Horacio Marín anunció que YPF invertirá U$S 154.000 millones entre todos los RIGI

YPF sigue acumulando nuevos anuncios de inversión. Luego de las presentaciones al RIGI del hub petrolero LLL Oil por 25.000 millones de dólares y el Argentina LNG por 51.000 millones de dólares, ahora proyectan anunciar nuevos proyectos para terminar con una inversión total de 154.100 millones de dólares.

El cálculo lo hizo Horacio Marín en su exposición en el Foro Pymes Italia-América Latina , donde se mostró muy entusiasmado con ampliar a 18 MTPA la iniciativa para exportar GNL que comparte con Eni y Adnoc .

En ese sentido, dijo que además del FID que se firmaría en noviembre para las 12 MPTA presentadas al RIGI, esperan sumar otras 6 MTPA con un tercer barco que implicaría una inversión de otros 25.000 millones de dólares. Este proyecto incluiría un desarrollo upstream en las áreas Rincón del Mangrullo Sur, Loma La Lata Oeste y Loma La Lata Norte.

El camino de YPF

Los próximos pasos en este camino serán el cierre del Project Finance –donde destacó fuertes avances- y las licitaciones que faltan en términos de infraestructura necesaria que estarían cerradas en las próximas semanas.

"Se va a empezar a hacer el gasoducto de 48 pulgadas, que este es gigante. Nunca en Argentina se hizo un gasoducto de ese tamaño. A esto se sumará una planta de separación primaria en Neuquén que será cuatro veces la más grande que hay hoy en la Argentina y un complejo industrial de 125 hectáreas en Río Negro. En dos semanas vamos a anunciar a los ganadores de las plantas y vamos a lanzar la licitación de las tuberías”, subrayó.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Omar Novoa

Según pudo saber +e, el resto de las inversiones en carpeta estarían relacionadas con un nuevo hub petrolero en el norte de Vaca Muerta vinculadas a los bloques La Escalonada-Rincón La Ceniza que le compraron a Total Energies.

A su vez, Marín adelantó que una vez inaugurado el oleoducto VMOS, YPF “avanzará rápidamente a la ampliación a 700.000 barriles día con estaciones de bombeo porque tenemos un plan de aumento de producción muy fuerte para el 2027”.

“Vamos a ser el sexto exportador mundial de LNG, el segundo exportador mundial de etanol, el quinto exportador mundial de NGLs. Y vamos a pasar de 400.000 barriles diarios de producción operada a 2 millones de barriles”, consideró.

El papel de Río Negro

Alberto Weretilneck también participó del Foro Pymes Italia–América Latina. El gobernador de Río Negro destacó el papel estratégico que tendrá la provincia en la nueva matriz energética del país e insistió en que el desarrollo de los grandes proyectos de exportación “debe traducirse en oportunidades concretas para las pymes, las empresas y los trabajadores rionegrinos”.

“Es trascendente para Río Negro que nuestras pymes también que sean parte del desarrollo y del crecimiento que están generando los proyectos de GNL y de petróleo”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario destacó especialmente la posibilidad de construir asociaciones entre empresas italianas y rionegrinas. “Es muy importante la alianza que se pueda hacer entre las pymes italianas, argentinas y rionegrinas. Es fundamental adoptar la cultura de la asociación entre las distintas empresas”, sostuvo.

Río Negro busca que los grandes proyectos energéticos también abran mercado para proveedores locales, generen nuevas capacidades industriales y permitan que las empresas rionegrinas puedan incorporarse a cadenas de valor de escala internacional. Esa integración forma parte de una definición más amplia: acompañar las inversiones con estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social.