un dato que refleja cierta dispersión creciente dentro de la matriz productiva de la compañía en los distintos bloques que opera en Vaca Muerta.