Vaca Muerta tiene gas de sobra y un precio cada vez más competitivo. En la Cuenca Neuquina, la referencia bajó de 7,5 dólares a cerca de 2,25 dólares por millón de BTU en menos de una década. Ahora, el mercado más grande de la región le abre una puerta concreta. Brasil prepara para 2027 una subasta de gas en la que podrían competir proveedores argentinos.

Lo anticipó Marcello Weydt , director del Departamento de Gas Natural del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, en el encuentro sobre integración energética regional que organizaron OLACDE y CAF.

El funcionario describió la subasta de 2027 como un cambio de escenario, ya no solo con el gas del Estado brasileño. “Esta subasta de 2027 va a ser la gran oportunidad para que nosotros también consigamos monetizar gas de Vaca Muerta, gas de Bolivia, gas de GNL, porque será permitida dentro de esta subasta la participación no solo de la PPSA como promotora, sino que va a permitir que otros oferentes de gas natural oferten y den sus señales de precio”, aseveró.

El gas de Vaca Muerta listo para abastecer a la región.

Una subasta pensada para contratos de largo plazo

La herramienta tiene respaldo normativo. La Resolución 15/2026 del Consejo Nacional de Política Energética habilitó que las subastas de la PPSA, la estatal que comercializa el gas del presal que le corresponde a la Unión, admitan otros proveedores, incluso importados. La idea es usar ese gas como ancla de una licitación más amplia.

“Necesitamos identificar cuáles son las inversiones necesarias, cuáles serían estas nuevas tarifas, para que en el día de la subasta tengamos una previsibilidad y, con el resultado, del otro lado la demanda contratando dé respaldo económico para las inversiones en Argentina, para los productores de Vaca Muerta, para los transportistas. Vemos una gran oportunidad para hacer un test económico”, ponderó.

El antecedente que entusiasma a Brasilia es la subasta del 22 de octubre. La PPSA vendió los 110 lotes, 1,1 millones de metros cúbicos diarios, a 23 industrias, con entregas entre marzo y diciembre de 2027 y un precio promedio de 5,83 de dólares por millón de BTU. Weydt lo comparó con los “11,6 dólares” de referencia histórica.

“Vamos a tener un volumen muy grande. No existe mercado brasileño para absorber esta demanda: existe potencial de demanda, pero no existe todavía debido a la señal de precio equivocada. La propia subasta de la PPSA reveló esto, porque teníamos 1,1 millones de metros cúbicos y nuestra demanda surgió en aproximadamente 1,3 o 1,4 millones”, afirmó el director.

Vaca Muerta se prepara para el boom exportador.

Del lado argentino, falta la obra

La subasta puede resolver el problema que más preocupa a los productores neuquinos: conseguir compradores que firmen por años. Sin esos contratos, no se financia el Gasoducto Manuel Belgrano, la obra de TGN que debe sacar más gas de Vaca Muerta hacia el norte y cuyo concurso de capacidad se abriría en diciembre.

“Los tiempos del desarrollo de la infraestructura no necesariamente son los mismos tiempos del desarrollo de los mercados. Esto nos pone en una situación de tener que tomar una decisión de inversión en los próximos meses cuando, pensando en el mercado de Brasil, recién estamos testeando y generando la confianza necesaria”, afirmó Ana Testino, de gerente comercial TotalEnergies.

Testino calculó que una obra nueva exigirá contratos de “entre 10 y 15 años”. Es justo el tipo de compromiso que la subasta estructurante busca generar. En paralelo, la PPSA firmó el 10 de noviembre un memorando con la neuquina GyP para estudiar el suministro de gas de Vaca Muerta, aunque aclaró que no hay ventas comerciales confirmadas.

El área de shale gas La Calera.

Bolivia y el costo de llegar a San Pablo

El gas argentino también tiene que atravesar Bolivia. YPFB Transporte opera al 50% de su capacidad y tiene 14 millones de metros cúbicos diarios disponibles, según su gerenta general, Katya Diederich. La tarifa de tránsito hoy ronda 1,37 de dólares por millón de BTU y la revisión tarifaria del sistema está prevista para el año próximo.

“Somos conscientes, hablando de competitividad, de que Bolivia tiene que ser competitivo para seguirse manteniendo y consolidarse como una ruta en tránsito. Por parte de Bolivia la capacidad está, los modelos de contrato están, la posibilidad de ofrecer firme también. En la medida en la que este proyecto de ampliación del sistema argentino se desarrolle, va a poder crecer este mercado”, subrayó.

Según el estudio de OLACDE que presentó Esteban Kiper, con la tarifa original boliviana y los derechos de exportación, el gas neuquino llega a San Pablo al filo del costo del presal. Con ajustes de tarifas e impuestos, podría llegar a entre 7 y 8 dólares.

PPSA prepara una licitación abierta a gas argentino, boliviano y GNL.

El precio que paga la industria

En tanto, Pietro Mendes, director de la ANP, puso el foco en el resto de la cadena. “El problema que veo hoy internamente dentro de Brasil es que cada eslabón de la cadena tiene su parcela de responsabilidad cuando miramos el precio final del gas. Se arman narrativas: ‘Yo solo tengo esta participación aquí en el precio’. Pero es la sumatoria de todas estas ineficiencias que hay en la cadena”, consideró.

Asimismo, Rogério Manso, presidente de ATGás, la asociación de transportistas, citó un estudio que calcula en 40 millones de metros cúbicos diarios el potencial de convertir a gas la industria metalúrgica. Y definió el aporte argentino como “ese doble papel de competencia y cooperación”.

Continuando en esta línea, Weydt lo puso en términos concretos. “Tenemos dos elementos más que estamos concluyendo en 2027: la revisión de las tarifas de transporte en Brasil y, por otro lado, estamos discutiendo con las agencias estaduales cuáles serían las tarifas específicas para esta subasta. Porque lo importante no es vender gas barato en la frontera, es que llegue competitivo al consumidor”.