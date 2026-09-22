Pidió ingresar al Plan Gas, entró en concurso de acreedores y le quitaron un yacimiento clave

La cronología de una empresa que pidió entrar al Plan Gas y terminó perdiendo su yacimiento en Chubut.

En poco más de tres años, Capetrol pasó de anunciar una ambiciosa campaña gasífera en la Cuenca del Golfo San Jorge a enfrentar un concurso de acreedores y la pérdida de una de sus áreas históricas. De pedir los beneficios del Plan Gas a deber sueldos y regalías ¿Cómo llegó a esta situación?

Todo comenzó cuando Hugo Cabral , abogado con más de tres décadas de trayectoria en la industria del Oil & Gas , dejara Capsa para fundar Capetrol . La compañía creció de a poco y bajo el impulso del desprendimiento de activos por parte de YPF, entre entre 2017 y 2019, tomó la explotación de tres yacimientos: Sarmiento , Río Mayo y José Segundo .

Esos tres bloques se convertirían en el centro de la estrategia de crecimiento de la compañía y en el epicentro del conflicto que hoy la tiene bajo la lupa del Gobierno del Chubut y del Sindicato de Petroleros Privados.

La apuesta del Plan Gas

Tal como informó +e, en abril de 2023, Capetrol anunció una campaña gasífera en Chubut con el objetivo de afianzar sus activos y desarrollar un plan de inversión en los tres bloques que operaba en la cuenca.

En el área Sarmiento, donde ya se habían hecho tareas de exploración con workovers, la empresa detectó buen potencial hidrocarburífero y proyectó un paquete de perforación junto a una planta de tratamiento y un gasoducto que inyectaría gas al sistema de Camuzzi.

"Será un desafío para la compañía desarrollar este proyecto gasífero", reconoció en ese momento Ricardo Sánchez, líder de producción de yacimientos de Capetrol, al referirse también a los planes en Río Mayo y José Segundo.

Esa campaña se enmarcó en el Plan Gas de la gestión de Alberto Fernández: en noviembre de 2023, una resolución de la Secretaría de Energía adjudicó formalmente a Capetrol los volúmenes de gas natural que la compañía había concursado, sellando su ingreso al programa nacional de incentivos.

Cuando las inversiones no llegaban

Acceder al Plan Gas implicaba cumplir con un cronograma de inversiones exigente. Entre 2024 y 2025 esa exigencia empezó a mostrarse cada vez más difícil de sostener para una compañía del tamaño de Capetrol.

El propio Sindicato de Petroleros Privados de Chubut fue advirtiendo que la empresa mostraba señales de estrés financiero mientras intentaba avanzar con las obras comprometidas en Sarmiento y Río Mayo.

Esa tensión entre lo que exigía el programa y lo que la compañía podía efectivamente ejecutar terminó filtrándose a los sueldos de los trabajadores, que empezaron a recibir pagos recortados o directamente demorados.

La compra de Enap Sipetrol

En medio de esas dificultades, Hugo Cabral encaró otro movimiento de escala mayor: se asoció con el fondo estadounidense Xtellus Capital Partners para crear Oblitus International. Así lo informó Econojournal.

En febrero de 2025, Oblitus acordó pagar 41 millones de dólares por activos de la chilena Enap Sipetrol: el campo offshore Magallanes, en Santa Cruz, y el 50% del área Campamento Central, en Chubut, cuyo otro 50% pertenece a PECOM.

Mientras esa operación avanzaba, los trabajadores de Capetrol ya cobraban sueldos recortados. Terminaron quedándose en sus casas percibiendo lo que la empresa pudiera depositarles, hasta que, según el gremio, la compañía presentó el concurso de acreedores.

El sindicato denuncia mala fe

Para el gremio, la secuencia no fue casual. "Ha estado trabajando de alguna manera de mala fe. Al momento que estaba dejando de pagar salarios, estaba ofreciendo compras", cuestionó Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato.

Además, Gómez marcó una contradicción: la empresa negociaba junto a PECOM la operación de Campamento Central mientras arrastraba un concurso y deudas de regalías y canon con la provincia, algo que el propio gobernador Ignacio Torres terminó conociendo durante una recorrida por El Trébol.

Esto generó que el gremio intime a la operadora a que deposite los salarios de agosto ante la falta de respuestas. El conflicto derivó en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Comodoro Rivadavia donde se reunieron las partes más el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce.

Capetrol prometió gas para inyectar a las redes de Camuzzi. Archivo

El decreto que le saca Sarmiento

Sin embargo, el panorama no entregó novedades positivas para Capetrol. El 18 de septiembre, el Boletín Oficial de Chubut publicó el Decreto 1393, que declara la caducidad de la concesión del área Sarmiento en manos de Capetrol y ordena revertirla, con pozos, equipos e instalaciones, a favor de Petrominera Chubut S.E.

El decreto intima a la empresa a entregar en diez días hábiles un inventario detallado y toda la documentación técnica y ambiental del yacimiento, y aclara que la reversión no exime a Capetrol de las sanciones que pudieran corresponderle.