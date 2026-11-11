Vaca Muerta: las 4 claves que puede tomar de Permian para bajar el costo de los pozos

Reducir el costo de los pozos es uno de los desafíos que enfrenta el desarrollo de Vaca Muerta a medida que la actividad crece. En ese camino, la experiencia de Estados Unidos puede aportar algunas claves. Un análisis de Rystad Energy sobre la evolución de la cuenca Permian puso el foco en cuatro factores que explican la mejora de costos y que podrían servir como referencia para la industria local.

El planteo fue desarrollado por Ernesto Díaz, vicepresidente para Latinoamérica de la firma, quien señaló que la oportunidad está en observar cómo se consiguieron las mejoras operativas en el desarrollo hidrocarburífero del país norteamericano.

De acuerdo a su análisis, bajar el costo de un pozo no depende solamente de negociar mejores precios con los proveedores. También requiere reducir los tiempos de perforación, simplificar los diseños cuando las condiciones lo permiten, identificar con precisión los componentes que encarecen cada operación y avanzar hacia modelos de desarrollo más estandarizados.

Petróleo: las claves de Estados Unidos para mejorar la eficiencia de Vaca Muerta

"Para el objetivo de reducir el costo de un pozo en Vaca Muerta, mirar lo que pasa en Estados Unidos es muy útil. No para copiar números: la geología, la logística y la escala son distintas. Sino mas bien para copiar el método", indicó Díaz en una publicación en LinkedIn.

Vaca Muerta y Permian: la velocidad como herramienta para reducir costos

Uno de los datos que aporta el análisis de Rystad Energy es la evolución del costo de los pozos horizontales en Midland, dentro de Permian. Para 2026, el valor ronda los 590 dólares por pie lateral completado, un 20% menos que en 2023.

La reducción no respondió únicamente a una baja en los precios de los servicios. También tuvo incidencia la mayor velocidad de perforación y la extensión de los laterales, que permiten distribuir los costos fijos sobre una mayor cantidad de pies perforados.

"Lección para Vaca Muerta: el costo no se baja solo en la licitación. Se baja reduciendo días de equipo, tiempos improductivos, movimientos, esperas y variabilidad de ejecución. Cada hora que se saca del camino crítico queda en el costo del pozo", planteó Díaz al respecto.

Diseños de pozos más simples

Otro de los puntos que destacó el ejecutivo es la posibilidad de simplificar el diseño de los pozos sin comprometer su integridad. Como ejemplo, mencionó el caso de Occidental Petroleum (Oxy) en el este de Delaware, donde la compañía pasó de utilizar programas de cuatro columnas de casing a trabajar mayormente con tres, con profundidades promedio similares.

La decisión permite reducir la cantidad de acero necesario y los costos asociados a su instalación y cementación. Sin embargo, trasladar esa práctica a Vaca Muerta requiere evaluar las condiciones particulares de cada área y los antecedentes operativos.

"La pregunta no es si se puede eliminar una columna en todos los pozos, sino dónde se puede hacer, con qué presión y con qué historial operativo podemos simplificar el diseño sin comprometer integridad", explicó el directivo de Rystad Energy.

Qué componentes explican el costo de un pozo

El tercer aprendizaje tiene que ver con la forma de medir los costos. Para ilustrarlo, Díaz recurrió a los datos de Eagle Ford, una formación de shale oil y gas ubicada en el sur de Texas, donde el costo por pie lateral pasa de unos 800 a 1.000 dólares cuando la profundidad vertical aumenta de menos de 10.000 a más de 13.000 pies.

De acuerdo con el análisis, cerca de tres cuartas partes de esa diferencia se explican por los costos de estimulación, el combustible utilizado en la fractura y los lodos. En conjunto, esos componentes pasan de representar unos 170 dólares a 320 dólares por pie lateral.

El ejemplo muestra por qué resulta insuficiente analizar los costos agrupados en grandes categorías, como perforación o completación. Para encontrar oportunidades de ahorro, es necesario desagregar cada partida y entender qué factores operativos explican su evolución.

En el caso de Vaca Muerta, eso implica seguir de cerca variables como el consumo de arena, combustible y fluidos, la cantidad de casing, los días de equipo, las tasas de falla y los tiempos no productivos (NPT, por sus siglas en inglés).

Rystad Energy identificó cuatro oportunidades para bajar los costos en Vaca Muerta

La estandarización, otra oportunidad para Vaca Muerta

El cuarto punto está relacionado con la forma de organizar el desarrollo de los bloques. En su informe, Rystad Energy señaló que las operaciones de delineación suelen tener costos fijos más elevados que los proyectos que avanzan mediante el desarrollo de múltiples pozos desde una misma locación o pad.

La repetición de operaciones permite aprovechar el aprendizaje de las campañas anteriores, reducir tiempos y mejorar los indicadores de eficiencia. Por eso, a medida que los proyectos ganan escala, la estandarización de los diseños puede convertirse en una herramienta para contener los costos.

"El mensaje de Permian no es 'usen sus costos'. Es bastante más útil: bajen el costo diseñando pozos más simples, repetibles y rápidos, y midan cada palanca contra una línea base comparable. Ahí empieza una agenda seria de reducción de costos para Vaca Muerta", concluyó Díaz.