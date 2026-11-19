Fundación YPF realizó el evento Talento para Vaca Muerta para cerrar las prácticas profesionalizantes 2026. En la jornada, estudiantes de 6° año de escuelas técnicas de Neuquén y Río Negro recibieron sus diplomas tras completar capacitaciones orientadas al sector energético. El encuentro se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de empresas de la industria y referentes del ámbito educativo.

En total, 180 estudiantes y 22 docentes participaron del evento, que marcó el cierre de las cuatro prácticas profesionalizantes impulsadas por Fundación YPF durante 2026. Las propuestas formativas estuvieron orientadas a las especialidades de Perforación y Terminación de Pozos de Petróleo y Gas, Química Aplicada, Plantas de Tratamiento de Crudo y Gas y Producción de Hidrocarburos, permitiendo a los estudiantes conocer de cerca los procesos, tecnologías y desafíos de una de las industrias más dinámicas del país.

La iniciativa fue desarrollada junto con los ministerios de Educación de Neuquén y Río Negro y en articulación con las empresas Halliburton, AESA, Tetra, DLS e YPF, que acercaron a los estudiantes a la realidad operativa de Vaca Muerta mediante actividades de formación y el contacto directo con tecnologías de última generación.

En esta edición participaron 8 escuelas técnicas de Neuquén, ubicadas en Cutral Co, Plaza Huincul, Neuquén capital, Centenario y Rincón de los Sauces, y 2 escuelas de Río Negro, de Cipolletti y Cinco Saltos.

Durante el acto, los diplomas fueron entregados por Evelyn Cels, gerente de Desarrollo Local de Fundación YPF; Angélica Correa, directora de Educación Técnica de Neuquén; y referentes de las empresas participantes y de las escuelas.

“La industria energética atraviesa una transformación profunda que nos pone frente al desafío de formar personas capaces de aprender permanentemente, adaptarse a los cambios y liderar los procesos que definirán el futuro del sector”, expresó Cels. Y agregó que “mediante estas prácticas los estudiantes conocen tecnologías, procesos, estándares de seguridad y entornos de trabajo reales de la industria energética actual que los prepara para los desafíos profesionales que vendrán”.

El futuro de Vaca Muerta

La jornada también incluyó un panel sobre el futuro de la industria energética, en el que representantes de las empresas compartieron su visión sobre los desafíos, las transformaciones tecnológicas y las oportunidades laborales del sector. Participaron Antonella Girolimini, HR Manager de Halliburton; Carina Tumini, HR Manager de Tetra; María Pía Benci, líder de la Escuela de Operadores de AESA; y Virginia Carricaburu, líder de Capacitación y Desarrollo de DLS.

Además, una becaria graduada de Fundación YPF, una egresada de las prácticas profesionalizantes 2025 y un egresado del Instituto Vaca Muerta compartieron sus experiencias formativas y laborales, mostrando distintos recorridos de desarrollo profesional vinculados a la energía.

Con Talento para Vaca Muerta, Fundación YPF fortalece el vínculo entre la educación técnica y el mundo del trabajo, impulsando experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de capacidades clave para la industria. De esta manera, continúa acompañando a los jóvenes de Neuquén y Río Negro en la construcción de trayectorias formativas alineadas con las oportunidades que genera el crecimiento energético de la región.