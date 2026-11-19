TGN advierte que Bolivia se queda sin gas y propone llenar los gasoductos vacíos del norte con Vaca Muerta.

Vaca Muerta es hoy el gran motor del gas natural en Argentina . Concentra casi toda la producción nueva del país y tiene recursos para abastecer al mercado local durante décadas. El problema ya no es encontrar el gas, sino llevarlo a donde hace falta: al norte argentino , a las industrias que se quedan sin suministro en invierno y a los mercados regionales .

Ese fue el eje de la exposición de Horacio Pizarro , CEO de Transportadora de Gas del Norte (TGN) , en el VIII Fórum Nacional de Energía . Su diagnóstico parte de una paradoja: el país tiene un hub de producción en Neuquén y, a la vez, gasoductos casi vacíos en el norte y hacia los países vecinos.

“Muchas veces alguno ve en los diarios y dice: ‘¿Cómo puede ser que Vaca Muerta es un hub de producción de gas y el gas no llega al norte del país?’”, planteó. La respuesta está en cómo se abasteció esa región durante las últimas dos décadas.

Horacio Pizarro, CEO de TGN.

Bolivia, de proveedor a casi nada

Durante los últimos diez o veinte años, el norte argentino se abasteció con gas de Bolivia y de las cuencas del norte, sobre todo en Salta. Esas cuencas declinaron. “Independientemente de razones políticas o económicas, la geología manda”, aseguró Pizarro.

En una década, Bolivia pasó de producir unos 65 millones de metros cúbicos diarios, cerca de la mitad de lo que producía la Argentina, a unos 25 millones. Y en unos tres años no tendrá ni para abastecer su propio consumo.

En los hechos, Argentina ya casi no recibe gas boliviano. “Prácticamente a la Argentina ya no entra gas de Bolivia, solamente en algunos días de manera spot, con algunos contratos muy puntuales”, explicó y afirmó que “al norte del país no llega gas”.

Un gasoducto pensado al revés

La respuesta empezó hace algunos años con la reversión del Gasoducto Norte. El ducto de TGN va desde Campo Durán, en Salta, hasta San Jerónimo, en Santa Fe, y se construyó por etapas desde los años 60. Fue pensado para mover gas de norte a sur, no al revés.

El sistema es telescópico: a lo largo de la traza va dejando gas en distintos consumos, así que tiene cada vez menos capacidad hacia el sur. Con las obras de reversión, hoy puede llevar 15 millones de metros cúbicos diarios de sur a norte.

Pero no alcanza. TGN tiene que seguir haciendo obras para llevar el gas de Vaca Muerta a Córdoba, Salta y Tucumán, y también a Chile, Brasil y eventualmente Bolivia.

Vaca Muerta, cada vez más cerca de cambiar el mapa energético de Sudamérica.

El gasoducto Manuel Belgrano

La otra pieza es el gasoducto Manuel Belgrano. El proyecto arrancará en Tratayén, adonde llega casi toda la producción de Vaca Muerta, y llegará hasta la planta de TGN en La Carlota, en el sur de Córdoba. Serán 753 kilómetros, con una inversión de unos 1500 millones de dólares.

El caño sería de 36 o 30 pulgadas, con una planta compresora en la cabecera. Podrá transportar entre 13 y 16 millones de metros cúbicos diarios. “De un día para el otro vamos a aumentar la capacidad de transporte desde Neuquén al resto del país un 10%”, destacó Pizarro.

El disparador fue la iniciativa privada de TGS, que ofreció capacidad a quienes pagaran por adelantado contratos a diez años, y recibió pedidos que superaron largamente lo ofrecido. “Hay gente que está dispuesta a prepagar por transporte en Argentina”, celebró Pizarro.

TGN invertirá 1500 millones de dólares en un gasoducto de 753 km para aumentar 10% la capacidad de transporte desde Neuquén.

Centrales e industrias sin transporte firme

El ejecutivo aclaró que el gasoducto no apunta solo a exportar. Sobre la traza de TGN hay centrales eléctricas que podrían consumir hasta 32 millones de metros cúbicos diarios. Muchas son eficientes, pero no tienen transporte firme desde Neuquén todo el año.

Por eso, el último invierno algunas tuvieron que comprar GNL importado, quemar gasoil o directamente no pudieron despachar. Antes, esos barcos los terminaban pagando todos los usuarios; este año, según Pizarro, los pagaron varios privados que tuvieron que contratarlos.

Las industrias del norte sufren el mismo problema. En general compran el transporte a una distribuidora, de manera interrumpible, y en los días más fríos esa capacidad se destina a los hogares. El nuevo ducto les permitiría asegurarse suministro todo el año.

En el mercado externo, la oportunidad está a la vista. Hacia el norte de Chile hay dos gasoductos construidos, Norandino y GasAtacama, que hoy tienen muy poco uso. A eso se suma el ducto que conecta con Bolivia, que también transporta cada vez menos.

El caso de Brasil es el más claro. Bolivia llegó a exportarle casi 30 millones de metros cúbicos diarios; hoy le vende, como mucho, entre 7 y 8 millones, y pronto no le venderá nada. “Ahí hay gasoductos que están potencialmente o virtualmente vacíos en los próximos años”, advirtió Pizarro.