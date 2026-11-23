La Angostura Sur I es el bloque de YPF que lideró los pozos nuevos de Vaca Muerta en septiembre.

Vaca Muerta sigue empujando el petróleo argentino . En septiembre, la roca madre produjo 698.400 barriles diarios, un 27,8% más que un año atrás, y llevó la producción del país a 972.200 barriles. Para sostener ese ritmo, la formación necesita pozos nuevos , porque los que ya están en producción pierden caudal rápido.

Según el último informe de la consultora GtoG Energy , en septiembre 42 pozos tuvieron su primera producción en el país. De ese total, 26 son de Vaca Muerta. El bloque que más sumó fue La Angostura Sur I , de YPF , con 12 pozos nuevos.

Detrás quedaron La Amarga Chica, con 6 pozos; Mata Mora Norte, con 4, y La Angostura Sur II y Loma Campana, con 2 cada uno. Los equipos de perforación petroleros, según datos de Baker Hughes, pasaron de 36 en agosto a 38 en septiembre.

Por qué los pozos nuevos son clave

El informe explica la urgencia. El parque de pozos no convencionales que ya estaba en producción registró un declino interanual del 40,9%. Sin pozos nuevos, la curva caería rápido.

Los 433 pozos que empezaron a producir en 2026 aportaron 45.900 barriles diarios a la variación de septiembre. Gracias a ellos, el petróleo creció 30.300 barriles diarios frente a agosto.

En el otro extremo aparece el inventario maduro. El documento contabiliza 622 pozos de Vaca Muerta que producen menos de 5 metros cúbicos diarios o que directamente no producen, cuatro más que en agosto.

La Angostura Sur I es el bloque que acelerar en Vaca Muerta.

La Angostura Sur I en la cima

La Angostura Sur I produjo 51.000 barriles diarios en septiembre. Es el quinto bloque de petróleo no convencional del país y uno de los que más crecieron en el mes: sumó 4900 barriles diarios. Solo lo superaron Bandurria Sur y Rincón de Aranda.

El bloque tiene además tres de los diez pozos de mayor caudal del país. El LajE-75 produjo 2602 barriles diarios; el LajE-73, 2372, y el LajE-74, 2324. Los tres empezaron a producir en julio.

Neuquén otorgó a YPF las concesiones de La Angostura Sur I y II junto con Narambuena y Aguada de la Arena. Fueron las primeras adjudicadas durante la gestión de Rolando Figueroa. En los dos bloques de La Angostura Sur, la etapa de desarrollo continuo prevé 175 pozos horizontales, con una inversión total de 3450 millones de dólares.

El hub sur de YPF

La Angostura Sur creció a una velocidad poco habitual. Con siete equipos de perforación de alta especificación, el área ya promedia unos 70.000 barriles diarios, sumando los dos bloques. Operada 100% por YPF, se consolidó como el motor del llamado hub sur de Vaca Muerta.

YPF aplicó desde el primer día un formato de perforación y completación conocido como "cubo", que reduce la interferencia mecánica y de presiones entre pozos. Según los análisis geológicos, la roca del área tiene similitudes con Loma Campana, el yacimiento insignia de la formación.

La actividad también se ve en la fractura. En septiembre se hicieron 2395 etapas en shale, un 30,8% más que un año atrás. YPF concentró 1202, la mitad del total.