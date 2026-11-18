La competitividad de Vaca Muerta frente a los principales desarrollos no convencionales de Estados Unidos será uno de los factores que definirán el crecimiento de la producción nacional en los próximos años. Según Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol , la formación neuquina tiene una ventaja geológica que permite compensar parte de las diferencias de costos con el Permian , aunque todavía enfrenta desafíos vinculados con la escala de las operaciones y el acceso al financiamiento.

Durante una entrevista con Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, en el marco del VIII Fórum Nacional de Energía, el ejecutivo puso el foco en la productividad de los pozos y en el precio internacional del crudo que deberá tomar como referencia la industria local para sostener sus inversiones.

En ese sentido, planteó que las empresas deberán prepararse para un escenario en el que el Brent podría ubicarse en torno a los US$70 por barril hacia fines de 2029 y principios de 2030. Se trata de una referencia que surge de las apuestas del mercado de futuros y que, según explicó, marca el horizonte de precios que deberán considerar las compañías.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

Vaca Muerta frente al Permian: la ventaja de productividad del shale argentino

Markous sostuvo que la productividad de Vaca Muerta es uno de los principales argumentos para competir con los desarrollos estadounidenses. Para ilustrarlo, comparó el rendimiento acumulado de pozos de 3.000 metros de rama lateral en ambas formaciones.

"Un pozo de 3.000 metros tiene lo que se llama la EUR (Estimated Ultimate Recovery), el acumulado, de 1 millón de barriles. Ese mismo pozo promedio, en Permian para 3.000 metros, tiene un acumulado de 500.000 barriles, con lo cual la productividad es mejor", explicó.

La diferencia también se observa en el segmento del gas. Según el CEO de Tecpetrol, Vaca Muerta registra acumulados similares a los de Marcellus y superiores a los de Haynesville para pozos comparables.

Sin embargo, esa ventaja geológica convive con una brecha importante en la dimensión de las operaciones. El Permian produce alrededor de 6,7 millones de barriles diarios, mientras que Vaca Muerta todavía se encuentra en una etapa mucho más temprana de desarrollo.

"Hoy, en no convencional, Estados Unidos tiene más de 400 equipos perforando, Argentina, 40", señaló. También marcó la diferencia en la cantidad de pozos: mientras que en Estados Unidos ya se perforaron más de 100.000 pozos no convencionales, en Vaca Muerta la cifra ronda los 3.000.

Para Markous, esa escala tiene consecuencias directas sobre los costos. Estados Unidos cuenta con una industria más desarrollada, mayor disponibilidad de equipos y condiciones de financiamiento más favorables. Argentina, en cambio, todavía debe ampliar su actividad para aprovechar las economías de escala.

"La escala siempre va a tener un costo mayor de producción en Argentina y, además, un tema de financiamiento. Tiene un valor de financiamiento menor en Estados Unidos, pero el tema de la productividad compensa eso, con lo cual creo que somos competitivos", afirmó.

El Brent a US$70, el precio que mira la industria

Durante la entrevista, Markous mencionó la volatilidad reciente del mercado, con cotizaciones que habían llegado a los US$114 por barril y luego retrocedido a la zona de los US$96 y US$97. Sin embargo, advirtió que las empresas no pueden proyectar sus desarrollos sobre la base de valores excepcionalmente altos.

"En el mediano plazo, los próximos dos o tres años, vuelve a 70 dólares", sostuvo.

"Es lo que apuesta el mercado. Hay gente que apuesta muchos millones de dólares, que mueven más que los barriles físicos, y ven los futuros del Brent a fines del 29 y principios del 30 en 70 dólares", explicó.

Más productividad y cambios en los costos de Vaca Muerta

El ejecutivo también destacó la velocidad con la que las operadoras incorporaron mejoras en sus procesos de perforación y fractura. Como ejemplo, recordó los primeros años de desarrollo de Fortín de Piedra, el proyecto gasífero de Tecpetrol en la cuenca neuquina.

Fortín de Piedra

Cuando comenzó el desarrollo, los pozos tenían ramas laterales de unos 1.500 metros y demandaban alrededor de 30 días de perforación. En materia de fractura, según Markous, alcanzar cuatro etapas diarias era motivo de celebración. Pero la situación cambió con la incorporación de tecnología y el aprendizaje de las experiencias internacionales.

Actualmente, trabajan con ramas laterales de hasta 3.500 metros y redujeron los tiempos de perforación a unos 14 o 15 días. En fractura, los ritmos también aumentaron y pueden alcanzar las 10 etapas diarias, según las características de cada operación.

Los desafíos que quedan

Markous también planteó que la competitividad de la industria no depende exclusivamente de las operadoras. Entre las condiciones que consideró necesarias para sostener el desarrollo, mencionó la eliminación de las diferencias de precios entre el petróleo destinado al mercado interno y el que se exporta.

Argentina se acerca al millón de barriles diarios de producción, con unos 970.000 barriles, de los cuales alrededor de 700.000 corresponden al no convencional de Vaca Muerta. Según el consenso que mencionó el ejecutivo, el país podría alcanzar 1,5 millones de barriles diarios en los próximos años.

"Ahora, todavía se consumen 500, 550.000 barriles en Argentina", señaló. En ese contexto, el CEO de Tecpetrol consideró importante que no existan diferencias de precios entre el crudo que se vende en Argentina y el que se exporta. También destacó la estabilidad macroeconómica y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para dar previsibilidad a los proyectos.

Como ejemplo, mencionó Los Toldos II Este, el desarrollo de Tecpetrol que obtuvo la aprobación del RIGI y contempla una inversión total de US$4.000 millones. De ese monto, cerca de US$3.000 millones corresponden a la etapa previa a la puesta en marcha de una producción prevista de 70.000 barriles diarios para mediados de 2027.

Los Toldos II Este

El acceso al financiamiento internacional es otro de los puntos que señaló como determinantes. Markous dijo que, desde 2024, las inversiones internacionales en Argentina rondaron los US$30.000 millones, de los cuales aproximadamente la mitad correspondió al sector de petróleo y gas.

En el caso de Tecpetrol, destacó una emisión de deuda por US$450 millones realizada en septiembre, con una tasa del 7,25%. Sin embargo, advirtió que el encarecimiento del financiamiento internacional podría complicar las próximas operaciones de las compañías.

"Vivimos en un mundo donde las tasas están subiendo, el precio del petróleo tiene incertidumbres. Hay que estar preparado y ser muy competitivo para lo que se viene", concluyó.