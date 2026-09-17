Vaca Muerta, minería y agro: la apuesta de la industria petroquímica para crecer en Argentina

La industria química y petroquímica volvió a poner la competitividad en el centro del debate. En el encuentro por el Día de la Petroquímica 2026, organizado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) y el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) , referentes del sector coincidieron en que la estabilidad macroeconómica abrió una nueva ventana de oportunidad, aunque advirtieron que el desafío ahora es transformar ese escenario en inversiones, producción y mayor valor agregado.

El evento reunió a empresarios y especialistas para analizar el rol que puede jugar la industria como proveedor de insumos para el desarrollo de Vaca Muerta , la minería y el agro, tres sectores que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento de la economía argentina.

La apuesta por industrializar Vaca Muerta

El presidente de la CIQyP y presidente de Dow para América Latina, Matías Campodónico, sostuvo que la industria atraviesa un momento de inflexión y planteó que la próxima etapa debe enfocarse en convertir los recursos en nuevas cadenas de valor industriales.

Durante la apertura del encuentro afirmó que el país atraviesa un cambio de régimen económico y destacó que la recuperación de la estabilidad y la reducción de la inflación volvieron a crear condiciones para la inversión.

En ese contexto, remarcó que Vaca Muerta representa una oportunidad para impulsar una nueva generación de proyectos petroquímicos. “Vaca Muerta está cambiando la matriz energética argentina. El crecimiento del gas y de sus líquidos abre la posibilidad de una nueva etapa de inversiones petroquímicas y de industrialización de esos recursos”, dijo.

"La minería, especialmente el cobre y el litio, inicia un ciclo de expansión que va a requerir cada vez más insumos y soluciones químicas. Y el agro necesita fertilizantes, agroquímicos y tecnología para seguir aumentando su productividad. Nuestra industria está en el corazón de prácticamente todos los sectores que pueden explicar buena parte del crecimiento argentino de los próximos años", agregó.

El reclamo por una agenda de competitividad

Uno de los ejes del encuentro fue la necesidad de avanzar sobre factores que, según la cámara empresaria, todavía limitan la competitividad del sector.

Desde la entidad plantearon que, además de consolidar la estabilidad macroeconómica, hace falta reducir costos que afectan a la producción, revisar la carga tributaria sobre los bienes transables, mejorar la infraestructura logística y garantizar acceso competitivo a la energía y las materias primas.

"La industria petroquímica mundial atraviesa un período de fuerte sobreoferta. China expandió enormemente su capacidad productiva y hoy vuelca excedentes al mercado internacional, presionando precios y márgenes en todo el mundo. Esto está obligando a revisar capacidades, costos y modelos de producción en distintas regiones. Para algunos segmentos de nuestra industria, entonces, el desafío es crecer. Para otros, el desafío es transformarse con suficiente velocidad para poder competir", indicaron.

"La primera etapa fue estabilizar la economía. La próxima etapa tiene que ser convertir esa estabilidad en competitividad. Competitividad para atraer los grandes proyectos que vienen, pero también para las empresas que ya están acá, que producen, invierten, emplean gente y todos los días compiten con productos fabricados en otras partes del mundo", añadieron.

También, en su discurso de apertura, las autoridades de la Cámara señalaron que resulta necesario modernizar las relaciones laborales, incorporar nuevas tecnologías y generar condiciones previsibles para inversiones de largo plazo, con instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte del esquema de promoción.

Al mismo tiempo, advirtieron que la industria enfrenta un escenario internacional más exigente, marcado por la sobreoferta global de productos petroquímicos y la expansión de la capacidad productiva de China, que presiona sobre los precios y los márgenes del negocio.

“Hay que competir por las inversiones”

El economista y exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, analizó el nuevo contexto económico y sostuvo que la química y la petroquímica ocupan un lugar estratégico dentro de la transformación productiva del país. “La química y la petroquímica están en la base de la nueva estructura productiva argentina. El sector es una plataforma habilitadora de nuevas cadenas de valor por su capacidad para proveer insumos, materiales, procesos y tecnologías a actividades como energía, minería, agro, construcción e industrias exportadoras”, dijo el socio fundador de ABECEB.

“Tener recursos no garantiza capturar la oportunidad: hay que competir por las inversiones”, sostuvo.

Entre los principales desafíos mencionó la infraestructura y el costo del financiamiento, dos factores que, según indicó, condicionan el desarrollo de proveedores locales y de nuevos encadenamientos productivos.

Del gas a los alimentos

La articulación entre Vaca Muerta y la producción de alimentos fue otro de los temas centrales del encuentro.

El director ejecutivo de la CIQyP, Jorge de Zavaleta, definió al sector como una "industria de industrias" por su capacidad de abastecer a múltiples cadenas productivas y sostuvo que la próxima ola de inversiones podría tener un perfil más exportador gracias a la disponibilidad de materias primas competitivas.

En esa misma línea, el CEO de Profertil, Marcos Sabelli, destacó el papel de los fertilizantes como ejemplo de agregado de valor sobre el gas natural: “Convertimos la energía del gas natural en fertilizante, el fertilizante en alimento para el suelo y ese alimento en comida para todos”.

La minería abre otra demanda para la química

La expansión minera también apareció como una de las principales oportunidades para el sector.

El responsable de Químicos para Minería de BASF para América, Luciano Bertinelli, sostuvo que los nuevos proyectos demandarán cada vez más soluciones químicas y conocimiento especializado, especialmente en el desarrollo de iniciativas vinculadas al cobre.

Por su parte, Pablo Lacunza, director industrial Latam South de Atanor/Albaugh, planteó: “Las plantas que logran mejores condiciones de competitividad son las que tienen mayores posibilidades de captar producción y sostener nuevas inversiones”.

Una industria que busca agregar valor

Desde la CIQyP remarcaron que la industria química y petroquímica emplea a más de 70.000 personas de manera directa y supera los 300.000 puestos indirectos. Además, recordaron que en 2025 el sector exportó alrededor de 4.300 millones de dólares y representó el 18,4% de las exportaciones argentinas de Manufacturas de Origen Industrial.

Con ese punto de partida, la entidad sostuvo que el desafío pasa por desarrollar industria alrededor del gas de Vaca Muerta, la minería y el agro para ampliar el valor agregado, la producción y las exportaciones del país.

"Queremos ser parte de la solución. Acercar propuestas, generar información, construir consensos. Trabajar con el Gobierno, con los trabajadores, con las universidades y con toda nuestra cadena de valor. Ayudar a acelerar las inversiones allí donde aparecen las grandes oportunidades. Y ayudar a acelerar la transformación allí donde los desafíos son mayores. Tenemos razones para mirar esta etapa con optimismo, porque pocas veces la Argentina tuvo al mismo tiempo esta combinación de recursos, demanda internacional y potencial productivo. Y pocas industrias tienen una conexión tan directa con esas oportunidades como la nuestra", expresaron las autoriades de la entidad.

"La Argentina tiene lo que el mundo necesita. Y nuestra industria tiene la capacidad de transformar esos recursos en más valor, más tecnología, más exportaciones y más empleo calificado. Ese es el desafío que tenemos por delante: acelerar todo lo que puede crecer, transformar rápidamente todo lo que necesita cambiar y lograr que esta nueva etapa económica se convierta también en una nueva etapa de desarrollo industrial para la Argentina", cerraron.