Récord en Vaca Muerta: un pozo produjo 1,3 millones de metros cúbicos diarios de gas

El desarrollo de Rincón del Mangrullo volvió a ubicarse en el centro de la escena de Vaca Muerta tras alcanzar una marca inédita de producción. El pozo RDM 553(h) registró un caudal de 1,3 millones de metros cúbicos diarios de gas , convirtiéndose en el de mayor rendimiento dentro de la ventana de gas seco de la cuenca neuquina.

La información fue difundida por el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , quien destacó que el resultado constituye un récord histórico para el área y representa un nuevo avance en el desarrollo de los recursos gasíferos no convencionales del país.

“El pozo RDM 553(h) alcanzó una producción de 1,3 Mm³/d, convirtiéndose en el de mayor producción dentro de la ventana de gas seco de la cuenca y marcando un récord histórico”, destacó el ejecutivo en su cuenta de LinkedIn.

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Un resultado que fortalece la producción de gas

En este marco, Marín remarcó además que la performance alcanzada por el pozo amplía las perspectivas de crecimiento del área y subrayó el comportamiento productivo observado supera los registros de desarrollos actuales y abre nuevas oportunidades para incrementar la oferta de gas natural.

“Este resultado no solo expande el potencial gasífero en el sur de la cuenca, sino que también demuestra un incremento de productividad frente a los desarrollos actuales y representa un nuevo paso para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de nuestro país”, sostuvo.

El bloque Rincón del Mangrullo es operado por YPF en asociación con Pampa Energía bajo un esquema de participación del 50% para cada compañía. En los últimos años se consolidó como una de las áreas más relevantes para el crecimiento de la producción de gas natural en Neuquén.

Los nuevos pozos que impulsan el crecimiento

rincon del mangrullo ypf gas.jpg Rincón del Mangrullo es el bloque que sigue creciendo en la producción de gas de Neuquén.

Los desarrollos están ubicados cerca del límite sur del bloque, sobre la costa del río Neuquén. La cercanía con instalaciones ya existentes permite acelerar la conexión de los nuevos pozos al sistema de evacuación y reducir los tiempos necesarios para incorporarlos a la producción.

Desde el frente operativo reconocen que las tareas se desarrollan en condiciones exigentes debido a los fuertes vientos y al polvo característicos de la meseta patagónica. Sin embargo, anticipan que la apertura de nuevos pozos permitirá sumar volúmenes adicionales al sistema energético nacional.

rincon del mangrullo ypf gas.jpg Rincón del Mangrullo es el bloque que sigue creciendo en la producción de gas de Neuquén.

Fortalecer el mercado interno y las exportaciones

La importancia estratégica de Rincón del Mangrullo radica en que se encuentra dentro de la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta, aunque su producción está compuesta mayoritariamente por gas seco y gas húmedo, además de una participación menor de petróleo asociado.

En un escenario donde la demanda doméstica continúa siendo elevada y los proyectos vinculados a la exportación de gas y al GNL argentino avanzan en distintas etapas de planificación, el crecimiento de áreas como Rincón del Mangrullo resulta determinante para incrementar la disponibilidad de recursos.

La entrada en producción de nuevos pozos y los resultados obtenidos por el RDM 553(h) refuerzan el papel del bloque dentro de la estrategia de expansión gasífera de Neuquén, una provincia que concentra gran parte del crecimiento energético registrado por Argentina durante los últimos años.