Oleoducto VMOS: buzos de Río Negro operan en el tendido de cañerías para Vaca Muerta

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y su terminal portuaria en Punta Colorada representa la llave maestra para multiplicar las exportaciones de la región. Este megaproyecto midstream en Río Negro no solo moviliza a las operadoras internacionales, sino que abre una ventana de oportunidad inédita para las empresas locales con capacidad técnica demostrada.

El desarrollo no convencional tracciona a toda la cadena de valor. Las compañías de servicios especiales enfrentan el reto de adaptar su expertise histórico a las exigencias de la industria petrolera. Aquí aparece el caso de TRA SUB , una empresa rionegrina con 45 años de trayectoria en el mercado, que hoy da el salto definitivo hacia el sector de los hidrocarburos.

El rol de los buzos comerciales en el oleoducto VMOS

La firma local, especializada en buceo comercial y trabajos complejos en ríos, represas y puertos, opera actualmente como subcontratista en el proyecto de la empresa SESA. Los trabajos exigen un nivel de precisión técnica superlativo.

Los equipos de TRA SUB ejecutan tareas críticas vinculadas al tendido de cañerías. Las maniobras incluyen los montajes subacuáticos y la puesta final de la infraestructura tubular. Atravesar el mar con un ducto de esta magnitud requiere tecnología de punta y personal altamente calificado en intervenciones bajo superficie.

Para sostener el ritmo que impone la industria del shale, la logística resulta fundamental. Por este motivo, la compañía avanza con la instalación de su nueva base de operaciones en Cipolletti.

El impulso al proveedor local

El crecimiento de la producción debe derramar sobre el entramado económico regional. El Gobernador Alberto Weretilneck impulsa una política de estado orientada a retener la renta petrolera mediante la contratación de proveedores nacidos en la provincia.

“Todo este desarrollo tiene que traducirse en beneficios concretos para los rionegrinos. Ese fue siempre nuestro rumbo: defender lo nuestro y generar las condiciones para que las oportunidades lleguen a nuestras empresas”, afirmó el mandatario provincial.

La estrategia del gobierno apunta a que el crecimiento energético se transforme en inversión privada genuina. TRA SUB participó esta semana de la jornada de proveedores en Viedma. Allí, sus directivos expusieron en primera persona cómo una pyme regional puede insertarse en las grandes ligas de los hidrocarburos.

El desafío de capacitar talento para Vaca Muerta

La hiperespecialización del trabajo petrolero expone un déficit estructural: la falta de mano de obra calificada. Enrique Hugo, representante de TRA SUB, advirtió sobre la necesidad urgente de formar trabajadores para actividades de alto riesgo y precisión técnica.

“Nuestra idea es incorporar marineros, patrones y buzos. Creemos que vamos a seguir adelante con esta oportunidad en la provincia”, señaló Hugo. El sector privado asume así el rol de formador de oficios.