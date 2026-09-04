Horacio Marín desde Houston: la millonaria apuesta de YPF al shale oil y qué pasará con el GNL

El CEO y presidente de YPF , Horacio Marín, trazó la hoja de ruta de la petrolera de bandera ante los principales inversores del sector energético. Durante la jornada "Shale in Argentina", organizada por el IAPG Houston , el ejecutivo detalló los avances de las grandes obras de infraestructura que definirán el futuro de Vaca Muerta .

Previo a su desembarco en Texas, Marín visitó Washington para dialogar con organismos multilaterales y funcionarios del gobierno estadounidense. Allí priorizó vender el "objetivo país" por encima de los balances corporativos de la petrolera. La premisa del ejecutivo resulta clara: el crecimiento de YPF funciona como condición necesaria, pero el éxito final depende del desarrollo macroeconómico argentino.

Lejos de los discursos de nicho, la presentación en el corazón petrolero de los Estados Unidos apuntó a los proyectos transformacionales. El VMOS y el GNL acapararon la agenda, ya que representan la llave maestra para generar más de 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones.

La expansión del VMOS: el salto exportador

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) representa la mayor apuesta logística del sector para evacuar el crudo neuquino. Marín anunció una rápida ampliación de la capacidad proyectada original. YPF solicitará la expansión del ducto, mediante la incorporación de unidades de bombeo, para alcanzar los 770.000 barriles diarios de exportación.

La estrategia corporativa capitaliza una ventana de oportunidad en el mercado internacional. Los precios globales del crudo superan las estimaciones iniciales de 50 dólares y se consolidan en niveles más altos. La dirección de la empresa decidió utilizar estos ingresos extraordinarios para acelerar la infraestructura de transporte.

Los plazos operativos avanzan a paso firme pese a los desafíos logísticos globales. El oleoducto comenzará a exportar unos 180.000 barriles en enero próximo. A mitad de ese año, la cifra trepará a 360.000, para cerrar en 550.000 barriles. El hito logístico más complejo ya se superó: las boyas necesarias para el puerto sortearon el Estrecho de Ormuz en medio de tensiones bélicas internacionales. "Nuestro objetivo es en el 2031 tener desarrollado a pleno Vaca Muerta del lado de YPF", dijo Marín a Más E.

GNL en Argentina: confirmación y plazos precisos

La instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) concentra la atención de la industria y la política. El objetivo es que el acuerdo entre las compañías involucradas, YPF, ENI y XRG, ocurra a fin de año.

Los equipos técnicos trabajan para cumplir con los requerimientos legales y financieros. Una vez sellado el documento, las obras iniciarán de manera inmediata. La empresa italiana ENI tiene a su cargo la definición de la planta principal, una decisión técnica que saldrá a la luz en el corto plazo.

El horizonte temporal de YPF apunta a concretar estos desarrollos entre 2030 y 2031. Marín fijó el año 2031 como el momento cúlmine de su gestión. Para esa fecha, la empresa planea sumar 6 millones de toneladas adicionales de GNL y alcanzar el desarrollo pleno de su acreage en la formación no convencional.

YPF devuelve cuatro áreas maduras a Neuquén

La concentración de capital en el shale exige decisiones de fondo sobre el portafolio convencional. El titular de YPF confirmó la devolución de cuatro áreas maduras a la provincia de Neuquén. Estos bloques operan en zonas de gas seco y sus concesiones ya caducaron.

La magnitud de los recursos en Vaca Muerta relega el interés de la operadora nacional por estos yacimientos. La compañía proyecta que tardaría 20 años en desarrollar esos bloques con su cartera actual de inversiones. Frente a este escenario, la dirección optó por cederlos para que el Ejecutivo neuquino organice nuevas licitaciones.