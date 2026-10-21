El plan de Tecpetrol para producir 130.000 barriles de petróleo en Vaca Muerta hacia 2030

Ricardo Markous detalló un agresivo plan de inversiones para escalar la producción de crudo de Tecpetrol.

Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, presentó su hoja de ruta para la próxima década en Vaca Muerta . El CEO de la compañía, Ricardo Markous, detalló durante la AOG Patagonia un agresivo plan de inversiones enfocado en el shale oil. La estrategia proyecta elevar la producción de crudo por encima de los 130.000 barriles diarios para el año 2032.

Markous explicó la dinámica del no convencional y la necesidad de inyectar capital de forma continua. "Declina el 50% el primer año, es una fábrica continua", graficó el ejecutivo ante el auditorio. Para sostener los picos invernales de 24 millones de metros cúbicos diarios de gas en Fortín de Piedra, la empresa desembolsa entre 300 y 350 millones de dólares anuales.

Este capital constante permite perforar nuevos pozos y contrarrestar la caída natural de los niveles de extracción. La operadora comprende el esfuerzo logístico y financiero que demanda el no convencional para mantener la meseta de producción en los meses de mayor consumo nacional.

Los Toldos II Este: el gran salto hacia el petróleo

El principal foco de crecimiento de Tecpetrol apunta hoy a la ventana de líquidos. El proyecto Los Toldos II Este demanda una inversión inicial de 2.400 millones de dólares para su puesta en marcha, sobre un desembolso total proyectado de 6.400 millones. La compañía concentra sus recursos en desarrollar módulos grandes con bajos costos operativos. Esta ingeniería técnica y financiera proyecta rentabilidad incluso en escenarios con un barril a 71 dólares hacia fines de la década.

La operadora desarrolla el área de forma intensiva. Los equipos atacan cuatro horizontes de manera simultánea mediante pads de ocho pozos. El plan contempla el inicio de producción del primer módulo de 35.000 barriles en marzo de 2026. El segundo módulo entrará a mediados de ese año y permitirá alcanzar los 70.000 barriles diarios de inyección al sistema.

Expansión de bloques y metas de producción

La apuesta petrolera de la compañía trasciende su nuevo bloque estrella. La empresa trazó objetivos de crecimiento claros para sus diferentes yacimientos en la formación neuquina:

• Fortín de Piedra: Los ingenieros lograron extraer crudo liviano de manera sostenida. El bloque produce 10.000 barriles diarios y la firma prevé inversiones para duplicar esa marca hasta los 20.000 barriles.

• Puesto Parada: Escalar la producción de los 6.000 barriles actuales a un mínimo de 12.000 barriles diarios.

• Los Toldos I Norte y Sur: El objetivo central apunta a replicar el modelo de Los Toldos II Este y añadir módulos adicionales para superar la barrera de los 100.000 barriles globales.

Con estas proyecciones, Tecpetrol calcula llegar al período 2030-2032 con una producción total de entre 100.000 y 130.000 barriles de petróleo. Este crecimiento de líquidos traerá aparejado un fuerte incremento en el gas asociado. La inyección de gas de la operadora saltará de los actuales 25 millones a un rango de entre 30 y 35 millones de metros cúbicos diarios.

El gas del norte y la exportación regional

El panel también abordó los desafíos de infraestructura nacional. Markous remarcó la importancia vital de la reversión del Gasoducto Norte ante el fuerte declino productivo de Bolivia. El país vecino pasó de producir 65 millones de metros cúbicos a 25 millones en pocos años. Por este motivo, Tecpetrol conserva la operación de gas convencional en la Cuenca Norte, en las áreas Ramos y Aguaragüe, para abastecer la demanda regional.

El mercado de los países vecinos y los proyectos de GNL traccionan la demanda futura. El directivo destacó el hito que significa exportar gas de Vaca Muerta al norte de Chile y a Brasil. Las proyecciones de la empresa anticipan un mercado interno sólido, impulsado por el consumo de usinas térmicas y expansiones industriales de gran escala.