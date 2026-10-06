Qué pasaría sin Vaca Muerta: importaciones por USD 20.000 a 25.000 millones

¿Cómo sería la economía argentina sin Vaca Muerta ? Ernesto López Anadón , presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), respondió con números: el país importaría gas y petróleo todos los días del año y gastaría entre USD 20.000 y 25.000 millones en divisas. Lo planteó junto a Alejandra Cardona , directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en el marco de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Para López Anadón, el impacto de la formación se mide también por lo que evita. "Hoy estaríamos importando todos los días del año gas y petróleo", sostuvo. Los datos que sustentan su razonamiento: La producción convencional ronda los 300.000 barriles por día y está en declino; el país necesita 600.000 barriles por día; e l 70% del gas proviene de Vaca Muerta.

Con esa base, la importación de petróleo crecería cada año y también la de gas. Hoy ocurre lo contrario: el país exporta petróleo todos los días.

La cuenta de la balanza energética

El presidente del IAPG explicó que la balanza energética cerrará el año con un saldo favorable de unos USD 10.000 millones. Sin Vaca Muerta, el país debería importar entre USD 20.000 y 25.000 millones. La diferencia es de USD 35.000 millones. "El impacto es enorme para la Argentina", resumió.

El país se acerca a 1 millón de barriles por día de producción de petróleo y consume poco menos de 600.000. En los últimos 20 meses la producción creció 40%. Por eso, el aumento de las exportaciones responde al volumen y también al precio.

Según López Anadón, Vaca Muerta es también "un proyecto de exportación": todo lo que se hace de acá en adelante apunta a vender gas y petróleo al exterior.

Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Recursos: más del doble de lo producido en 120 años

La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, que depende de su Secretaría de Energía, estimó para Vaca Muerta 308 trillones de pies cúbicos de gas y 16 billones de barriles de petróleo. Usó información técnica de las Conexpo que organiza el IAPG.

El año pasado, con base en la Ley Bases, la Secretaría de Energía debía evaluar los recursos de gas para otorgar permisos de exportación de largo plazo. Encargó la tarea al IAPG, que trabajó con las universidades de La Plata y de Buenos Aires, técnicos de las empresas y de la propia Secretaría. El resultado fue de 258 trillones de pies cúbicos. La evaluación de petróleo de este año dio cerca de 30 billones de barriles, casi el doble de la estimación estadounidense.

La comparación histórica da escala. El año próximo la industria cumple 120 años en el país y el IAPG, 70. En ese período se produjeron 16 billones de barriles de petróleo y se consumieron unos 70 trillones de pies cúbicos de gas.

El RIGI, condición para invertir

Sobre si los proyectos se harían igual sin el régimen, López Anadón respondió que no. El aumento de actividad no se podría financiar solo con los recursos de Vaca Muerta, porque exige infraestructura y capital hoy, con una mirada a 20 años. El GNL y las plantas de fertilizantes no se harían, y los desarrollos de áreas crecerían de forma más pausada, no al ritmo de USD 3.000, 4.000 o 5.000 millones que se anuncian ahora. "No hubiese sido posible sin el RIGI", afirmó.

Por su parte, Cardona describió un sector en consolidación, con un desarrollo fuerte en los últimos 30 años. La Argentina produce oro y plata, ocupa el quinto lugar global en litio y puede ubicarse entre los diez mayores proveedores de cobre, aunque hoy está "prácticamente en cero". Cuyo concentra siete proyectos de cobre de clase mundial, y Catamarca y Salta suman uno cada una.

Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)

Las exportaciones marcan récords casi todos los meses. En el primer semestre el volumen fue comparable al de todo 2024. "Este año vamos a superar los 10.000 millones de dólares de exportación", dijo Cardona. Aclaró que la mejora responde sobre todo a los precios, ya que los volúmenes de oro y plata bajaron por la madurez de los yacimientos. Además, menos de un proyecto de cada 100 llega a la fase productiva.

López Anadón celebró que la minería sea otro pilar: "El agro sufrió mucho por ser el único pilar", afirmó, y planteó que un tercero ayuda a mejorar la estructura impositiva y burocrática.

Pymes, Estado y capital humano

Según un trabajo del IAPG, las 37 empresas más grandes de exploración y producción contratan unas 10.000 empresas, el 80% pymes. Entre 2019 y 2021, esas pymes facturaron USD 4.000 millones por año. Necesitan crédito y menos burocracia, y el presidente del IAPG valoró la reducción del déficit como vía para mejorar el financiamiento. También pidió infraestructura vial y municipal, hospitales, colegios y vivienda.

Cardona sostuvo que la competitividad excede la carga tributaria e incluye infraestructura, proveedores, capital humano y conectividad. Pidió continuidad de las reglas, sin cambios pendulares.