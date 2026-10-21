Pluspetrol invertirá de USD 1950 millones en Vaca Muerta en 2027 para alcanzar 100 mil barriles diarios

Pluspetrol definió su hoja de ruta para la cuenca neuquina y los números marcan un punto de inflexión. Durante el Panel de CEOs de la AOG Patagonia, el country manager de la compañía, Julián Escuder, confirmó que en 2027 desembolsarán un total de 1950 millones de dólares. La cifra representa un récord absoluto en la historia de la operadora y consolida su posición en el desarrollo no convencional.

El volumen de capital se inyectará principalmente en dos bloques estratégicos: Bajo del Choique y La Calera . La inyección de fondos busca acelerar la actividad de perforación y ampliar la infraestructura de superficie. El ejecutivo calificó al 2027 como un "año bisagra" que sentará las bases para una operación mucho más robusta.

La meta productiva es clara. Hoy la compañía extrae unos 100.000 barriles equivalentes, pero esa cifra incluye 17.000 barriles provenientes del yacimiento convencional El Corcobo, que traspasará a Pecom.

Con el nuevo plan de negocios, Pluspetrol proyecta alcanzar los 100.000 barriles exclusivos de Vaca Muerta para el próximo año, manteniendo una curva ascendente.

El impacto de Bajo del Choique y la salida de ExxonMobil

La adquisición de los activos de ExxonMobil demostró ser una jugada clave para la expansión territorial de la petrolera. Escuder validó la agresiva estrategia de compra al confirmar la excelente productividad de la roca en esa zona de la ventana de black oil. "Sabíamos que estábamos comprando el mejor de los mejores activos de Vaca Muerta", reconoció el directivo frente a sus pares del sector.

Los datos técnicos respaldan la afirmación. Los pozos perforados en el área arrojan niveles de producción de 3000 barriles diarios y acumulan rápidamente más de un millón y medio de barriles. Según Escuder, se trata de pozos "realmente excepcionales". La compañía ya produce 50 mil barriles diarios de crudo es ese activo estrella.

Para sostener este ritmo de extracción, la compañía delineó un agresivo cronograma de perforación. El diagrama de equipos para 2027 se distribuirá en tres plataformas en Bajo del Choique para maximizar la extracción de crudo y dos en La Calera, enfocados en la ventana de gas rico y condensados.

La Calera: expansión de planta y midstream

El desarrollo del petróleo corre en paralelo con una fuerte apuesta por el midstream de gas. En el bloque La Calera, la compañía ejecuta una importante ampliación de su planta de procesamiento. El objetivo es monetizar el crecimiento del gas rico que caracteriza a la concesión.

Las obras de infraestructura permitirán llevar la capacidad de procesamiento de la planta a 50.000 barriles de líquidos y 17 millones de metros cúbicos de gas. Escuder anticipó que estas nuevas instalaciones estarán operativas y disponibles para el sistema en enero de 2028.

El diseño escalonado del proyecto requiere un fuerte consenso con los socios del bloque. La ampliación del midstream es una condición necesaria para evitar cuellos de botella y garantizar la evacuación de los hidrocarburos hacia los principales gasoductos troncales del país.

Ingeniería financiera

Semejante nivel de inversión exige una estructura de financiamiento sofisticada. Pluspetrol resolvió sus necesidades de capital acudiendo a los mercados internacionales y locales. La empresa logró levantar más de 2000 millones de dólares en deuda, aprovechando la alta calidad crediticia que mantiene a nivel global.

Escuder destacó que la operadora financió casi el 100% de su desarrollo combinando fondos propios y acceso al mercado de capitales.

El flujo de caja futuro dependerá de la cotización internacional del crudo. Si los precios internacionales acompañan, la compañía espera que la necesidad de fondeo externo disminuya drásticamente luego del pico de inversión de 2027. Con la infraestructura operativa y la producción en alza, la operadora ingresará en una fase de mayor autonomía financiera.