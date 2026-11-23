Foto de Archivo: El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, asiste a la toma de posesión del presidente Donald Trump, en la Rotonda del Capitolio, en Washington, DC., EEUU. 20 de enero de 2025. Chip

Foto de Archivo: El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, asiste a la toma de posesión del presidente Donald Trump, en la Rotonda del Capitolio, en Washington, DC., EEUU. 20 de enero de 2025. Chip

Tesla avanza con un plan para ampliar su participación en la industria solar . La compañía dirigida por Elon Musk presentó un proyecto de US$3.100 millones para producir polisilicio en Texas , un insumo que se encuentra en el comienzo de la cadena de fabricación de los paneles fotovoltaicos y cuya producción está concentrada en China .

La iniciativa tiene una particularidad: no se limita a sumar capacidad para fabricar tecnología solar, sino que busca desarrollar dentro de Estados Unidos parte de la infraestructura industrial necesaria para producirla. El proyecto se complementa con otra planta que Tesla impulsa cerca de Houston y que estará dedicada a elaborar distintos componentes de los paneles.

Según informó Reuters, la empresa incluyó la inversión en una solicitud presentada ante el programa de Empleo, Energía, Tecnología e Innovación de Texas, mediante la cual busca acceder a beneficios fiscales para instalarse en el condado de Nueces, en el sur del estado.

Un vehículo eléctrico Tesla se carga en una estación de carga de baterías Tesla Supercharger en Barakaldo, España, 29 de marzo de 2025. REUTERS/Vincent West/Foto de archivo

El plan de Elon Musk para ampliar la producción solar

El nuevo proyecto contempla una planta de polisilicio de grado solar, cuya puesta en marcha está prevista para 2030. Tesla estima que la instalación tendrá 515 empleados para 2032, según datos publicados por la citada agencia internacional.

El acceso a incentivos fiscales forma parte de la evaluación económica de la inversión. Si bien la compañía no detalló cuánto espera obtener en exenciones impositivas, indicó que ese beneficio tendrá un peso importante en la decisión sobre dónde localizar la planta.

La apuesta se vincula con el objetivo que Elon Musk planteó para el desarrollo de la energía solar en Estados Unidos: alcanzar una capacidad de fabricación de 100 gigavatios (GW). Para avanzar hacia esa meta, Tesla necesita ampliar la producción de materiales y componentes que hoy forman parte de cadenas de suministro internacionales.

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk mira durante el día de una reunión con los republicanos de la Cámara para discutir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en el Capitolio en Washington, DC,

En ese esquema, el polisilicio ocupa un lugar central. Es el material que se procesa para obtener los lingotes de silicio y, a partir de ellos, las obleas que luego se utilizan en la fabricación de células solares. Por eso, disponer de producción local permitiría a la compañía incorporar una etapa más de la cadena de abastecimiento.

La otra planta de Tesla en Texas para fabricar células solares

El proyecto de Nueces no es la única inversión industrial que Tesla tiene en carpeta en el estado. A principios de este año, la empresa dio a conocer un plan de US$10.100 millones, conocido como Project Crystal Sun, para construir una planta cerca de Houston, donde prevé fabricar lingotes, obleas y células solares.

Las dos instalaciones cubrirían etapas diferentes de la producción fotovoltaica. Mientras que la nueva planta aportaría el polisilicio necesario como materia prima, la instalación cercana a Houston avanzaría sobre su transformación en componentes utilizados para fabricar paneles.