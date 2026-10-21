Marcelo Gioffré, de PAE, en AOG Patagonia 2026: "hay que asociarse"

Marcelo Gioffré, VP de Supply Chain y Security de PAE, durante la entrevista de +E.

En el marco de la séptima edición de la Argentina Oil and Gas Patagonia ( AOG ) 2026, Marcelo Gioffré, vicepresidente de Supply Chain y Security de Pan American Energy (PAE) , detecta un obstáculo en el ecosistema de proveedores de la industria: los contratistas argentinos evitan asociarse. El ejecutivo contrastó esa conducta con la de las operadoras, que sí forman alianzas: “Yo creo que hay un pequeñito problema cultural”, afirmó en diálogo con +E . Según Gioffré, a los contratistas “les cuesta asociarse, les cuesta formar una UTE y convivir con el socio”.

El directivo explicó por qué las petroleras operan en conjunto. “La industria, a nivel de las operadoras, como es un negocio de mucho riesgo, siempre entendió que hay que asociarse”, señaló.

Su ejemplo: al perforar un área nueva, la operadora prefiere perder el 25% del pozo o el 25% de la inversión, y no el 100%. Un riesgo geológico y una inversión importantes explican, según Gioffré, que la industria sea “muy asociativa” a nivel operadora. Como ejemplo, citó un proyecto en el que YPF opera con “un montón de socios”.

Las especialidades que necesitan socios

Gioffré sostuvo que los contratistas no entienden que, en algunas especialidades y conocimientos, deben asociarse para participar de ciertos proyectos. Las empresas de construcción y obras sí lo hacen. Como prueba, mencionó que en un proyecto reciente ganó una empresa argentina junto con la italiana Sicim y con Víctor Contreras.

En otras especialidades, en cambio, “los contratistas no se suman, no se asocian”. Al ejecutivo le preocupa en particular que “les cuesta mucho asociarse con empresas del exterior”.

La lección de las empresas globales

Para reforzar su idea, Gioffré comparó con el mundo emprendedor de Estados Unidos. Según relató, el fundador joven que arranca con una idea entrega desde el día uno el 50% de las acciones a un seed investor o angel investor, que aporta 2 o 3 millones de dólares. Con ese capital, el emprendedor paga a los ingenieros que desarrollan el producto. “Desde el día cero tiene un socio”, resumió.

El ejecutivo agregó que, al revisar cuántas acciones poseen Elon Musk o Jeff Bezos, “te das cuenta de que es dueño del 5%, del 10%”. Sobre el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, dijo: “Es muy rico, pero no sé si llega al 10% de las acciones”. Su conclusión: “Desde que nació aprendió que tuvo que asociarse para lograr o conocimiento o capital”. Y remató: “Eso es lo que veo que no está pasando con los contratistas”.

Seguridad, primero

Sobre qué busca PAE en una pyme, Gioffré explicó que la compañía aplica un modelo de homologación y evaluación de proveedores muy importante, porque “la industria tiene estándares muy altos”. Quien quiera brindar un servicio debe entender esos estándares. “El número uno es la seguridad”, subrayó, y el equipo evalúa ese punto.

Asimismo, planteó que un nuevo desarrollo en la cuenca demandará más pymes o estresará las existentes. Gioffré respondió que el panorama es “entretenido, divertido y emocionante”.

Describió dos presiones para el área. Cuando el negocio crece, la presión es conseguir proveedores. Cuando el barril baja, la presión es negociar con los contratistas.

Capacitar y financiar: la apuesta de PAE

Para sumar contratistas, la compañía trabaja con la cadena de valor y con el Programa Pyme. También articula con los gobiernos. En Río Negro, se asoció con el Gobierno provincial, con la Municipalidad de San Antonio Oeste, con el programa Potenciar, con las escuelas técnicas y con el IAPG.

El ejecutivo aclaró que el programa capacita “con fondos, obvio”, porque “todo cuesta plata”. El entrevistador precisó que no se trata de gasto, sino de inversión. Gioffré coincidió en que es “una inversión a futuro” y advirtió que exige “tener la plata” y “la voluntad de ponerla”. Tampoco prometió resultados inmediatos: “¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Llega mañana? No, no llega mañana”.

Gioffré destacó los programas de internacionalización de PAE, que apuntan a que los contratistas se asocien con empresas del exterior. La compañía los realiza desde hace seis años y, según el ejecutivo, es la única operadora que llevó gente a Houston, Brasil y China. “Todavía no vi otra operadora”, afirmó, y reconoció que “eso cuesta mucho”.