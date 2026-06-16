YPF explora una colaboración estratégica con Tesla para impulsar la movilidad eléctrica

YPF busca fortalecer su estrategia de innovación tras una visita clave a una de las plantas industriales más avanzadas del mundo.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF , visitó Gigafactory de Tesla en Texas , una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, para obtener perspectivas sobre innovación , infraestructura energética y las principales tendencias que están dando forma al panorama global de la energía y la movilidad .

También permitió explorar posibles instancias de colaboración en áreas estratégicas como la infraestructura energética , la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica .

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, señaló Marín.

Como parte de la visita, ambas compañías firmaron una carta de intención para posibles oportunidades de colaboración incluyendo el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía. Esta iniciativa combinaría la experiencia global de Tesla en soluciones de carga para vehículos eléctricos y la infraestructura de energía con la amplia presencia e infraestructura de YPF a nivel nacional.

Además, las compañías intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético.

YPF Mercedes Benz

Una alianza pensada en Vaca Muerta

En este marco, la empresa de mayoría estatal firmó un acuerdo Prestige Auto, representante exclusivo de autos y utilitarios Mercedes-Benz en Argentina, para desarrollar soluciones tecnológicas y de movilidad en Vaca Muerta.

La alianza comenzó formalmente en la Refinería YPF de La Plata, donde Marín, recibió a Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Durante el encuentro analizaron oportunidades de colaboración vinculadas al futuro del transporte, la movilidad sustentable y las nuevas demandas de la industria energética.

Uno de los principales objetivos del acuerdo será potenciar las operaciones que YPF desarrolla en Vaca Muerta, donde el crecimiento sostenido de la actividad petrolera exige soluciones cada vez más eficientes para el transporte de personal, equipos y servicios asociados a la producción de hidrocarburos.

En ese contexto, ambas compañías trabajarán en el desarrollo de alternativas tecnológicas destinadas a optimizar la movilidad en uno de los principales polos energéticos de América Latina. La experiencia de Mercedes-Benz en vehículos de trabajo y la capacidad operativa de YPF aparecen como una combinación estratégica para acompañar la expansión de la industria neuquina.

Seguir innovando

La alianza también contempla iniciativas vinculadas a la innovación aplicada al transporte, programas de capacitación para estudiantes de escuelas técnicas, acciones relacionadas con el automovilismo y proyectos orientados a la movilidad sustentable.

En este marco, Herrero destacó que ambas compañías comparten una visión centrada en el desarrollo tecnológico y la industria nacional. “Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional. Este trabajo en conjunto nos permitirá generar nuevas oportunidades y seguir acompañando la evolución de la movilidad en Argentina”, afirmó.

Por su parte, Marín sostuvo que el acuerdo ratifica la calidad de los productos desarrollados por YPF y fortalece la estrategia de la compañía para ofrecer soluciones integrales a sectores productivos estratégicos. “Este acuerdo refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia para nuestros consumidores”, señaló.