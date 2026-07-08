Qué hará Tesla en Argentina: el plan para instalar supercargadores y los nuevos negocios que analiza

FOTO DE ARCHIVO: El plan de trabajo de Tesla en Argentina busca impulsar la electromovilidad. REUTERS/Mike Blake/Archivo

Aunque el desembarco comercial de Tesla en Argentina todavía no tiene fecha, la compañía de Elon Musk ya comenzó a mover fichas en el país. En las últimas semanas se conocieron avances que permiten delinear cuál será la estrategia inicial de la empresa: un acuerdo exploratorio con YPF y conversaciones para desarrollar infraestructura energética.

La primera etapa no estaría enfocada exclusivamente en la venta de vehículos eléctricos. Por el contrario, el objetivo apunta a construir las condiciones para que ese mercado pueda crecer, con una red de carga rápida, soluciones de almacenamiento de energía y alianzas con actores locales.

El acuerdo con YPF para desplegar supercargadores

El movimiento más concreto de Tesla en Argentina comenzó a mediados de junio, cuando el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, visitó la Gigafactory que la empresa posee en Texas.

Horacio Marín visitó la Gigafactory de Tesla en Texas

Tras ese encuentro, ambas compañías firmaron una carta de intención para analizar oportunidades de colaboración en infraestructura para la movilidad eléctrica y almacenamiento de energía.

Uno de los principales proyectos consistiría en desarrollar corredores eléctricos que permitan conectar Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza mediante una red de carga rápida instalada en estaciones de servicio de YPF. La iniciativa también contemplaría la posibilidad de extender esos corredores hacia Chile.

“Llegamos a un acuerdo para generar corredores eléctricos entre Buenos Aires y los principales destinos del país. Vamos a instalar los supercargadores en las estaciones de YPF para que la gente pueda desplazarse con tranquilidad”, afirmó Marín en declaraciones a Radio Mitre.

El ejecutivo explicó que el plan contempla expandir progresivamente esa infraestructura hacia el norte y el sur del país, con el objetivo de acompañar el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

Cómo es la Gigafactory de Tesla que visitó Horacio Marín

La visita de Marín se realizó en la Gigafactory Texas, uno de los complejos industriales más importantes de Tesla.

Ubicada sobre un predio de más de 1000 hectáreas junto al río Colorado, la planta supera los 10 millones de pies cuadrados de superficie construida. Allí se producen el Model Y y la Cybertruck, además de desarrollarse sistemas de baterías, tecnologías para vehículos eléctricos y procesos de fabricación automatizados.

La recorrida permitió a la delegación argentina conocer de cerca algunos de los desarrollos tecnológicos que impulsa la compañía.

La estrategia de Tesla incluiría infraestructura energética y nuevos negocios tecnológicos.

"En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos", señaló Marín a mediados del mes pasado.

El presidente de YPF también contó que fue trasladado en una de las camionetas de la empresa y destacó el nivel de desarrollo alcanzado. “Me fueron a buscar en un Cybertruck y fui de forma autónoma con lluvia. Ve los pozos, mapea los autos y toma decisiones. Es impresionante lo bien que maneja. Cuando vi eso dije: no manejo más”, expresó.

Además, describió el funcionamiento automatizado de la planta, donde observó vehículos que circulan y se estacionan sin intervención humana durante el proceso industrial.

Baterías, almacenamiento de energía y data centers: los otros proyectos que analiza Tesla

La relación entre Tesla e YPF no se limita a la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Durante su visita a Estados Unidos, Marín reveló que mantuvo reuniones con Michael Snyder, uno de los principales ejecutivos del negocio energético de la compañía, para explorar oportunidades de cooperación en otros segmentos.

Las conversaciones abarcan soluciones de almacenamiento energético, desarrollo de baterías, proyectos vinculados con YPF Luz y la posibilidad de impulsar data centers en Argentina, un negocio que comienza a ganar protagonismo por la creciente demanda de energía asociada a la inteligencia artificial.

YPF acelera su alianza con Tesla y proyecta corredores eléctricos en toda la Argentina.

“Tuvimos muy buena relación con Michael Snyder y vamos a tratar de indagar otros negocios. Queremos hablar sobre baterías, sobre YPF Luz y también analizar la posibilidad de desarrollar data centers en la Argentina”, sostuvo.

Sin embargo, Marín indicó que todavía no existen acuerdos cerrados en esas áreas, aunque destacó que el diálogo entre ambas compañías ya comenzó.

“No quiere decir que el negocio esté cerrado ni mucho menos, pero hay que empezar las conversaciones. Tesla es extraordinario y es muy bueno para la Argentina, para nosotros y para todos”, explicó.

El ejecutivo elegido para liderar Tesla en Argentina

De acuerdo con información de Forbes, Joaquín Lizarralde habría sido elegido para liderar la operación de Tesla en Argentina y Uruguay.

Su nombre comenzó a trascender tras darse a conocer el acuerdo exploratorio que Tesla firmó con YPF para analizar el desarrollo de una red de carga rápida e infraestructura de almacenamiento energético en el país, indicó el citado medio.

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk habla con otros delegados durante el primer día de la Cumbre de Seguridad AI en Bletchley Park el 01 de noviembre 2023 en Bletchley, Inglaterra. Leon Neal/Pool vía REUTERS/

Antes de ser mencionado como posible referente de Tesla para Argentina y Uruguay, Lizarralde trabajó en compañías especializadas en soluciones de movilidad corporativa, gestión de flotas, carsharing y telemetría. Posteriormente se desempeñó en Kavak, donde ocupó posiciones relacionadas con el desarrollo comercial y las operaciones.