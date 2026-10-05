Vaca Muerta: harán una prueba de bitrenes entre Plaza Huincul y Añelo durante seis meses

La explosión del tránsito pesado en Vaca Muerta tensiona la red vial neuquina, sobre todo por la demanda de arena . Frente a ese escenario, la dirección Vialidad Provincial de Neuquén combina cuatro herramientas: una prueba de bitrenes , un sistema de peaje y pesaje dinámico , nuevas rutas alternativas y el cierre de obras en marcha.

En este contexto, la Cámara de productores de la zona de Vaca Muerta solicitó una prueba de los bitrenes de seis meses en el tramo de la ruta 17 que une Plaza Huincul con Añelo , hasta el depósito de arenas. La prueba incluye el tramo de las rutas 7 y 17 que sube hasta ese depósito.

El presidente de VP, José Dutsch, aclaró que el bitrén no circula por cualquier ruta. En diálogo con "Al final de todo" (LU5), contó: "Hace unos años Nación autorizó el uso de bitrenes en tramos de ruta preasignados. No es un vehículo diseñado para andar en cualquier ruta: hay que ver qué tramos son los que podemos habilitar".

De hecho, existen dos configuraciones. La primera mide 22 metros y transporta 60 toneladas. La segunda, que Vialidad quiere probar, mide 31 metros y transporta 75 toneladas. Un camión convencional mide 18 metros. El funcionario explicó la ventaja del sistema: "Estos camiones tienen un solo tractor y llevan enganchados más ejes y semirremolques, lo que permite mayor capacidad de carga. Con esto evitamos el uso de tantos camiones. Hoy un camión transita con una carga máxima de 25 a 28 toneladas, así que esto duplicaría la capacidad".

Más ejes, misma carga por eje

La Ley Nacional de Tránsito fija la carga por eje, y los equipos deben respetarla. "Lo que hace el bitrén es distribuir la carga en más ejes", afirmó Dutsch. Por eso el peso sobre la carpeta asfáltica resulta menor. Durante la prueba, Vialidad colocará controles de carga para verificar los parámetros de la ley nacional.

Cada provincia debe habilitar los tramos de uso. Sobre las rotondas, Dutsch indicó que los bitrenes giran a la misma velocidad que un camión normal, porque el enganche del segundo acoplado acompaña el giro. La prueba confirmará ese dato y definirá si conviene el equipo corto o el largo.

La ruta 17, entre Plaza Huincul y Añelo, será el escenario de la prueba de bitrenes durante seis meses.

Cuatro veces más

Duch describió el origen del deterioro con precisión técnica: "El paquete estructural que está debajo de la carpeta asfáltica se diseña para una cantidad de años, aproximadamente 30, de acuerdo con el tránsito que tiene la ruta y el que se prevé que soportará a futuro. En la zona de Vaca Muerta, ese diseño no está hecho para el transporte que tenemos hoy. En la ruta 7 el tránsito se ha cuadruplicado o más".

El funcionario reconoció además un problema de sobrepeso: "Cada vez que paramos camiones y hacemos controles de carga, siempre vienen excedidos. No en grandes cantidades, pero siempre. Eso contribuye a que el pavimento sufra deterioro con el tiempo".

Con esta realidad sobre la mesa, en el bypass de Añelo, Vialidad cambió el diseño: pasó de pavimento flexible a pavimento rígido de hormigón, apto para mayores cargas, porque allí se concentrará el peso del depósito de arena.

Peaje free flow y pesaje dinámico

La ley provincial 3439 establece una contribución especial por peaje y alcanza a las rutas 7, 17, 51, 67, 6 y 5. Vialidad comienza por la ruta 7, donde instala en la picada 19 un sistema free flow (flujo libre) que estará listo, según Dutsch, a fin de año.

En el mismo punto funcionará un sistema WIM de pesaje dinámico. El funcionario detalló el procedimiento: "El vehículo pasa a la velocidad que viene; esas rutas están preparadas para andar a 80 km/h. Si el vehículo está excedido de kilos, un semáforo le indicará la patente y le pondrá luz roja, y deberá ir obligatoriamente a un pesaje físico, en balanzas ubicadas a un costado. Si efectivamente está excedido, ahí se emitirá la multa".

Vialidad instalará otro sistema WIM en la ruta 17, a unos 2 km de Añelo hacia Plaza Huincul, solo para pesaje y sin peaje por ahora. En est punto, el titular de Vialidad aclaró que la multa recae sobre el transportista. "Hoy las operadoras contratan casi todo el transporte, por lo tanto la multa va a quien transporta la carga", explicó.

Sobre el destino del dinero, precisó: "La autoridad de aplicación es Vialidad Provincial y habrá una cuenta especial a la que irán esos fondos, que se utilizarán únicamente en el tramo de ruta por el cual se cobró el peaje. El dinero se destina a la conservación y el mantenimiento de la ruta y, el excedente, a mejorar la infraestructura vial de ese tramo".

José Dutsch, nuevo presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

El cobro comienza en enero, con una etapa de prueba, porque será el primer peaje de la provincia y además dinámico.

Vialidad apuesta a distribuir la carga con obras que financian las operadoras: el bypass grande de Añelo, por las rutas 8 y 17, y la pavimentación de la ruta 51, hacia Mari Menuco, con continuidad hasta la 17. Duch lo resumió así: "Por eso existe este plan que el gobernador acordó con las operadoras. Eso va a liberar mucho tránsito de la ruta 7, que va directamente a Añelo. Quien va a Vaca Muerta tendrá tres opciones: el bypass grande, la ruta 7 o la ruta 51. Esas tres alternativas disminuirán el tránsito que hoy tiene la ruta 7".

Ruta 6: obra en su tramo final

La ruta 6 exhibe un 60 % de avance físico, aunque faltan solo 6 km de carpeta asfáltica de los 54. Sobre los plazos, detalló: "Creemos que para fin de octubre la carpeta estará colocada, y después necesitamos un mes o un mes y medio para toda la parte de señalamiento horizontal y vertical, recalce de banquinas y seguridad, incluida la colocación de barandas. Para fin de año estará lista".

La obra tenía un plazo de 12 meses y Vialidad prevé cerrarla antes de su vencimiento. El plan firmado incluye además estudio, proyecto y pavimentación de la ruta 8 completa, que permitirá a Rincón de los Sauces evitar Añelo y las rutas 7 y 5.