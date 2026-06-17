El plan de YPF con Tesla: corredores eléctricos, baterías y data centers

YPF acelera su alianza con Tesla y proyecta corredores eléctricos en toda la Argentina.

Horacio Marín explicó cómo avanza la alianza estratégica entre YPF y Tesla para desarrollar infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos en Argentina y adelantó nuevas conversaciones vinculadas con baterías , energía y posibles data centers .

En diálogo con radio Mitre, Marín realizó una intensa gira internacional enfocada en proyectos energéticos. El ejecutivo explicó que mantuvo reuniones en Estados Unidos, Londres y Milán vinculadas principalmente al desarrollo del negocio de GNL y a nuevas oportunidades para la compañía.

“Fui a Estados Unidos, después viajé a Londres por reuniones vinculadas al LNG y ahora voy a Milán para reunirme con ENI. Estuve un día en cada lugar y vuelvo a la Argentina”, destacó el CEO.

YPF Tesla YPF busca fortalecer su estrategia de innovación tras una visita clave a una de las plantas industriales más avanzadas del mundo.

El acuerdo entre YPF y Tesla

El titular de YPF explicó que el objetivo central del acuerdo es impulsar la movilidad eléctrica en Argentina mediante la instalación de infraestructura que permita realizar viajes de larga distancia sin inconvenientes de autonomía.

La iniciativa contempla el desarrollo de corredores que conecten Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Además, destacó que desde la provincia cuyana los usuarios podrán continuar viaje hacia Chile utilizando la misma red de carga.

“Llegamos a un acuerdo para generar corredores eléctricos entre Buenos Aires y los principales destinos del país. Vamos a instalar los supercargadores en las estaciones de YPF para que la gente pueda desplazarse con tranquilidad”, afirmó.

Asimismo, Marín subrayó que la compañía proyecta extender gradualmente esa infraestructura hacia el sur y el norte del país. El objetivo es construir una red nacional que acompañe el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos durante los próximos años.

Tesla cargador eléctrico electromovidad Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, destacó la alianza con Tesla y su impacto potencial en la movilidad eléctrica del país.

La experiencia de Marín en la planta de Tesla

Durante su visita a Estados Unidos, el ejecutivo recorrió instalaciones de Tesla y pudo observar de primera mano algunos de los desarrollos tecnológicos más avanzados de la empresa fundada por Elon Musk.

Marín relató que fue trasladado en un vehículo autónomo bajo condiciones climáticas adversas y aseguró haber quedado impactado por el nivel de desarrollo alcanzado por la compañía en materia de conducción inteligente.

“Me fueron a buscar en un Cybertruck y fui de forma autónoma con lluvia. Ve los pozos, mapea los autos y toma decisiones. Es impresionante lo bien que maneja. Cuando vi eso dije: no manejo más”, expresó.

El CEO también describió el funcionamiento de la denominada Gigafactory y destacó los sistemas automatizados utilizados durante la fabricación y logística de los vehículos. Entre los ejemplos mencionó automóviles que circulan y se estacionan sin intervención humana dentro de la planta.

YPF Cargador eléctrico electromovilidad

Baterías, energía y data centers

Más allá de la infraestructura para la electromovilidad, Marín aseguró que la relación entre ambas compañías podría ampliarse hacia otros segmentos estratégicos vinculados con la energía y la tecnología.

El ejecutivo reveló que mantuvo conversaciones con Michael Snyder, uno de los máximos responsables del negocio energético de Tesla, para explorar oportunidades conjuntas relacionadas con almacenamiento energético y nuevos proyectos industriales.

“Tuvimos muy buena relación con Michael Snyder y vamos a tratar de indagar otros negocios. Queremos hablar sobre baterías, sobre YPF Luz y también analizar la posibilidad de desarrollar data centers en la Argentina”, sostuvo.

Marín aclaró que todavía no existe un acuerdo concreto en esas áreas, aunque remarcó que las conversaciones ya comenzaron. “No quiere decir que el negocio esté cerrado ni mucho menos, pero hay que empezar las conversaciones. Tesla es extraordinario y es muy bueno para la Argentina, para nosotros y para todos”, aseguró.