¿YPF vuelve a la Cuenca del Golfo San Jorge? Las posibilidades de avanzar con un plan de exploración

YPF y las posibilidades de explorar las formaciones D-129 y Neocomiano en la Cuenca del Golfo San Jorge.

A principios de 2024 se conoció que YPF vendía sus campos maduros para centrarse en Vaca Muerta y convertirse en una empresa dedicada 100% al no convencional . Esa estrategia implicó que nuevos actores aparecieran en el mapa petrolero argentino, pero que muchas provincias sufrieran coletazos en sus actividades económicas . Casi tres años después del Plan Andes , se busca que la empresa de mayoría estatal regrese a la Cuenca del Golfo San Jorge para seguir explorando el potencial de las formaciones D-129 y Neocomiano .

Mediante un comunicado, el senador nacional por Santa Cruz , José María Carambia , pidió formalmente el regreso de YPF a la zona norte de la provincia para desarrollar el potencial de petróleo y gas no convencional . "Me reuní con Rafael Güenchenen para trabajar en un proyecto que permita desarrollar el enorme potencial de petróleo no convencional que tiene la Zona Norte de Santa Cruz", subrayó el legislador.

El senador sostuvo que la magnitud del desafío técnico y financiero que exige el no convencional solo la puede afrontar una compañía con la espalda de la petrolera de mayoría estatal. "La vuelta de YPF a Zona Norte es indispensable porque solo una empresa de la magnitud, la espalda financiera y la capacidad tecnológica de YPF puede hacer viable la enorme inversión que exige el desarrollo del petróleo y gas no convencional", planteó Carambia.

El reclamo, con condiciones incluidas

La experiencia de YPF en Vaca Muerta puede aplicarse en otras formaciones no convencionales del país.

"Vamos a impulsar el desarrollo de D-129 y Neocomiano y trabajar para que YPF vuelva a la Zona Norte, sin dejar de exigir que cumpla con sus responsabilidades por los pozos abandonados y el pasivo ambiental", advirtió el senador en su comunicado.

Según el legislador, el diagnóstico de fondo es que la provincia tiene todo lo necesario salvo la decisión política de ponerlo en marcha. "Tenemos los recursos, los trabajadores y el potencial. Necesitamos una política seria que transforme esa oportunidad en inversión, producción y empleo santacruceño", aseveró.

La experiencia de YPF en Vaca Muerta puede aplicarse en otras formaciones no convencionales del país.

Una posición que suma peso

El pedido de Carambia se suma a la postura adoptada por el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz. El gremio que conduce Rafael Güenchenen no solo respalda la vuelta de YPF, sino que busca apoyo de su par de Neuquén para apostar por el desarrollo del no convencional en el Golfo San Jorge.

Ernesto Inal, Rafael Güenchenen y Marcelo Rucci.

El documento identifica tres formaciones puntuales sobre las que la provincia debería trabajar sin más demoras: Palermo Aike, D-129 y el Neocomiano. Para el sindicato, ahí está la oportunidad que Santa Cruz no puede seguir postergando.

"En el no convencional está todo por hacer. Tenemos el potencial de Palermo Aike, D-129 y el Neocomiano. El desafío es convertirlo en proyectos concretos que abran una nueva etapa para la provincia. Y el momento es ahora, no mañana", afirmó el gremio santacruceño.

Ernesto Inal, Rafael Güenchenen y Marcelo Rucci.

Falta de incentivos para Santa Cruz

Asimismo, el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz dejó en claro sus diferencias con el Gobierno de Claudio Vidal al denunciar que el Ejecutivo toma medidas que frenan la recuperación de la actividad petrolera.

"En las últimas horas, el Gobierno provincial adoptó medidas que están paralizando parte de una actividad que nos costó muchísimo esfuerzo comenzar a recuperar. Hoy tenemos equipos que no pueden subir y compañeros a la espera porque las operaciones están bloqueadas", remarcaron.

El sindicato fue más allá y apuntó directamente contra la falta de una política hidrocarburífera provincial sostenida en el tiempo. "Llevamos más de dos años y medio esperando y, a juzgar por las medidas que se siguen tomando, esa decisión no va a llegar", advirtió el gremio.