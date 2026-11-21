Con una inversión proyectada de 50.000 millones de dólares a lo largo de su vida útil, el proyecto Argentina LNG , impulsado por YPF en consorcio con la italiana ENI y la emiratí XRG , se erige como la obra de infraestructura del oil & gas más ambiciosa de la historia argentina. Se trata de una inmensa maquinaria de relojería industrial, totalmente integrada de extremo a extremo, diseñada para extraer el gas de las entrañas del subsuelo neuquino y licuarlo sobre las aguas atlánticas de Río Negro. El próximo 30 de noviembre los socios firmarán la decisión final de inversión en la ciudad de Buenos Aires.

Esta ventana de oportunidad global, que posicionará a la Argentina entre los seis mayores productores de GNL del mundo con exportaciones calculadas en 10.000 millones de dólares anuales, demandará un despliegue nunca antes visto en estas latitudes. Se estima la creación de hasta 40.000 puestos de trabajo en el pico de la obra civil , para consolidar luego un ejército de 8.000 operarios para mantener el esquema de exportación de gas de Vaca Muerta durante las próximas tres décadas.

En el centro de esta metamorfosis productiva, emergerán dos grandes polos industriales que funcionarán como los verdaderos pulmones del proyecto: el Complejo Industrial Neuquén y el Complejo Industrial Río Negro.

El Complejo Industrial Neuquén

El viaje de la molécula comenzara en el silencio mineral de bloques shale como Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva Norte, donde descansa un tesoro comprobado de 22 Tcf de gas rico, capaz de abastecer el horizonte de 25 años del proyecto. Allí, una legión de más de 1.400 pozos horizontales perforará la roca madre.

La estrategia inicial es casi quirúrgica: ir tras los pozos con mayor contenido de líquidos para maximizar la rentabilidad en la primera década, para domar la estacionalidad y mantener estable la relación gas-petróleo.

Pero la roca entrega una mezcla salvaje. Antes de poder viajar hacia el mar, esa furia bifásica de gas, agua, arena y condensados deberá ser domesticada. Aquí es donde se alzará en la estepa neuquina el Complejo Industrial Neuquén (CIN), en el bloque Buena Esperanza, en cercanías a Plaza Huincul y Cutral Co. Allí se realizará la separación primaria y el acondicionamiento del gas, antes de viajar rumbo a la costa rionegrina. En sus inmensos separadores, el fluido crudo perderá su agua y sus líquidos libres. Luego, el gas será sometido a un proceso de deshidratación utilizando Trietilenglicol (TEG) y a un ajuste del punto de rocío de hidrocarburos.

El objetivo del CIN es evitar a toda costa el caos inestable de enviar un fluido bifásico a través de cientos de kilómetros. Al mismo tiempo, realizará una operación de “conservación de valor”, preservando el etano y los componentes más pesados intactos dentro de la corriente de gas para su posterior fraccionamiento en la costa.

Como un organismo autónomo, el CIN generará su propia energía en “modo isla”, trata el agua de producción para reinyectarla en las profundidades y despacha dos fluidos domesticados: un gas rico purificado y una corriente oscura de condensados inestabilizados.

El gasoducto más grande

Desde las bridas de salida del complejo neuquino, el proyecto traza una cicatriz de acero de 524 kilómetros a través de la geografía patagónica hasta alcanzar la costa rionegrina. Se trata de un sistema de transporte compuesto por dos conductos independientes. El primero es un gasoducto troncal de 48 pulgadas de diámetro, un verdadero gigante diseñado para soportar una presión máxima de 140 barg, encargado de empujar el gas rico.

Será el gasoducto de mayor diámetro construido en la Argentina. A su lado, correrá en paralelo un poliducto de 24 pulgadas soportará presiones de hasta 100 barg para transportar los condensados.

El Complejo Industrial Río Negro

El destino de esas venas metálicas es Punta Colorada, donde el paisaje costero se verá transformado por el Complejo Industrial Río Negro (CIRN). Concebida como una mega planta greenfield totalmente autónoma, con servicios auxiliares propios, generación eléctrica y un diseño modular pensado para futuras expansiones, el CIRN será el escenario de una verdadera cirugía molecular a gran escala.

Aquí se recibirán hasta 2.314 millones de pies cúbicos diarios de gas y más de 168.000 barriles de condensados en los inviernos de máxima exigencia operativa. El gas ingresa primero a una fase de pulido extremo: trampas, filtros, lechos para la remoción de mercurio letal para las instalaciones criogénicas, y torres de aminas que devoran los gases ácidos hasta alcanzar una pureza impecable, apta para la licuefacción.

Superado el pulido, el gas se someterá a un enfriamiento y una expansión brutal. En los trenes de fraccionamiento del CIRN, las moléculas se separaran por su peso exacto. Por un lado, emerge un gas tratado, rico en metano puro, que será recomprimido a 100 bar para su viaje final hacia el océano. Por el otro, nacerán los Líquidos del Gas Natural (LGN), que iniciarán su propio camino comercial.

El etano será licuado a 91,6 grados bajo cero y confinado en gigantescos tanques de contención total; el propano y el butano serán refrigerados en sus respectivos depósitos, mientras que el condensado neuquino se estabilizara y se mezclara con la nafta natural, para descansar a temperatura ambiente a la espera de los buques tanque.

El horizonte flotante

El tramo final de esta epopeya se adentra en el mar. Desde la costa rionegrina, un viaducto elevado de más de 1.200 metros de extensión penetrará el Golfo San Matías, sosteniendo sobre sus pilotes de acero las tuberías criogénicas que alimentarán los brazos de carga marítimos. Pero el metano tendrá un destino más lejano. Viajará por ductos submarinos hasta emerger, a 4 o 5 kilómetros mar adentro, en el yugo giratorio sumergido (SSY) de las unidades flotantes de licuefacción (FLNG).

Según el cronograma oficial, la primera de estas naves industriales anclará en 2030, y la segunda en 2031, y aportará cada una 6 MTPA de capacidad mediante tres trenes impulsados por la sofisticada tecnología de refrigerante mixto único (IPSMR) y turbinas aeroderivadas LM9000. En el vientre de estas moles de acero, el metano se reducirá a estado líquido a 160 grados bajo cero, que se acumulará en bodegas de 270.000 metros cúbicos.

Cuando los primeros grandes metaneros se estacionen para cargar sus bodegas en medio del oleaje atlántico, el ciclo estará completo para que el gas de Vaca Muerta llegue a los grandes mercados demandantes de GNL como Asia y Europa.